Les États-Unis exhortent les rebelles du Yémen à mettre fin aux attaques contre la province centrale

LE CAIRE (AP) – Les États-Unis ont exhorté mardi les rebelles houthis du Yémen à mettre un terme à leur attaque contre la province centrale de Marib, mettant en garde contre l’aggravation de la crise humanitaire dans le pays le plus pauvre du monde arabe.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré dans un communiqué que l’attaque des Houthis contre Marib, qui est détenue par le gouvernement rival internationalement reconnu, était «l’action d’un groupe non engagé pour la paix ou pour mettre fin à la guerre qui afflige le peuple du Yémen».

Les commentaires du département d’État sont intervenus le jour même où la révocation du statut des Houthis en tant que groupe terroriste a pris effet. La décision de l’administration du président Joe Biden a été saluée par l’ONU et les groupes humanitaires qui craignaient que les actions de l’ancien président Donald Trump n’entravent les livraisons d’aide au pays.

La guerre au Yémen a commencé en 2014 lorsque les Houthis soutenus par l’Iran se sont emparés de la capitale, Sanaa, et d’une grande partie du nord du pays. Une coalition dirigée par les Saoudiens et soutenue par les États-Unis est intervenue des mois plus tard pour déloger les rebelles et restaurer le gouvernement internationalement reconnu. Le conflit a tué quelque 130 000 personnes et engendré la pire catastrophe humanitaire au monde.

Les rebelles au début du mois ont renouvelé leurs attaques contre la province riche en pétrole, un bastion anti-Houthi. Cependant, ils ont fait face à une résistance acharnée et n’ont pas fait de progrès au milieu des bombardements aériens massifs de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite.

Le dernier épisode de violence a tué des dizaines de combattants, principalement parmi les Houthis, et a fait craindre une nouvelle crise humanitaire.

La province de Marib, où se trouve l’ancien barrage du Grand Marib, a servi de refuge à environ 1 million de Yéménites qui ont fui les offensives des Houthis depuis le début de la guerre, a déclaré le département d’État, citant des chiffres de l’ONU.

«Un assaut contre la ville mettrait en danger deux millions de civils, et des centaines de milliers pourraient être contraints de fuir – avec des conséquences humanitaires inimaginables», a tweeté lundi le chef humanitaire de l’ONU Mark Lowcock.

Price, le porte-parole du département d’État, a également appelé les Houthis à mettre fin à leurs attaques transfrontalières contre l’Arabie saoudite.

Les rebelles ont récemment intensifié leurs attaques à l’aide de drones et de missiles chargés d’explosifs contre le royaume dans une tentative apparente de faire pression sur la coalition dirigée par l’Arabie saoudite pour qu’elle arrête sa campagne aérienne contre les rebelles à Marib et ailleurs au Yémen.

Malgré le retrait de la désignation terroriste des Houthis, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a noté la semaine dernière que les chefs rebelles restent sous les sanctions américaines. Il a déclaré que l’administration Biden «identifiait activement des cibles supplémentaires à désigner, en particulier celles responsables d’attaques explosives de bateau contre la navigation commerciale en mer Rouge» et d’attaques de drones et de missiles contre l’Arabie saoudite.

Price a également exhorté les Houthis à s’engager «de manière constructive» et «sérieusement» dans les efforts des envoyés des Nations Unies et des États-Unis qui visent à trouver un règlement au conflit.

«Le moment est venu de mettre fin à ce conflit. Il n’y a pas de solution militaire », a-t-il dit.

Dans une réponse apparente à la déclaration américaine, Mohamed Abdel Salam, un porte-parole des Houthis, a appelé la coalition dirigée par l’Arabie saoudite à mettre fin à sa campagne et à lever le blocus des zones contrôlées par les Houthis.

Après cela, «nous sommes prêts à s’engager positivement», a-t-il déclaré.