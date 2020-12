Le gouvernement fédéral américain a exécuté le prisonnier Brandon Bernard, qui a été reconnu coupable de son rôle dans un double homicide en 1999 au Texas, faisant de lui le neuvième détenu à recevoir la peine de mort fédérale cette année.

Bernard, qui n’avait que 18 ans lorsqu’il a participé au détournement de voiture et au meurtre de Todd et Stacie Bagley avec plusieurs complices, a été tué par injection létale au centre correctionnel fédéral de Terre Haute, dans l’Indiana, jeudi soir.

Le meurtre de 1999 a vu Bernard et quatre autres hommes emmener le couple Bagley captif dans leur propre véhicule avant que le complice Christopher Vialva ne leur tire dessus. Bernard a ensuite aspergé la voiture de liquide à briquet et l’a incendiée. Alors que Vialva a été exécuté en septembre pour son rôle de premier plan dans les meurtres, les deux autres complices ont été condamnés à des peines plus légères.

Le cas de Bernard a attiré l’attention nationale alors que l’administration Donald Trump entreprend de relancer les exécutions fédérales après une interruption de 17 ans. Ses avocats soutiennent que les procureurs ont retenu des éléments de preuve essentiels lors de son procès, alors que le jeune âge de l’homme au moment du crime a été cité par les militants de la réforme pénitentiaire comme une raison de renoncer à la peine de mort.

Aussi sur rt.com Le ministère américain de la Justice modifie les règles d’exécution fédérales pour autoriser la mort par pendaison, chaise électrique, chambre à gaz et escouade de tir

Le condamné lui-même a exprimé ses regrets pour sa part dans les meurtres, présentant des excuses à la famille Bagley avec ses derniers mots.

« Je suis désolé … j’aurais aimé pouvoir tout reprendre, mais je ne peux pas, » Dit Bernard. «Ce sont les seuls mots que je peux dire qui capturent complètement ce que je ressens maintenant et ce que je ressentais ce jour-là.»

Avant que Trump ne prenne le pouvoir, la dernière exécution fédérale a eu lieu en 2003 – Louis Jones, qui a été reconnu coupable de meurtre et d’enlèvement – mais l’administration actuelle a repris la pratique. Le gouvernement a autorisé la peine capitale pour 13 détenus jusqu’à présent en 2020, dont neuf ont déjà été exécutés. Bien que les gouvernements des États condamnent régulièrement les détenus à mort chaque année, les exécutions ont été beaucoup plus rares au niveau fédéral, avec un total de 45 seulement depuis 1927, selon le Bureau of Prisons.

Aussi sur rt.com Les États-Unis procèdent à la première exécution fédérale depuis 17 ans, après que la Cour suprême a ouvert la voie à une injection létale

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!