Les États-Unis évitent la fermeture du flux d’aide “critique” à l’Ukraine

Le projet de loi destiné à maintenir le fonctionnement du gouvernement américain comprend 12,3 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine

Le président américain Joe Biden a signé un projet de loi temporaire sur les dépenses, évitant ainsi la fermeture du gouvernement fédéral jusqu’à la mi-décembre. Le projet de loi de financement provisoire, cependant, est largement axé sur le maintien ininterrompu du flux d’aide militaire et autre vers Kiev.

La Chambre a adopté le projet de loi 230-201 vendredi lors d’un vote majoritairement partisan, excluant 10 républicains qui se sont joints aux démocrates pour soutenir la législation. Biden a signé le projet de loi avant la date limite de minuit, évitant à peine un arrêt en raison d’un manque de financement. Alors que le programme de dépenses temporaire fournira un financement jusqu’au 16 décembre, la Chambre et le Sénat seront obligés de présenter un nouveau projet de loi pour couvrir les coûts de l’année prochaine après leur retour de pause après les élections de mi-mandat en novembre.

Le projet de loi empêche non seulement un arrêt, mais autorise une nouvelle injection de liquidités gigantesque dans l’armée et l’économie ukrainiennes. Il mettrait de côté 4,5 milliards de dollars pour le gouvernement ukrainien, 3 milliards de dollars pour les armes et l’équipement militaire, et un financement supplémentaire pour reconstituer les armes américaines déjà envoyées en Ukraine, entre autres. Au début de cette semaine, la Maison Blanche avait approuvé près de 17 milliards de dollars de livraisons directes d’armes à Kiev depuis janvier.

Les dispositions de l’Ukraine contiennent également un libellé concernant “incidents nucléaires et radiologiques potentiels” dans le pays, autorisant 35 millions de dollars pour les soi-disant “non-prolifération nucléaire” efforts, visant à sécuriser et prévenir la « contrebande illicite » de matières nucléaires et radiologiques.

“Cette nouvelle aide financière est une nouvelle démonstration de la confiance des États-Unis en Ukraine et soutiendra les opérations gouvernementales critiques et apportera un soulagement au peuple ukrainien souffrant de la guerre brutale de la Russie”, a-t-il ajouté. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré dans un communiqué, appelant les autres “aux autres donateurs non seulement d’accélérer leurs décaissements existants en faveur de l’Ukraine, mais aussi d’augmenter l’ampleur de leur aide”.

La nouvelle législation consacre également de l’argent aux réfugiés afghans installés aux États-Unis, ainsi que des mesures de sécurité renforcées pour les salles d’audience américaines.

À leur retour de la pause en novembre, les législateurs devraient négocier une série de nouvelles lois, y compris un autre projet de loi sur les dépenses pour l’année complète, un ensemble d’autorisations de défense et des modifications des lois électorales censées empêcher un autre incident comme l’émeute au Capitole américain en janvier. 6, 2021.