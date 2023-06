Les États-Unis exhortent les belligérants soudanais à reprendre les pourparlers de cessez-le-feu alors que les efforts de paix s’effondrent

Les États-Unis ont exhorté jeudi les parties belligérantes soudanaises à reprendre les pourparlers de cessez-le-feu et à faire un effort concerté pour respecter une trêve durable après l’échec une fois de plus des efforts de paix.

L’appel du département d’État américain est intervenu après que l’armée soudanaise a suspendu mercredi sa participation aux pourparlers, organisés en Arabie saoudite, avec une force paramilitaire rivale.

Les combats entre l’armée soudanaise, dirigée par le général Abdel-Fattah Burhan, et les Forces de soutien rapide, commandées par le général Mohammed Hamdan Dagalo, ont éclaté à la mi-avril. La violence a tué au moins 866 civils, selon un groupe de médecins soudanais, bien que le bilan réel soit probablement beaucoup plus élevé.

Mercredi, de violents bombardements près d’un marché dans un quartier du sud de la capitale soudanaise Khartoum ont tué au moins 17 civils, a déclaré le Syndicat des médecins soudanais.

Le retrait de l’armée soudanaise des pourparlers est un revers pour Washington et Riyad, qui ont servi de médiateurs entre les deux parties.

« Une fois que les forces auront clairement indiqué par leurs actions qu’elles sont sérieuses quant au respect du cessez-le-feu, les États-Unis et le Royaume d’Arabie saoudite sont prêts à reprendre la facilitation des discussions suspendues », a déclaré le département d’État.

Washington et Riyad ont négocié un cessez-le-feu le 21 mai, pour permettre l’acheminement de l’aide humanitaire et la restauration des services vitaux. Sept cessez-le-feu ont été déclarés depuis le début du conflit et tous ont été violés.

Plus tard jeudi, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré aux journalistes lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN à Oslo, en Norvège, que les deux parties continuaient de violer l’accord de cessez-le-feu qui a été renouvelé lundi dernier.

« Nous continuerons à être engagés. Dans le même temps, nous examinons également les mesures que nous pouvons prendre pour clarifier nos points de vue », a déclaré Blinken.

Fin mai, Blinken a menacé les généraux belligérants soudanais d’éventuelles sanctions en cas de violation du cessez-le-feu.

La semaine dernière, Riyad et Washington ont accusé l’armée de continuer à mener des frappes aériennes, tout en condamnant les RSF pour avoir occupé des maisons et saisi des biens. Des vols se produisaient dans des zones contrôlées par les deux forces, a-t-il ajouté.

Les près de sept semaines de combats ont réduit la capitale soudanaise de Khartoum à un champ de bataille urbain, avec de nombreux quartiers sans électricité ni eau courante. Le conflit a également attisé la violence ethnique dans la région occidentale du Darfour, y tuant des centaines de personnes.