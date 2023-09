Les États-Unis établissent un record de catastrophes météorologiques d’un milliard de dollars en un an – et il reste encore 4 mois

La tempête de feu meurtrière à Hawaï et l’onde de tempête aqueuse provoquée par l’ouragan Idalia ont contribué à pousser les États-Unis à atteindre un record du nombre de catastrophes météorologiques ayant coûté au moins 1 milliard de dollars. Et il reste encore quatre mois à parcourir pour ce qui ressemble plutôt à un calendrier de calamités.

La National Oceanic and Atmospheric Administration a annoncé lundi qu’il y a eu 23 événements météorologiques extrêmes en Amérique qui ont coûté au moins 1 milliard de dollars cette année jusqu’en août, éclipsant le total record de 22 établi en 2020. Jusqu’à présent, les catastrophes de cette année ont coûté plus cher. plus de 57,6 milliards de dollars et a coûté la vie à au moins 253 personnes.

Et le décompte de la NOAA n’inclut pas encore les dégâts causés par la tempête tropicale Hilary en Californie et la profonde sécheresse qui a frappé le Sud et le Midwest, car ces coûts doivent encore être totalisés, a déclaré Adam Smith, climatologue appliqué et économiste de la NOAA qui suit le milliard de dollars. catastrophes.

« Nous voyons les empreintes digitales du changement climatique partout dans notre pays », a déclaré Smith dans une interview lundi. « Je ne m’attendrais pas à ce que les choses ralentissent de si tôt. »

La NOAA suit les catastrophes météorologiques d’une valeur de plusieurs milliards de dollars aux États-Unis depuis 1980 et ajuste les coûts des dommages à l’inflation. Ce qui se passe reflète une augmentation du nombre de catastrophes et un nombre croissant de zones construites dans des zones à risque, a déclaré Smith.

« L’exposition, la vulnérabilité et le changement climatique entraînent un nombre croissant de ces catastrophes qui génèrent des milliards de dollars », a déclaré Smith.

La NOAA a ajouté huit nouvelles catastrophes d’une valeur d’un milliard de dollars à la liste depuis sa dernière mise à jour il y a un mois. En plus d’Idalia et de la tempête de feu hawaïenne qui a tué au moins 115 personnes, la NOAA a récemment répertorié une tempête de grêle au Minnesota le 11 août ; de violentes tempêtes dans le nord-est début août ; de violentes tempêtes dans le Nebraska, le Missouri, l’Illinois, l’Indiana et le Wisconsin fin juillet ; grêle à la mi-juillet et violentes tempêtes dans le Michigan, le Wisconsin, l’Ohio, le Tennessee et la Géorgie ; des inondations meurtrières dans le nord-est et en Pennsylvanie au cours de la deuxième semaine de juillet ; et une épidémie de violentes tempêtes fin juin dans le Missouri, l’Illinois et l’Indiana.

« Cette année, une grande partie de l’action s’est déroulée dans les États du Centre, du Centre-Nord, du Sud et du Sud-Est », a déclaré Smith.

Les experts affirment que les États-Unis doivent faire davantage pour s’adapter à l’augmentation des catastrophes, car elles ne feront qu’empirer.

« Le climat a déjà changé et ni l’environnement bâti ni les systèmes d’intervention ne suivent le changement », a déclaré Craig Fugate, ancien directeur de l’Agence fédérale de gestion des urgences, qui ne faisait pas partie du rapport de la NOAA.

L’augmentation des catastrophes météorologiques est cohérente avec ce que disent depuis longtemps les climatologues, ainsi qu’une éventuelle amplification d’un phénomène naturel El Nino, a déclaré Katharine Jacobs, climatologue de l’Université d’Arizona.

« Ajouter plus d’énergie à l’atmosphère et aux océans augmentera l’intensité et la fréquence des événements extrêmes », a déclaré Jacobs, qui ne faisait pas partie du rapport de la NOAA. « De nombreux événements de cette année sont très inhabituels et, dans certains cas, sans précédent. »

Smith a déclaré qu’il pensait que le record de 2020 durerait longtemps, car les catastrophes d’une valeur de 20 milliards de dollars cette année-là ont brisé l’ancien record de 16.

Ce n’est pas le cas, et maintenant il ne croit plus que les nouveaux disques dureront longtemps.

Chris Field, climatologue à l’Université de Stanford, a qualifié la tendance des catastrophes d’un milliard de dollars de « très troublante ».

« Mais il y a des choses que nous pouvons faire pour inverser la tendance », a déclaré Field. « Si nous voulons réduire les dommages causés par les intempéries, nous devons accélérer les progrès en matière de lutte contre le changement climatique et de renforcement de la résilience. »

La couverture climatique et environnementale d’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Seth Borenstein, Associated Press