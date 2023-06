Les États-Unis évaluent les implications de la révolte de Wagner — RT World News

Le secrétaire d’État Antony Blinken a affirmé que l’incident montrait de « vraies fissures » dans l’emprise du président Vladimir Poutine sur le pouvoir

Le soulèvement avorté de ce week-end par l’entrepreneur militaire russe PMC Wagner Group pourrait laisser présager une plus grande instabilité pour le gouvernement du président Vladimir Poutine et créer « ouvertures » pour que l’Ukraine reprenne le territoire saisi par les forces de Moscou, a affirmé le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

« C’était un défi direct à l’autorité de Poutine, donc cela soulève de profondes questions », Blinken a déclaré dimanche dans une interview à CBS News. « Il montre de vraies fissures. Nous ne pouvons pas spéculer ou savoir exactement où cela va aller. Nous savons que Poutine a beaucoup plus à répondre dans les semaines et les mois à venir. »

Les commentaires de Blinken marquent la réaction la plus importante de l’administration du président Joe Biden depuis que Wagner s’est rebellé vendredi contre les dirigeants militaires russes. Le fondateur de la société militaire privée, Evgeny Prigozhin, a accepté de mettre fin au soulèvement samedi, stoppant l’avancée de son groupe vers Moscou en vertu d’un accord avec le Kremlin qui l’oblige à quitter le pays et lui épargne des poursuites.

EN SAVOIR PLUS:

Des puissances étrangères impliquées dans une tentative de coup d’État en Russie selon le président serbe

« Nous n’avons pas vu le dernier acte » Blinken a déclaré à Margaret Brennan, animatrice de CBS. « Nous le surveillons de très près et attentivement, mais prenez juste du recul une seconde et mettez cela dans son contexte. Il y a seize mois, les forces russes étaient aux portes de Kiev en Ukraine, pensant prendre la ville en quelques jours, pensant effacer l’Ukraine de la carte en tant que pays indépendant. Au cours de ce week-end, ils ont dû défendre Moscou, la capitale russe, contre des mercenaires de la propre fabrication de Poutine.

Blinken a émis l’hypothèse que l’incident de Wagner aidera Kiev à gagner du terrain dans sa contre-offensive contre les forces russes dans la région du Donbass. « Dans la mesure où cela présente une véritable distraction pour Poutine et pour les autorités russes – qu’ils doivent regarder, en quelque sorte faire attention à leurs arrières, alors même qu’ils essaient de faire face à la contre-offensive et à l’Ukraine – je pense que cela crée encore plus des ouvertures pour que les Ukrainiens réussissent bien sur le terrain.















Les forces de Kiev ont subi de lourdes pertes alors qu’elles attaquaient à plusieurs reprises les lignes défensives de Moscou au cours des dernières 24 heures, a annoncé dimanche le ministère russe de la Défense. L’Ukraine a perdu plus de 800 soldats, ainsi que plus d’une douzaine de véhicules blindés et d’autres armes.

Les services de renseignement étrangers ont probablement joué un rôle dans l’échec de la tentative de coup d’État de Wagner, a déclaré dimanche le président serbe Aleksandar Vucic. Il a refusé de nommer les pays qu’il croyait être impliqués. Poutine, qui a qualifié le soulèvement éphémère de « couteau dans le dos » de la Russie et de son peuple, a déclaré que de tels conflits pourraient être utilisés par les ennemis du pays « pour nous renverser de l’intérieur. »

Blinken a déclaré que l’administration de Biden se prépare toujours pour « toutes les éventualités en termes de ce qui se passe en Russie. » Il ajouta, « Bien sûr, quand nous avons affaire à une grande puissance, et en particulier à une grande puissance qui possède des armes nucléaires, c’est quelque chose qui nous préoccupe, quelque chose sur lequel nous nous concentrons beaucoup. Nous n’avons constaté aucun changement dans la position nucléaire de la Russie.

EN SAVOIR PLUS:

Les États-Unis étaient au courant des plans de coup d’État de Wagner à l’avance – NYT

Que se passe-t-il ensuite en Russie au milieu « de profondes divisions internes » C’est au peuple russe de décider, a déclaré Blinken. « Il est trop tôt pour dire avec certitude quel sera le dernier chapitre de ce livre particulier, la tempête montante de Prigozhin. . . . Cela crée plus de fissures dans la façade russe.