Les États-Unis étendent leur protection temporaire à près de 500 000 migrants vénézuéliens | Actualités migratoires

L’administration du président Joe Biden a étendu le statut juridique temporaire à environ 472 000 Vénézuéliens vivant aux États-Unis, invoquant des circonstances « extraordinaires ».

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas a annoncé la décision mercredi soir, affirmant que « les conditions dans leur pays d’origine empêchent leur retour en toute sécurité ».

Mais le lendemain, les réactions ont été divisées, alors que démocrates et républicains se demandent comment gérer au mieux l’afflux d’arrivées.

Le Venezuela est confronté à une crise humanitaire qui dure depuis des années, avec plus de 7,13 millions les migrants et les réfugiés fuyant le pays pour échapper à la pauvreté extrême et à la répression politique.

La décision de prolonger le statut de protection temporaire, ou TPS, permettra à des centaines de milliers de Vénézuéliens vivant déjà aux États-Unis de demander une autorisation de travail, une décision que les démocrates espèrent atténuer la pression sur les programmes de services sociaux.

Il offre également une protection contre l’expulsion, au moins temporairement. La dernière désignation TPS dure 18 mois et s’applique uniquement aux Vénézuéliens entrés aux États-Unis avant le 31 juillet.

Les démocrates ont longtemps poussé pour une extension du TPS, encadrant cette décision comme étant nécessaire pour fournir un soutien aux Vénézuéliens et aux services gouvernementaux.

La ville de New York, en particulier, a du mal à accueillir les arrivées en provenance de la frontière sud des États-Unis avec le Mexique. Selon le maire Eric Adams, plus de 113 300 demandeurs d’asile sont arrivés dans la ville depuis début 2022, avec trop peu d’infrastructures pour les accueillir.

Plus tôt ce mois-ci, Adams a annoncé qu’un aérodrome de Brooklyn serait transformé en abri d’urgence. Il a également prévenu qu’il ne voyait pas de fin à la crise : « Cette question détruira la ville de New York. »

Mais jeudi, les démocrates de New York ont ​​salué l’annonce de Mayorkas comme une étape vers un soulagement de la pression à laquelle la ville est confrontée.

« C’est à la fois la bonne chose à faire moralement pour ceux qui fuient le régime de Maduro et cela fournira également à ces individus la stabilité et l’autorisation de travail dont ils ont besoin pour contribuer à notre économie », a déclaré Jerrold Nadler, membre éminent de la commission judiciaire de la Chambre. dans un rapport.

Gouverneur de New York Kathy Hochulquant à lui, a déclaré que l’extension du TPS permettrait à l’État de « commencer immédiatement le processus d’inscription des personnes pour une autorisation de travail et de leur trouver un emploi afin qu’elles puissent devenir autosuffisantes ».

En dehors de New York, les démocrates ont également présenté l’annonce du TPS comme une opportunité.

« Cela unifiera des milliers de familles, leur donnera un statut légal et leur permettra de travailler pour contribuer à atténuer la pénurie de main-d’œuvre en Floride », a déclaré le représentant Darren Soto de Floride. posté sur les réseaux sociaux.

Mais les Républicains ont réitéré leurs craintes que cette protection temporaire n’envoie un mauvais message. « Ce n’est pas sorcier. Si vous encouragez l’immigration illégale, vous aurez des vagues massives d’immigrants illégaux », a déclaré le représentant Mark Green. a écrit sur les réseaux sociaux jeudi.

Les Républicains ont également souligné l’« état de catastrophe » de sept jours annoncé cette semaine dans la ville frontalière américaine d’Eagle Pass, au Texas, comme preuve de l’échec de l’administration Biden à réduire l’immigration.

Le maire d’Eagle Pass, Rolando Salinas Jr, a déclaré au New York Times qu’il avait été contraint de déclarer l’état d’urgence après que pas moins de 2 500 personnes ont traversé la ville en une seule journée.

Interrogée jeudi sur la situation, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a souligné autres mesures d’immigration annoncé en même temps que l’extension du TPS.

Elles comprenaient notamment du personnel militaire supplémentaire à la frontière, des expulsions accélérées et des efforts intensifiés pour lutter contre la contrebande.

« C’est un problème qui existe depuis des décennies. C’est un système d’immigration défaillant », a déclaré Jean-Pierre. Elle a également accusé les républicains du Congrès de saper les tentatives de Biden de résoudre la crise frontalière.

« Le président a tout fait et va continuer à faire tout ce qu’il peut sans l’aide de certains républicains du Congrès pour résoudre ce problème. »

L’immigration devrait devenir une question cruciale alors que Biden cherche à être réélu en 2024.