Les États-Unis étendent leur programme de réfugiés pour les Afghans alors que les talibans intensifient la violence

L’administration Biden a annoncé lundi qu’elle étendrait l’éligibilité aux réfugiés afghans alors que les États-Unis retirent leurs troupes et que les talibans intensifient la violence dans le pays déchiré par la guerre.

Les Afghans qui ne remplissent pas les conditions pour le programme spécial de visa d’immigrant existant mais qui sont à risque en raison de leur affiliation aux États-Unis pourront postuler au programme américain pour les réfugiés sous une nouvelle désignation « Priorité 2 », a déclaré lundi le département d’État dans un communiqué.

La désignation permettra à des milliers d’autres Afghans de se réinstaller définitivement aux États-Unis

Cela inclut les Afghans qui sont des employés actuels ou anciens de programmes financés par le gouvernement américain, des organisations médiatiques basées aux États-Unis et des ONG basées aux États-Unis en Afghanistan. Leurs conjoints et leurs enfants seront également éligibles au programme pour les réfugiés, selon le communiqué.

Les Afghans qui ont travaillé pour les opérations militaires des États-Unis et de l’OTAN, mais ne remplissent pas l’exigence de durée minimale de service pour un visa d’immigrant spécial, ou SIV, pourront également postuler.

« L’objectif des États-Unis reste un Afghanistan pacifique et sûr », a déclaré le département d’État dans le communiqué. « Cependant, à la lumière des niveaux accrus de violence des talibans, le gouvernement américain s’efforce de fournir à certains Afghans, y compris ceux qui ont travaillé avec les États-Unis, la possibilité de réinstaller des réfugiés aux États-Unis. »

Le secrétaire d’État Antony Blinken devrait prononcer une allocution sur la nouvelle désignation lundi après-midi.

L’annonce intervient alors que les forces américaines et de la coalition approchent de la fin de leur retrait d’Afghanistan et que les combattants talibans continuent de s’emparer de plus de territoire dans le pays au risque des civils afghans. Des milliers d’Afghans et leurs familles qui ont aidé les États-Unis craignent pour leur vie car ils pourraient faire face aux représailles des talibans.

La désignation de priorité 2 permet aux « groupes préoccupants » désignés par le département d’État d’avoir accès au programme américain pour les réfugiés, selon le communiqué. Pour se qualifier pour la désignation, les Afghans doivent être nommés par une agence gouvernementale américaine.

Les Afghans qui ne sont pas éligibles pour la désignation de priorité 2 peuvent être nominés pour une désignation de « priorité 1 » qui traite des cas individuels de réinstallation dans le cadre du programme pour les réfugiés, selon le communiqué. Ils doivent être nommés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, une ambassade des États-Unis ou une ONG désignée.

Un groupe limité d’Afghans a été éligible à la réinstallation dans le cadre du programme SIV existant, établi pour la première fois en 2009, qui ne prend en compte que les Afghans qui ont travaillé directement pour le gouvernement américain et les forces de la coalition de l’OTAN.