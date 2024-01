Les États-Unis exhortent la Chine à aider à dissuader les Houthis soutenus par l’Iran lors d’une réunion en coulisse

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a exhorté Pékin à utiliser son influence auprès de Téhéran pour freiner les attaques des Houthis soutenues par l’Iran contre des navires dans la mer Rouge, lors d’une réunion en coulisse avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi.

Un haut responsable américain a déclaré que Sullivan avait soulevé la question avec Wang lors de deux jours de discussions à Bangkok, en Thaïlande.

Le responsable a déclaré que la Chine disposait d’un « levier important » auprès de l’Iran et que Pékin avait déclaré avoir soulevé la question avec Téhéran. Mais elle a ajouté que les États-Unis essayaient de voir si Pékin avait soulevé cette question et si ses efforts seraient efficaces.

La Maison Blanche a déclaré que les États-Unis et la Chine tiendraient des négociations sur la lutte contre les stupéfiants à Pékin la semaine prochaine, après que Sullivan et Wang se soient rencontrés à Bangkok dans le cadre du dernier effort entre les deux puissances pour stabiliser les relations.

Sullivan et Wang ont salué les progrès réalisés dans les efforts visant à lutter contre le commerce des stupéfiants, alors que les deux parties se préparent à tenir la première réunion d’un groupe de travail établi lors du sommet du président Joe Biden avec son homologue chinois Xi Jinping à San Francisco en novembre.

La Maison Blanche a déclaré que la réunion faisait « partie des efforts visant à maintenir des lignes de communication ouvertes et à gérer de manière responsable la concurrence » convenus par Biden et Xi. Le haut responsable a déclaré que les États-Unis s’attendaient à ce que Biden et Xi s’entretiennent à un moment donné au cours des prochains mois.

Il a déclaré que les deux parties saluaient les récents efforts visant à stabiliser les relations, y compris la reprise des pourparlers entre les armées américaine et chinoise, que la Chine avait interrompues en 2022 après la visite à Taiwan de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi.

La Maison Blanche a déclaré avoir également eu des « discussions franches, substantielles et constructives » sur des questions telles que la guerre de la Russie contre l’Ukraine, le Moyen-Orient, la Corée du Nord et la mer de Chine méridionale. Ils ont également discuté d’un dialogue bilatéral sur l’intelligence artificielle qui débutera au printemps.

Le Financial Times a récemment rapporté que de hauts responsables américains avaient pressé la Chine d’exhorter Téhéran à maîtriser les Houthis soutenus par l’Iran qui ont attaqué des navires commerciaux dans la mer Rouge au cours des deux derniers mois.

Ils ont également discuté de Taiwan, après l’élection ce mois-ci de Lai Ching-te à la présidence. Pékin considère Lai comme un dangereux séparatiste et craint qu’il ne pousse Taiwan vers l’indépendance. Washington a exhorté la Chine à ne pas prendre de mesures provocatrices alors que Taiwan se prépare à l’investiture de Lai en mai.

L’ambassade de Chine à Washington a déclaré que Wang avait déclaré à Sullivan que l’indépendance de Taiwan “présente le plus grand risque pour la paix et la stabilité entre les deux rives du détroit et le plus grand défi pour les relations sino-américaines”. Il indique que Wang a appelé les deux comtés à se traiter sur un pied d’égalité, « plutôt que de manière condescendante ».

L’ambassade de Chine a ajouté que Wang avait « mis en garde contre la transformation des questions économiques et technologiques en questions politiques et de sécurité ».

Autre signe d’amélioration, les responsables américains ont déclaré qu’il n’y avait eu aucune interception aérienne dangereuse d’avions espions américains par des avions de combat chinois au-dessus de la mer de Chine méridionale au cours des deux mois écoulés depuis que Biden et Xi ont tenu leur soi-disant sommet de Woodside.

Les responsables américains ont souligné ces derniers mois qu’ils n’attendaient pas de résultats décisifs d’un engagement de haut niveau. Les efforts renouvelés visent plutôt à réduire les tensions et à garantir que la concurrence accrue entre les deux puissances ne dégénère pas en conflit.

Le FT a rapporté la semaine dernière que Sullivan et Wang se rencontreraient en Thaïlande, poursuivant une chaîne privée qui, selon les responsables américains, avait été efficace car les réunions avaient eu lieu à l’abri des projecteurs. Sullivan et Wang se sont rencontrés tranquillement à Vienne et à Malte l’année dernière, contribuant ainsi à ouvrir la voie à une rencontre entre Biden et Xi en novembre.

Les négociations sur la lutte contre les stupéfiants visent à endiguer le flux d’ingrédients utilisés pour fabriquer le Fentanyl, un opioïde synthétique qui a déclenché une épidémie en Amérique. Les cartels de la drogue mexicains produisent cette drogue à partir de précurseurs chimiques provenant en grande partie de Chine et font passer les stupéfiants en contrebande aux États-Unis.