Les États-Unis évaluent les informations faisant état de civils « blessés » par Israël à Gaza

Par l’équipe de Palestine Chronicle

Les États-Unis seraient en train d’évaluer l’offensive en cours d’Israël dans la bande de Gaza, qui a tué plus de 28 500 civils.

Le Département d’État américain a déclaré que, dans le cadre d’une nouvelle initiative, il évaluait les informations selon lesquelles Israël aurait blessé des civils dans sa guerre à Gaza.



“Nous cherchons à évaluer de manière approfondie les rapports faisant état de dommages causés aux civils par les destinataires autorisés des articles de défense fournis par les États-Unis dans le monde entier, y compris dans le cadre du Civilian Harm Incident Response Guidance, le CHIRG”, qui est entré en vigueur la semaine dernière, a déclaré le porte-parole du département d’État, Matthew Miller. journalistes mardi.

« Les hôpitaux ne doivent pas être attaqués » – Le chef de l’OMS parle du siège de l’hôpital Nasser par Israël

L’agence de presse Anadolu rapporte que Miller a déclaré : « Nous ne pouvons pas commenter les détails des examens en cours, mais comme nous l’avons déjà dit, nous examinons les incidents du conflit actuel (à Gaza) conformément au processus défini dans le CHIRG. »



Il a confirmé que dans le cadre de ce mécanisme, le département évalue l’offensive en cours d’Israël à Gaza, ajoute le rapport.

Lorsqu’on lui a demandé si les États-Unis évaluaient si Israël menait son opération militaire conformément au droit international, Miller a répondu : « Nous surveillons l’évolution de la situation à Gaza et examinons les faits à mesure qu’ils évoluent dans le cadre de notre travail régulier et de notre processus normal. »

“Je ne vais pas entrer dans les détails des délibérations internes”, a-t-il ajouté.

Il a expliqué : « Ce processus n’est pas destiné à fonctionner comme un mécanisme de réponse rapide. »

BLOG GAZA LIVE : Le Hezbollah fait des victimes directes | Les négociations sont au point mort | Le Dôme de Fer ne parvient pas à intercepter un missile | Afrique du Sud : Israël ignore la CIJ – Jour 131

« Il s’agit plutôt d’évaluer systématiquement les incidents causant des dommages aux civils et d’élaborer des réponses politiques appropriées pour réduire le risque que de tels incidents se reproduisent à l’avenir, et pour inciter les partenaires à mener des opérations militaires conformément au droit international humanitaire », a poursuivi le porte-parole.



La loi internationale

La semaine dernière, la Maison Blanche a publié une directive exigeant que les pays recevant des armes des États-Unis fournissent des assurances écrites « crédibles et fiables » au Département d’État selon lesquelles ils respectent le droit international, ajoute le rapport Anadolu.



Cela s’est produit alors que les États-Unis font face à une avalanche de critiques pour avoir fourni une assistance militaire à Israël, malgré les informations selon lesquelles ils ciblent des civils et les informations crédibles faisant état de violations du droit international.

Au fil des décennies, Israël a été le plus grand bénéficiaire de l’aide étrangère américaine, ajoute le rapport.



L’hôpital Nasser sous le feu – Palestiniens déplacés tués et blessés

Lundi, au Sénat, le sénateur américain Chris Van Hollen aurait déclaré que « des enfants à Gaza meurent maintenant à cause du manque délibéré de nourriture ».



Il a ajouté : « En plus de l’horreur de cette nouvelle, une autre chose est vraie. C’est un crime de guerre. Il s’agit d’un crime de guerre classique. Et cela fait de ceux qui l’orchestrent des criminels de guerre.»



Josep Borrell, le chef de la politique étrangère de l’UE, a également déclaré lundi qu’il fallait faire pression sur Israël pour qu’il ne attaque pas la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, exhortant les partenaires étrangers du bloc : « Si vous pensez que le bilan des morts est trop élevé, vous pouvez peut-être le faire. quelque chose à ce sujet.



Il a ajouté que l’UE ne fournit pas d’armes à Israël, contrairement aux États-Unis, poursuit le rapport Anadolu.



« Au nom de l’humanité, arrêtez l’effusion de sang » – Président de l’Assemblée générale des Nations Unies

Augmentation du nombre de morts



Selon le ministère de la Santé de Gaza, 28 576 Palestiniens ont été tués et 68 291 blessés lors du génocide israélien en cours à Gaza depuis le 7 octobre.

En outre, au moins 8 000 personnes sont portées disparues, présumées mortes sous les décombres de leurs maisons dans toute la bande de Gaza.

Les organisations palestiniennes et internationales affirment que la majorité des personnes tuées et blessées sont des femmes et des enfants.

L’agression israélienne a également entraîné le déplacement forcé de près de deux millions de personnes de toute la bande de Gaza, la grande majorité des déplacés étant forcés de se réfugier dans la ville densément peuplée de Rafah, au sud, près de la frontière avec l’Égypte – dans ce qui est devenu la plus grande ville de Palestine. exode massif depuis la Nakba de 1948.

(PC, AA)