Les États-Unis exhortent la Chine à aider à freiner les attaques des Houthis soutenus par l’Iran en mer Rouge

Les États-Unis ont demandé à la Chine d’exhorter Téhéran à contenir les rebelles Houthis soutenus par l’Iran qui attaquent des navires commerciaux dans la mer Rouge, mais n’ont vu que peu de signes d’aide de la part de Pékin, selon des responsables américains.

Les responsables ont soulevé la question à plusieurs reprises avec de hauts responsables chinois au cours des trois derniers mois, leur demandant de transmettre un avertissement à l’Iran afin de ne pas attiser les tensions au Moyen-Orient après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et la guerre qui a suivi.

Le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan et son adjoint Jon Finer ont discuté de la question lors de réunions ce mois-ci à Washington avec Liu Jianchao, chef du département international du Parti communiste chinois, selon des responsables américains. Le secrétaire d’État Antony Blinken l’a également soulevé, a déclaré un responsable du département d’État.

Mais les responsables américains ont déclaré qu’il y avait peu de preuves que la Chine avait fait pression sur l’Iran pour retenir les Houthis, au-delà d’une légère déclaration publiée par Pékin la semaine dernière appelant les « parties concernées » à assurer un passage sûr aux navires naviguant dans la mer Rouge, une route de navigation essentielle. pour le commerce mondial.

Mercredi, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que Pékin appelait à mettre un terme aux « perturbations des navires civils » et qu’il avait « été en communication étroite avec diverses parties et travaillé activement pour atténuer les tensions en mer Rouge ».

Cependant, dans une critique voilée des attaques américaines et britanniques contre les Houthis, le ministère a exhorté les « parties concernées à éviter de jeter de l’huile sur le feu », ajoutant que le Conseil de sécurité de l’ONU n’avait « jamais autorisé le recours à la force par aucun pays au Yémen ». ».

Les tensions en mer Rouge sont également une « retombée » du conflit à Gaza, qui devrait prendre fin le plus rapidement possible, a indiqué le ministère.

La pression diplomatique sur Pékin intervient alors que les États-Unis et leurs alliés continuent de bombarder les positions des Houthis au Yémen en réponse à au moins 33 attaques des Houthis contre des navires commerciaux transitant par la mer Rouge depuis la mi-novembre. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont de nouveau mené des grèves généralisées lundi.

Les Houthis sont soutenus par l’Iran, qui a entretenu des relations commerciales et diplomatiques plus étroites avec la Chine ces dernières années.

Un responsable a déclaré que les États-Unis continueraient de soulever la question de l’Iran et des attaques des Houthis avec Pékin, mais n’était pas particulièrement optimiste quant au changement d’attitude de la Chine.

Un autre responsable américain a déclaré qu’il y avait eu « quelques signes » d’engagement de la Chine sur la question, mais pas de manière significative. “Je ne voudrais pas surestimer tout ce qu’ils ont fait ni quel impact cela a eu”, a déclaré le responsable.

John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a déclaré mardi que Washington « accueillerait favorablement un rôle constructif de la Chine, en utilisant l’influence et l’accès dont nous savons qu’elle doit… ». . . aider à endiguer le flux d’armes et de munitions vers les Houthis ».

Liu, considéré comme l’un des meilleurs candidats au poste de ministre chinois des Affaires étrangères, s’est rendu en Iran en décembre. Sa visite intervient quelques jours après que le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping ont tenu un sommet à San Francisco.

Les responsables américains espéraient que Pékin agirait parce qu’ils considéraient les attaques des Houthis comme une menace pour leurs propres intérêts commerciaux, étant donné que la mer Rouge était une route essentielle pour les exportations chinoises vers l’Europe.

Avant le sommet de San Francisco, les responsables américains ont exhorté à plusieurs reprises la Chine à utiliser tous les moyens de pression dont elle disposait auprès de l’Iran – dont les groupes mandataires en Irak et en Syrie ont également ciblé des bases militaires américaines – alors qu’ils craignaient que la guerre entre Israël et le Hamas ne dégénère en un conflit plus large dans le pays. Moyen-orient.

Dennis Wilder, ancien expert chinois de la CIA et aujourd’hui à l’Université de Georgetown, a déclaré que Pékin avait « travaillé assidûment » pour courtiser les pays du Moyen-Orient, y compris l’Iran, à des fins économiques et géopolitiques. Mais il a déclaré qu’il serait « très réticent à utiliser son influence limitée auprès de l’État islamique d’une manière qui, selon lui, favorise les intérêts américains sans bénéfice pour la Chine ».

Les responsables américains ont également intensifié leurs efforts auprès du Conseil de sécurité de l’ONU, dont la Chine est membre permanent, selon un deuxième responsable du département d’État.

Les États-Unis ont lancé huit séries de frappes de missiles sur des cibles Houthis au Yémen au cours des deux dernières semaines en réponse aux attaques contre les navires, y compris la frappe conjointe avec l’armée britannique de lundi.

Suzanne Maloney, responsable des études de politique étrangère à la Brookings Institution, a déclaré qu’elle avait discuté de la question avec des experts chinois et n’avait détecté aucun désir sérieux d’aider.

«Je pense que ce qu’ils ont calculé. . . c’est qu’il s’agit d’une crise qui enlise les États-Unis et leurs partenaires et qui n’a pas eu d’impact significatif sur le transport maritime chinois.»

Ma Xiaolin, professeur à l’Université d’études internationales du Zhejiang, a déclaré qu’il pensait que la visite de Liu en Iran en décembre n’était pas une coïncidence et qu’il aurait transmis les exigences chinoises concernant le besoin de sécurité.

Ma, un expert des relations de la Chine avec le Moyen-Orient, a déclaré : « La Chine souhaite le rétablissement de la paix dans la région de la mer Rouge et la sécurité du transport maritime international, ce qui correspond aux intérêts de toutes les parties car il s’agit d’un commerce mondial important. itinéraire.”

L’ambassade de Chine aux États-Unis a déclaré qu’elle n’avait aucun détail sur les échanges avec Liu, mais que la Chine était préoccupée par « l’escalade des tensions » en mer Rouge. L’ambassade a déclaré qu’elle servait les intérêts communs de la communauté internationale et que la Chine a exhorté « les parties concernées à jouer un rôle constructif et responsable pour maintenir la sécurité et la stabilité de la mer Rouge ».