Les États-Unis évitent de peu la fermeture du gouvernement | Actualités américaines

Analyse : Un pansement collant, mais beaucoup de choses en suspens

C’était une stratégie de la corde raide, aussi proche du gouffre que possible.

Les réseaux américains avaient lancé un « compte à rebours » jusqu’à la fermeture du gouvernement et ils indiquaient moins de neuf heures lorsque le vote décisif a eu lieu à la Chambre.

C’était la clé magique pour éviter un arrêt et tout ce que cela aurait entraîné – les fermetures, les travailleurs non payés, les dommages de plusieurs milliards de dollars à l’économie et le reste.

Il s’agissait d’une gymnastique politique de dernière minute. Kevin McCarthy, président républicain de la Chambre des représentants, a passé des semaines à essayer, sans succès, de rassembler les membres de droite de son parti derrière un plan de financement privilégié.

Leurs objections lui faisaient obstacle et ils ne bougèrent pas. C’était une mesure de l’influence exercée par des personnalités comme Matt Gaetz et Marjorie Taylor-Greene, autrefois marginales, mais désormais acteurs clés du parti.

À la dernière minute, la proposition provisoire de 45 jours de McCarthy pour éviter une fermeture n’a été retenue que lorsque les démocrates se sont prononcés en faveur de cette proposition.

Cela pourrait encore se retourner contre M. McCarthy, l’une des personnalités politiques les plus éminentes des États-Unis.

Ses détracteurs du parti de droite avaient menacé de l’évincer s’il comptait sur les voix des démocrates.

Il s’agit là d’un problème parmi tant d’autres, notamment la question du financement de l’Ukraine.

Le projet de loi qui a permis d’éviter la fermeture n’inclut pas 6 milliards de dollars (4,9 milliards de livres sterling) d’aide à l’Ukraine – une concession réclamée par de nombreux républicains à la Chambre des représentants.

La manière dont cela s’accorde avec l’engagement du gouvernement américain à contribuer à l’effort de guerre sera au cœur des discussions au cours des 45 jours que durera ce projet de loi.

Les démocrates qui ont accepté cette proposition ont vu le danger d’être perçus comme négligeant les intérêts intérieurs américains au milieu de la menace immédiate d’une fermeture.

Après s’être retirés du gouffre, ils devront lutter contre le danger qu’ils voient dans la dépriorisation de l’Ukraine et de son effort de guerre.