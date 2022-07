Les États-Unis étendent les protections aux Vénézuéliens — RT World News

La décision pourrait exclure jusqu’à 250 000 migrants arrivés aux États-Unis après mars 2021

L’administration Joe Biden a étendu les protections juridiques temporaires à des centaines de milliers de migrants vénézuéliens qui ont fui leur pays d’origine, leur permettant de vivre et de travailler légalement aux États-Unis pendant encore 18 mois.

Le département de la Sécurité intérieure a annoncé cette décision lundi, le chef du DHS, Alejandro Mayorkas, déclarant que le statut de protection temporaire accordé l’année dernière serait prolongé de 18 mois supplémentaires pour quelque 343 000 immigrants.

“Cette action est l’une des nombreuses façons dont l’administration Biden fournit un soutien humanitaire aux Vénézuéliens au pays et à l’étranger, en collaboration avec nos partenaires régionaux”, dit Mayorkas.

Cependant, les protections juridiques renouvelées ne s’appliqueront qu’à ceux qui sont arrivés dans le pays avant mars 2021, date à laquelle la dernière prolongation a été approuvée par la Maison Blanche, ce qui signifie que jusqu’à 250 000 Vénézuéliens qui ont émigré depuis pourraient être refoulés.















Alors que les démocrates du Sénat ont exhorté l’administration à accorder un statut protégé aux arrivées plus récentes, 22 législateurs ont souligné “des conditions profondément troublantes” au Venezuela dans une lettre ouverte publiée vendredi dernier, une source citée par Reuters a déclaré que la Maison Blanche craint que « encourager davantage de migrations irrégulières ».

Les responsables avaient un délai lundi pour décider si les protections seraient prolongées. Ils devaient auparavant expirer en septembre, mais seront désormais en place jusqu’en mars 2024.

Selon les Nations Unies, plus de 6 millions de Vénézuéliens ont fui leur pays en raison de l’instabilité, de la violence et du manque d’opportunités, décrivant la situation comme l’une des plus grandes crises de déplacement au monde. Le gouvernement de Caracas reste soumis à de lourdes sanctions américaines pour des abus présumés, bien que l’administration Biden ait déclaré qu’elle envisageait d’alléger certaines des sanctions si le président Nicolas Maduro acceptait de rencontrer des personnalités de l’opposition.