Les États-Unis étendent le statut de protection temporaire à plus de 330 000 immigrants

Commentez cette histoire Commentaire

L’administration Biden a déclaré mardi qu’elle autoriserait des milliers d’immigrants d’El Salvador, du Honduras, du Nicaragua et du Népal vivant aux États-Unis avec un statut temporaire à renouveler leur permis de travail pour 18 mois, annulant une directive de l’ère Trump qui visait à révoquer l’aide humanitaire protections. Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré que sa décision préservait la protection de plus de 330 000 personnes des quatre pays, leur accordant la permission de vivre et de travailler aux États-Unis jusqu’en 2025.

L’annonce a été un soulagement pour les immigrants aux États-Unis sous une désignation fédérale appelée « statut protégé temporaire ». D’autres ont été déçus que les protections restent limitées aux immigrants arrivés dans le pays il y a des années. Ils avaient espéré que l’administration Biden publierait une nouvelle désignation pour inclure les arrivées plus récentes.

« Au moins, ils couvrent les personnes qui vivent et travaillent ici depuis des décennies », a déclaré Kerri Talbot, directrice adjointe de l’Immigration Hub, une organisation de défense des droits.

Les immigrants protégés risquent de perdre leur permis de travail aux États-Unis

Alors que le département de la Sécurité intérieure a déclaré mardi que la protection de chaque groupe serait prolongée de 18 mois, ils expireront à des dates différentes en 2025 car leurs dates de désignation d’origine varient.

Pour pouvoir renouveler leur permis de travail, les Salvadoriens, le groupe le plus important, avec près de 240 000 personnes sous statut provisoire, doivent être aux États-Unis depuis le 13 février 2001, lorsque des tremblements de terre ont dévasté leur pays. Les Honduriens et les Nicaraguayens doivent avoir vécu dans le pays depuis le 30 décembre 1998, après l’ouragan Mitch, et les Népalais depuis le 24 juin 2015, aussi après un tremblement de terre.

L’ancien président Donald Trump avait tenté de mettre fin aux protections, affirmant que les urgences qui avaient poussé le gouvernement américain à offrir aux groupes un refuge temporaire étaient passées depuis longtemps.

Des groupes de défense des libertés civiles ont intenté une action en justice en 2018, alléguant que les mesures prises par l’administration Trump pour annuler le statut étaient arbitraires et motivées par le racisme en violation de la Constitution. Un juge fédéral de Californie s’est rangé du côté des avocats et a temporairement bloqué les licenciements.

Une cour d’appel du 9e circuit a annulé cette décision 2-1 en septembre 2020, quelques semaines avant l’élection présidentielle, mais les résiliations n’ont pas pris effet immédiatement.

Après l’entrée en fonction du président Biden, les avocats du ministère de la Justice et les immigrés ont tenté de régler l’affaire, mais les pourparlers ont échoué à la fin de l’année dernière. Les plaignants ont demandé à la cour d’appel de faire entendre à nouveau l’affaire par un panel de 11 juges, et le tribunal a accepté et a fixé une audience au 22 juin.

Certains analystes juridiques ont déclaré que la décision du DHS de révoquer les licenciements de l’administration Trump pourrait rendre le procès sans objet, bien que les avocats des plaignants aient déclaré que ce n’était pas clair mardi.

En tant que candidat, Biden a dénoncé les « décisions politiquement motivées de l’administration Trump d’annuler le statut de protection de centaines de milliers de personnes » et a promis de préserver leurs protections et de leur ouvrir la voie vers la citoyenneté américaine.

Certains défenseurs avaient espéré que l’administration Biden créerait une nouvelle date d’éligibilité afin que les immigrants plus récents de ces pays puissent demander le TPS. Mais l’administration, qui a lutté avec un nombre record d’arrestations à la frontière sud et de faibles cotes d’approbation pour les politiques d’immigration de Biden, n’a pas étendu le programme à ces pays.

Les immigrés avec le statut temporaire sont éligibles pour les permis de travail, les cartes de sécurité sociale et les permis de conduire de l’État, mais le statut ne conduit pas à la citoyenneté. Beaucoup se sont établis dans des carrières telles que les soins de santé et la construction, possèdent leur propre maison et élèvent des enfants citoyens américains.

José Palma, titulaire du TPS d’El Salvador et porte-parole de l’Alliance nationale du TPS, une organisation de défense des droits, a déclaré que Biden aurait dû agir plus tôt pour accorder les protections.

«Il aurait dû faire ce qu’il fallait et rétablir le statut de protection temporaire (TPS) pour notre communauté dès son premier jour au pouvoir, mais au lieu de cela, nous avons enduré deux ans d’incertitude pendant que nous nous battions devant les tribunaux, manifestions dans les rues et plaidions notre cause dans un délai. congrès dysfonctionnel », a déclaré Palma dans un communiqué. « Nous avons fait de ce pays notre maison, et pourtant nous ne bénéficions toujours pas d’une protection égale. »