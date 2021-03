Les États-Unis exhortent l’Éthiopie à mettre fin aux hostilités au Tigré

«Le secrétaire a exhorté le gouvernement éthiopien à prendre des mesures immédiates et concrètes pour protéger les civils, y compris les réfugiés, et pour empêcher de nouvelles violences», a déclaré M. Price dans un communiqué mardi.

L’administration Biden cherche à mettre fin à ce qu’il décrit comme une crise humanitaire de plus en plus profonde. C’était la deuxième fois en moins d’une semaine que M. Blinken citait des informations faisant état d’atrocités dans la région.

Lors d’un appel téléphonique avec le Premier ministre Abiy Ahmed, M. Blinken a poussé l’Éthiopie à retirer les forces extérieures du Tigray et à mettre immédiatement fin aux violences, selon un porte-parole du département d’État, Ned Price.

WASHINGTON – Le secrétaire d’État Antony J. Blinken a pressé mardi le chef de l’Éthiopie de mettre fin aux hostilités dans la région du nord du Tigré, citant «un nombre croissant de rapports crédibles d’atrocités et de violations et abus des droits humains».

S’adressant aux journalistes, il a déclaré: «Nous condamnons fermement les meurtres, les expulsions et déplacements forcés, les agressions sexuelles et autres violations des droits humains et exactions commises par plusieurs parties que plusieurs organisations ont maintenant rapportées.»

M. Blinken a également demandé à M. Abiy d’autoriser des enquêtes internationales indépendantes.

Une porte-parole de M. Abiy, Billene Seyoum, a souligné une déclaration faite à la fin du mois dernier dans laquelle le ministère éthiopien des Affaires étrangères a qualifié les tentatives américaines d’intervenir dans ses affaires intérieures de «regrettables».

Le communiqué indiquait que le gouvernement éthiopien avait pris sa responsabilité de la sûreté, de la sécurité et du bien-être de tous les citoyens «très au sérieux» et qu’il était «pleinement déterminé à entreprendre des enquêtes approfondies» sur les informations faisant état d’abus.

Mais il a ajouté que le gouvernement avait le devoir de maintenir l’unité de la nation face à «des forces de trahison et de division».

L’armée éthiopienne a évincé l’ancien parti au pouvoir local, le Front de libération du peuple du Tigré, de la capitale régionale en novembre, après ce qu’il a décrit comme une attaque surprise contre ses forces au Tigré.