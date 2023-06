Les États-Unis étendent les créneaux horaires pour l’application d’asile aux points de passage terrestres alors que la demande dépasse l’offre

HARLINGEN, Texas (AP) – Les autorités américaines ont élargi jeudi les créneaux horaires pour demander l’asile aux points de passage terrestres avec le Mexique via une application mobile pour la deuxième fois en moins d’un mois, cherchant à dissiper les doutes sur le fait que ce n’est pas une option viable.

Il y a maintenant 1 250 rendez-vous à huit points de passage terrestres, contre 1 000 auparavant et 740 début mai.

L’augmentation « reflète notre engagement à continuer d’élargir les options légales pour les migrants », a déclaré Blas Nuñez-Neto, secrétaire adjoint du Département de la sécurité intérieure pour la politique des frontières et de l’immigration. « Nous continuerons d’étendre les rendez-vous à la frontière dans la mesure où nos opérations le permettent en termes de capacité. »

Nuñez-Neto a qualifié CBP One d ‘«option sûre et ordonnée» lors d’une visite à Harlingen, au Texas. Il a annoncé l’expansion une semaine après que le Texas a intenté une action en justice pour mettre fin à ce que le gouvernement de l’État considère comme une méthode illégale de stimulation de l’immigration.

La demande a largement dépassé l’offre depuis le début du 12 janvier, incitant beaucoup à envisager de traverser illégalement la frontière ou d’abandonner. Enrique Lucero, directeur des affaires des migrants pour la ville de Tijuana, a déclaré que la dernière augmentation aurait peu d’impact compte tenu du nombre d’attentes.

« Ce n’est pas grave », a-t-il déclaré. « C’est encore très bas et pas assez pour la demande refoulée. »

Après la fin des restrictions d’asile liées à la pandémie le 11 mai, l’administration Biden a poursuivi son approche de la carotte et du bâton à la frontière, introduisant une interdiction générale de l’asile pour les personnes qui traversent d’autres pays, comme le Mexique, et entrent illégalement aux États-Unis. .

Les autorités américaines tentent de canaliser les gens vers des «voies légales» comme CBP One et la libération conditionnelle pour jusqu’à 30 000 Cubains, Haïtiens, Nicaraguayens et Vénézuéliens qui postulent en ligne avec un sponsor financier et arrivent par avion.

CBP One est destiné aux personnes de toutes nationalités qui postulent dans le centre, le nord et le nord du Mexique et entrent par voie terrestre.

L’expansion de jeudi a été accueillie avec un optimisme prudent et une légère indifférence parmi certaines des 150 personnes, pour la plupart des familles avec de jeunes enfants, campant sur un trottoir à un poste frontière où Tijuana mène à San Diego, espérant que les autorités américaines les admettront sans CBP One. rendez-vous.

Ils ont dit qu’il semblait que les autorités autorisaient environ une famille toutes les quelques heures, suffisamment pour créer un goulot d’étranglement croissant au cours de la semaine dernière alors que la rumeur se répandait que c’était une alternative.

Carlos Vasquez, 25 ans, a atteint le sud du Mexique depuis le Honduras en janvier avec sa femme enceinte et leur fille de 4 ans et a commencé à essayer quotidiennement l’application une fois qu’il était dans le centre du Mexique. Il est devenu frustré et, lundi, a commencé à dormir au camp frontalier, espérant que les États-Unis les fonctionnaires auraient pitié de sa famille.

Vasquez a déclaré que l’augmentation à 1 250 par jour était une bonne nouvelle mais pas suffisante pour un impact majeur.

« Nous sommes nombreux et il y a peu d’élus », a-t-il déclaré.

Sergio Hernandez, 35 ans, a marqué un rendez-vous le 24 mai après plus de cinq mois d’efforts quotidiens. Les rendez-vous sont programmés jusqu’à deux semaines avant.

Hernandez, un Guatémaltèque qui envisage de demander l’asile alors qu’il vivait avec un ami d’enfance à Kansas City, Missouri, a déclaré avoir reçu d’innombrables messages « d’erreur système » avant de confirmer un créneau. Une fois, on lui a donné une date sur l’écran de son téléphone, mais la confirmation par e-mail n’est jamais arrivée.

« Ils continuent de l’améliorer petit à petit », a-t-il déclaré.

Hernandez, qui voyageait seul, a déclaré que les perceptions persistent selon lesquelles les familles nombreuses sont désavantagées, ce que les responsables américains nient.

Beatriz Melchor, 47 ans, a déclaré qu’elle attendrait de voir si la dernière augmentation avait un impact. Elle a essayé l’application pendant environ six semaines avec son mari et son fils et a déclaré que les changements annoncés début mai n’avaient produit aucun avantage notable.

Les changements comprenaient l’octroi d’une priorité plus élevée aux demandeurs d’asile qui ont essayé l’application le plus longtemps et la prise de rendez-vous tout au long de la journée au lieu de tous à la fois, ce qui a créé des ruées folles.

« Nous avons plus d’un mois pour essayer et il y a des gens ici neuf jours, quatre jours, et ils obtiennent leurs rendez-vous », a-t-elle déclaré.

Melchor a déclaré que retourner dans sa ville natale dans l’État mexicain de Guerrero n’était pas une option. Les criminels ont bloqué les sorties et les entrées et elle a dû s’échapper. Si l’application mobile ne fonctionne pas, elle est prête à attendre, bien qu’elle ait déclaré que Tijuana n’est pas sûre.

Spagat signalé de Tijuana, au Mexique.

Valérie Gonzalez et Elliot Spagat, Associated Press