Les États-Unis exhortent le Mexique à ne pas acheter de scanners chinois pour la frontière

TIJUANA, Mexique – Alors que l’administration Biden a réorganisé la technologie de sécurité à la frontière américano-mexicaine cette année, les responsables ont appris qu’une menace inattendue pour la sécurité nationale se développait de l’autre côté du Rio Grande. Le gouvernement mexicain se préparait à acheter pour des centaines de millions de dollars d’équipements de numérisation chinois pour ses propres points de contrôle.

Les responsables américains craignaient que les scanners, que le Mexique avait commencé à acheter auprès de Nuctech, basée à Pékin, ne donnent à la Chine accès à une mine d’informations sur les marchandises entrant aux États-Unis. L’entreprise, qui fabrique équipement pour contrôler les bagages et le fretentretient des liens étroits avec le gouvernement communiste chinois.

En mai, l’ambassadeur des États-Unis au Mexique a écrit une lettre au ministre des Affaires étrangères du Mexique exhortant le pays à ne pas poursuivre la technologie.

“Aucun équipement de numérisation chinois ne répond aux normes de contrôle de qualité des États-Unis”, a écrit l’ambassadeur Ken Salazar au ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard.

Salazar a déclaré que l’équipement “n’est pas considéré comme fiable en ce qui concerne l’intégrité et la transmission des données”. Il a averti que cela “pourrait entraver notre engagement commun à faciliter le commerce” et “nos efforts pour interrompre le trafic de précurseurs chimiques, de drogues synthétiques telles que le fentanyl, les méthamphétamines et l’argent, ainsi que les armes à feu et les munitions”.

Les responsables mexicains disent qu’ils sont conscients du malaise des États-Unis et voient l’intérêt d’utiliser des équipements compatibles avec la technologie utilisée aux États-Unis, mais ils suivent les procédures d’approvisionnement de leur propre pays.

“Évidemment [the United States has its] propres préoccupations et raisonnement, mais d’un point de vue mexicain, ce sont des processus qui doivent être effectués conformément à nos propres lois », a déclaré un haut responsable mexicain qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à discuter de la question publiquement. « Ce n’est pas aussi simple que de dire que nous ne voulons pas qu’une certaine entreprise participe au processus d’appel d’offres. Nous ne pouvons pas simplement disqualifier une entreprise en raison de son pays d’origine.

Les États-Unis ont averti pendant des années que la Chine pourrait utiliser les équipements de sécurité et de télécommunications produits par ses entreprises pour recueillir des informations en provenance des États-Unis. Washington a exhorté ses alliés à ne pas acheter de produits du géant de la technologie Huawei pour leurs systèmes 5G. La Federal Communications Commission a annoncé ce mois-ci son intention d’interdire les ventes de produits Huawei et ZTE aux États-Unis.

Le Département de la sécurité intérieure a fait part de ses préoccupations concernant Nuctech dans un rapport de 2020.

“Nous estimons que Nuctech a très probablement une relation étroite et durable avec le gouvernement chinois pour faire avancer les intérêts commerciaux de Nuctech et développer des systèmes de dépistage et de détection au nom du gouvernement chinois”, a écrit le département. Son équipement, a déclaré le département, présentera probablement “des lacunes dans les capacités de détection, ce qui pourrait créer des opportunités d’exploitation par le gouvernement chinois”.

Nuctech n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Dans un déclaration non datée sur son site Web « en réponse aux récents articles des médias… pour clarifier la désinformation publiée comme un fait », Nuctech se décrit comme « une société par actions avec un actionnariat ouvert et polyvalent ; ce n’est pas contrôlé par l’État.

“Nos clients sont les seuls propriétaires de toutes les données générées par les systèmes de Nuctech”, a déclaré la société. “Nuctech s’engage à 100% pour la sûreté et la sécurité de nos clients et de leurs données et toute suggestion contraire est catégoriquement fausse et conçue pour étouffer la concurrence sur les marchés émergents.”

Dans la lettre du 2 mai à Ebrard, qui n’a pas été rapportée auparavant, Salazar a écrit que la coopération bilatérale entre les États-Unis et le Mexique “pourrait être mise en danger par l’utilisation d’équipements peu fiables”.

Le commerce transfrontalier entre les États-Unis et le Mexique dépasse 1 milliard de dollars par jour. L’économie américaine dépend du Mexique pour des produits allant des tomates et des avocats aux trains d’atterrissage d’avions et aux équipements médicaux de pointe.

La lettre de Salazar sur papier à en-tête de l’ambassade des États-Unis est l’un des millions de documents divulgués par des pirates informatiques qui ont ciblé le secrétariat à la défense du Mexique ce mois-ci. Des documents internes du gouvernement mexicain montrent que le pays avait déjà commencé à acheter des scanners Nuctech avant que Salazar n’envoie sa lettre.

Les documents de ce rapport ont été partagés avec le Washington Post par l’organisation de la société civile Mexicans Against Corruption et vérifiés de manière indépendante par The Post.

Une note interne d’avril montre que l’agence des douanes mexicaine a transporté neuf scanners Nuctech vers des aéroports, des ports maritimes et des points de contrôle frontaliers, dont trois vers le Villes frontalières américano-mexicaines de Mexicali, Sonoyta et Ciudad Juárez. Dans la lettre, Salazar faisait référence à des scanners supplémentaires envisagés pour l’aéroport Felipe Ángeles de Mexico, la raffinerie Dos Bocas à Paraiso et 11 ports maritimes. Le Mexique achète plus de scanners pour les points de contrôle le long de la frontière américano-mexicaine.

La les scanners sont des cadres rectangulaires imposants utilisés pour rechercher des véhicules et des conteneurs d’expédition pour les drogues, les explosifs et les marchandises illicites.

Les responsables américains reconnaissent que le Mexique a acheté du matériel Nuctech, mais affirment que le contrat en cours est beaucoup plus important et plus préoccupant.

Washington se plaint depuis des décennies du manque d’infrastructures de sécurité du côté mexicain de la frontière, ce qui signifie que la saisie de drogues et d’autres marchandises illicites a lieu presque entièrement du côté américain, après l’entrée de la contrebande dans le pays.

Récemment, lorsque le gouvernement mexicain a manifesté son intérêt pour l’installation d’équipements de numérisation modernes à sa frontière, les responsables américains l’ont immédiatement encouragé à acheter la technologie auprès de l’une des trois sociétés américaines : Astrophysics, Leidos ou Rapiscan. L’ambassade des États-Unis à Mexico a organisé des visites de hauts responsables mexicains de la sécurité aux points de contrôle frontaliers américains pour leur montrer l’efficacité des équipements fabriqués aux États-Unis. Un contingent de l’armée mexicaine s’est rendu ce mois-ci ; une visite de la marine est prévue pour le mois prochain.

Mais les responsables mexicains ont semblé pencher vers la Chine, affirmant que les scanners du pays étaient plus abordables. Salazar a abordé le coût dans sa lettre.

“Lors de l’évaluation d’un équipement de sécurité pour son acquisition, il est fondamental de voir au-delà du prix le plus bas”, écrit-il.

Nuctech s’est lancé de manière agressive sur les marchés mondiaux en proposant des prix nettement inférieurs à ceux de ses concurrents, pour séduire les gouvernements aux budgets serrés.

La Chine a tenté d’entretenir des relations avec des responsables de la défense du monde entier, y compris au Mexique, pour faire progresser les relations diplomatiques et commerciales.

“Avant le covid, ils avaient l’habitude d’avoir des échanges militaires dans lesquels ils invitaient trois ou quatre responsables militaires à Pékin”, a déclaré Jorge Guajardo, ancien ambassadeur du Mexique en Chine. “Ils les endoctrinent sur la politique d’une seule Chine et les présentent aux fournisseurs sur le côté.”

À propos de l’intérêt mexicain pour les scanners Nuctech, il a déclaré : “Mon premier pari est que ce sont les coûts et les relations.”

Nuctech aurait été autrefois dirigé par Hu Haifeng, le fils de l’ancien président chinois Hu Jintao. Les gouvernements de Taïwan et de Namibie ont conclu dans des affaires distinctes que Nuctech des fonctionnaires se sont livrés à la corruption dans le but de vendre du matériel.

La nouvelle du projet du Mexique d’offrir des contrats d’une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars circule dans l’industrie de la sécurité américaine depuis des mois.

“Les Mexicains envisagent d’acheter un grand nombre de systèmes”, a déclaré un dirigeant américain qui a été informé des négociations et s’est exprimé sous couvert d’anonymat, citant la sensibilité diplomatique. “Et ils ont dit aux responsables américains : ‘Nous parlons à tout le monde.'”

Plusieurs sociétés américaines de sécurité et de détection ont exhorté le gouvernement américain à repousser les contrats chinois, en partie pour préserver leurs propres parts de marché, mais invoquant des préoccupations concernant la fiabilité et la confidentialité. Les systèmes de numérisation nécessitent généralement des contrats de service et de maintenance qui engagent les utilisateurs dans des relations à long terme avec les entreprises. Si le Mexique choisit de travailler avec la société chinoise, “ce serait très mauvais pour le commerce et la sécurité des États-Unis”, a déclaré un autre dirigeant, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour commenter sans l’approbation de la société.

Les agences de sécurité et douanières américaines et mexicaines ont tenté d’accélérer le commerce et d’éviter la duplication des efforts en partageant des informations et en numérisant des images des points de contrôle frontaliers. Ces procédures d’inspection conjointes n’ont été mises en œuvre qu’à quelques endroits le long de la frontière, mais les entreprises des deux pays souhaitent que les mesures de gain de temps soient étendues.

Ces plans se heurteront à un mur si le Mexique choisit des entreprises chinoises et que les informations de numérisation et d’inspection recueillies auprès du gouvernement mexicain sont dirigées vers des serveurs cloud en Chine, ont déclaré les dirigeants de l’industrie, car la loi américaine n’autorise pas les agences gouvernementales à se connecter aux systèmes Nuctech. Les entreprises américaines ayant des usines de fabrication au Mexique seront immédiatement préoccupées par les images et les informations transmises à la Chine, a déclaré un dirigeant.

“Est-ce que cela leur donne une visibilité sur tout ce qu’ils devraient avoir?” que l’exécutif a demandé. “Vous ne pouvez pas adopter une approche holistique du commerce et des inspections à la frontière si l’une des entreprises impliquées est chinoise.”