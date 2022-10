Les États-Unis évaluent l’aide à Cuba après l’ouragan et la demande de La Havane

L’administration de Biden n’a cependant apporté que des ajustements mineurs à la relation, notamment en autorisant l’augmentation du nombre de vols commerciaux américains vers l’île, les envois de fonds aux membres de la famille par les Cubains américains et certaines catégories de citoyens américains s’y rendant. Cette semaine, l’administration a annulé un refus antérieur de délivrer une licence du Département du Trésor à un producteur de scooters et de vélos électriques basé dans le Maryland à des entreprises privées à Cuba. La licence a été accordée en vertu d’une exception aux restrictions commerciales existantes pour des raisons liées à la qualité de l’environnement.

L’appel de Cuba à l’aide humanitaire intervient alors que l’île – avant même la tempête et un incendie meurtrier qui a frappé une grande installation de stockage de pétrole cubaine en août – est aux prises avec une crise économique majeure, notamment des pénuries de nourriture et de carburant. La semaine dernière a eu lieu les premières manifestations de rue importantes, dans la capitale et dans d’autres villes, depuis que de grandes manifestations antigouvernementales ont été réprimées par une violente réponse sécuritaire en juillet 2021.

Les manifestations de la semaine dernière semblaient en grande partie être une réponse à la panne d’électricité à l’échelle de l’île et aux troubles économiques généraux, bien que des chants de «liberté» aient également été entendus. Les manifestations se seraient calmées lorsque le courant a été rétabli dans certaines zones, bien que de fréquentes coupures de courant continuent de se produire. Il y a aussi des coupures sporadiques du service Internet, attribuées à plusieurs reprises par les Cubains au problème d’électricité et à une éventuelle intervention du gouvernement.

L’administration Biden a offert une assistance technique non spécifiée à la suite d’un incendie provoqué par la foudre dans une installation de stockage de carburant dans la ville de Matanzas, à l’est de La Havane. L’incendie massif s’est poursuivi pendant des jours et a aggravé la pénurie globale de carburant sur l’île. Le gouvernement cubain s’est dit reconnaissant, mais n’a pas donné suite à l’offre au-delà de l’acceptation signalée de certains équipements de lutte contre les incendies.

Les deux gouvernements ont également eu des entretiens concernant le nombre record de Cubains cherchant à être admis aux États-Unis de l’autre côté de la frontière mexicaine. En avril, selon des chiffres non publiés des douanes et de la protection des frontières américaines obtenus par le Washington Post, le CBP était sur le point d’appréhender plus de 155 000 Cubains au cours de l’exercice en cours, soit près de quatre fois le total de 2021 et une multiplication par 12 par rapport à 2020.