Hale s’est exprimé lors d’une visite de deux jours au Liban au milieu d’une impasse politique de plusieurs mois et d’une rupture dangereuse entre le président et le Premier ministre désigné. La scission a empêché la formation d’un nouveau cabinet chargé d’arrêter l’effondrement économique rapide du pays.

Le gouvernement sortant a démissionné en août dernier, à la suite d’une explosion massive dans le port de Beyrouth qui a tué 211 personnes, blessé plus de 6 000 personnes et endommagé des quartiers entiers de la capitale.

L’explosion a accéléré le déclin économique et financier du pays, qui a commencé à la fin de 2019 et est devenu la menace la plus grave pour la stabilité du Liban depuis la fin de la guerre civile de 15 ans en 1990.