Lisa Montgomery est devenue la première détenue condamnée à mort aux États-Unis à être mise à mort en près de 70 ans, après avoir reçu une injection mortelle à la suite d’une intervention de la Cour suprême pour lever un sursis à exécution.

Montgomery a été condamnée à mort en 2007 pour un enlèvement ayant entraîné la mort, après avoir assassiné Bobbie Stinnett, 23 ans, et retiré l’enfant à naître de sa victime de son ventre. Son exécution avait été reportée à deux reprises, à cause du Covid-19 et après qu’un juge fédéral eut accordé un sursis à l’exécution, avant que la Cour suprême n’intervienne pour permettre qu’elle ait lieu mercredi matin.

À 01h31 heure locale à Terre Haute, Indiana, Montgomery a été déclaré mort. Les rapports affirment que, lorsque son masque facial a été retiré et qu’on lui a demandé si elle avait des derniers mots avant de recevoir l’injection, elle a simplement dit « non. »

Kelley Henry, l’avocate de Montgomery, qui avait soutenu que son client ne devrait pas être exécuté en raison d’une maladie mentale et d’une vie d’abus, a publié une déclaration disant que toutes les personnes impliquées dans sa mise à mort « Devrait avoir honte. »

Le gouvernement n’a reculé devant rien dans son zèle pour tuer cette femme endommagée et délirante.

Le cas de Montgomery est la onzième fois qu’un prisonnier reçoit une injection mortelle dans le quartier des condamnés à mort depuis que le président Donald Trump a repris les exécutions fédérales après une pause de 17 ans. Deux autres détenus fédéraux devraient être mis à mort avant l’entrée en fonction du président élu Joe Biden. Il devrait faire une pause et, éventuellement, interdire la peine de mort au niveau fédéral.

Aussi sur rt.com Un juge accorde le séjour à la seule femme condamnée à mort aux États-Unis HOURS avant son exécution

La dernière prisonnière exécutée par le gouvernement fédéral aux États-Unis était Bonnie Brown Hedy le 18 décembre 1953, pour l’enlèvement et le meurtre de Bobby Greenlease, six ans, à Kansas City, Missouri.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!