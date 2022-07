Les États-Unis excluent les boosters COVID d’été pour se concentrer sur la campagne d’automne – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Les régulateurs américains ont déclaré vendredi qu’ils n’envisageaient plus d’autoriser un deuxième rappel COVID-19 pour tous les adultes de moins de 50 ans cet été, se concentrant plutôt sur des vaccins remaniés pour l’automne qui cibleront les nouvelles sous-variantes virales.

Pfizer et Moderna s’attendent à ce que des versions mises à jour de leurs vaccins soient disponibles dès septembre, a déclaré la Food and Drug Administration dans un communiqué. Cela ouvrirait la voie à une campagne de rappel d’automne pour renforcer la protection contre les dernières versions d’omicron.

L’annonce signifie que les États-Unis ne poursuivront pas une série estivale de rappels utilisant les vaccins actuels pour les adultes de moins de 50 ans, comme l’ont précédemment suggéré certains responsables de l’administration Biden et des experts extérieurs. Ils avaient fait valoir qu’une autre série de tirs maintenant pourrait aider à prévenir l’augmentation des cas et des hospitalisations causées par les souches omicron hautement transmissibles.

Actuellement, tous les Américains âgés de 5 ans et plus sont éligibles pour une injection de rappel cinq mois après leur première série primaire. Les quatrièmes doses des injections Pfizer ou Moderna – un deuxième rappel – sont recommandées pour les Américains de 50 ans et plus et pour les jeunes ayant de graves problèmes de santé qui les rendent plus vulnérables au COVID-19.

La FDA a exhorté les adultes éligibles qui n’ont pas été boostés à recevoir leur injection supplémentaire maintenant : “Vous pouvez toujours bénéficier des options de rappel existantes et laisser le temps de recevoir un rappel mis à jour à l’automne”, a déclaré l’agence dans un communiqué.

La Maison Blanche a également souligné que l’obtention d’une quatrième dose maintenant n’aura aucun impact sur la capacité de quiconque à obtenir des injections ciblées sur omicron une fois qu’elles seront disponibles – bien que le temps qui s’est écoulé depuis leur dernière dose jouera un rôle dans la rapidité avec laquelle elles sont admissible.

Deux sous-variantes d’omicron, BA.4 et BA.5, sont encore plus contagieux que leurs prédécesseurs et ont poussé les nouveaux cas quotidiens au-dessus de 125 000 et les hospitalisations à 6 300. Ce sont les niveaux les plus élevés depuis février, bien que les décès soient restés faibles à environ 360 par jour, grâce à une immunité généralisée et à des traitements améliorés contre le virus.

Les sous-variantes sont des ramifications de la souche responsable de la quasi-totalité du virus propagé aux États-Unis cette année.

Tous les vaccins COVID-19 administrés aux États-Unis jusqu’à présent étaient basés sur la version originale du virus qui a commencé à se propager à travers le pays au début de 2020.

En juin, la FDA a déclaré aux fabricants de vaccins que tout rappel pour l’automne devrait combiner une protection contre omicron BA.4 et BA.5 et la souche originale de coronavirus. Les deux fabricants ont accéléré leur production et leur collecte de données pour que ces vaccins dits bivalents soient prêts pour l’automne.

La FDA et les Centers for Disease Control and Prevention devraient approuver les plans remaniés avant leur lancement.

Les États-Unis ont un contrat pour acheter 105 millions de doses des injections combinées de Pfizer une fois qu’elles seront prêtes, et 66 millions de la version de Moderna. Mais combien de temps de grandes quantités deviendraient disponibles n’est pas clair. Les contrats gouvernementaux incluent des options pour acheter 300 millions de doses chacun, mais atteindre ce total nécessitera plus de financement du Congrès, a déclaré l’administration Biden.

En ce qui concerne le timing, obtenir un rappel trop tôt après la dose précédente signifie perdre tous ses avantages – ce que les décideurs devront prendre en considération lors du déploiement de plans remaniés.

La Maison Blanche a parfois été frustrée par le rythme des prises de décision à la FDA et au CDC, notamment l’été dernier, lorsque les régulateurs ont mis des semaines à décider d’autoriser ou non la première dose de rappel pour les adultes américains. En privé, les responsables de l’aile ouest pensent que le retard a coûté des vies, empêchant une protection optimale au milieu des surtensions delta et omicron, mais a également alimenté les doutes sur l’efficacité des vaccins et des rappels qui ont eu un impact sur leur adoption.

Au cours des dernières semaines, certaines de ces frustrations ont refait surface, alors que les régulateurs ont envisagé de recommander un quatrième vaccin à tous les adultes, pas seulement à ceux qui sont le plus à risque de contracter le virus. Certains à la Maison Blanche pensent que la dose supplémentaire aurait quelque peu contribué à la propagation rapide de la sous-variante BA.5, et aurait également renforcé la confiance de quiconque craignait que sa protection ait diminué.

Pourtant, des responsables de l’ensemble du gouvernement ont reconnu les risques de fatigue vaccinale chez les Américains, y compris des dizaines de millions de personnes qui n’ont toujours pas reçu leur premier rappel. Les chiffres du gouvernement montrent que moins de la moitié des personnes éligibles à un rappel ont reçu ce troisième vaccin.

___

L’écrivain de l’Associated Press, Zeke Miller, a contribué à cette histoire depuis Washington.

___

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département d’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.