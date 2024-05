Les États-Unis examinent leur coopération avec la Géorgie sur la loi sur les « agents étrangers »

Des manifestants géorgiens et la police anti-émeute se sont affrontés à plusieurs reprises près du bâtiment du parlement à Tbilissi, la capitale.

Légende, Des manifestants géorgiens et la police anti-émeute se sont affrontés à plusieurs reprises près du bâtiment du parlement à Tbilissi, la capitale.

Il a également accusé les États-Unis de « menaces et de chantage » contre la Géorgie et a affirmé que Washington tentait de restreindre l’indépendance du pays.

Adoptée la semaine dernière, la loi oblige les organisations non gouvernementales et les médias indépendants qui reçoivent plus de 20 % de leur financement de donateurs étrangers à s’enregistrer comme organisations « portant les intérêts d’une puissance étrangère ».