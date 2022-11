Les États-Unis exagèrent la “menace chinoise” pour justifier l’accumulation nucléaire – Pékin – News 24

Le ministère des Affaires étrangères accuse l’Amérique de s’accrocher à une politique de dissuasion nucléaire de première frappe

Les États-Unis font la promotion d’un supposé « Menace chinoise » comme excuse pour étendre son arsenal nucléaire et maintenir son hégémonie militaire, a déclaré mercredi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Lijian, le qualifiant de “la tactique incontournable des États-Unis”.

La politique nucléaire de la Chine reste cohérente et claire, a expliqué le porte-parole, notant que Pékin s’en tenait à sa politique de non-utilisation en premier en ce qui concerne les armes nucléaires et a limité le développement de son arsenal stratégique au niveau minimum requis par la sécurité nationale. “Nous ne faisons jamais partie d’aucune forme de course aux armements”, a-t-il souligné, affirmant que la Chine ne constitue pas une menace ou un défi pour les autres pays, avec lesquels elle espère être un partenaire de développement.

Pendant ce temps, les États-Unis possèdent le plus grand arsenal nucléaire au monde et élaborent ouvertement des politiques de dissuasion de première frappe contre des pays particuliers, a noté Zhao.

“Ce que les États-Unis devraient faire, c’est réfléchir sérieusement à leur politique nucléaire, abandonner la mentalité de la guerre froide et la logique hégémonique”, a déclaré le porte-parole. Il a appelé Washington à “Arrêtez de perturber la stabilité stratégique mondiale”, et réduire son arsenal nucléaire afin de “Créer les conditions pour atteindre l’objectif ultime d’un désarmement nucléaire complet et approfondi.”















Les commentaires de Zhao interviennent après que le département américain de la Défense a publié mardi le soi-disant rapport sur la puissance militaire chinoise de 2022, qui décrit Pékin comme « le défi le plus important et le plus systémique pour notre sécurité nationale et pour un système international libre et ouvert ». Le rapport suggère également que la Chine pourrait accélérer la modernisation de ses forces nucléaires au cours de la prochaine décennie et produire environ 1 500 ogives tactiques d’ici 2035.

Le mois dernier, les États-Unis ont également publié leur stratégie de sécurité nationale 2022, dans laquelle la Chine était qualifiée de “le défi géopolitique le plus important”, notant que Pékin avait l’intention de remodeler l’ordre international et possédait “la puissance économique, diplomatique, militaire et technologique pour le faire.”



Pékin a répondu en accusant Washington d’être poussé par “la logique de la domination” et délibérément “déformer” La politique étrangère et de défense de la Chine.