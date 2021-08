Les États-Unis établissent le record du monde 4×100 quatre nages, la 5e médaille d’or de Dressel

TOKYO – Les hommes des États-Unis ont continué à dominer le relais 4×100 quatre nages avec une performance record du monde aux Jeux olympiques de Tokyo dimanche.

Les Américains étaient menés par Caeleb Dressel qui a terminé ses remarquables Jeux de Tokyo avec une cinquième médaille d’or en natation papillon dans le dernier relais de la compétition. Il a remporté l’or au 50 mètres nage libre plus tôt dans la journée.

Les hommes américains ont terminé en 3:26,78, battant le précédent record du monde de 0,50 seconde.

La Grande-Bretagne a remporté la médaille d’argent, terminant à 0,73 derrière les Américains. L’Italie a remporté le bronze.

Le relais a débuté avec Ryan Murphy au dos, suivi de Michael Andrew, qui a terminé son étape de brasse avec les Américains en deuxième position derrière la Grande-Bretagne. Dressel a ensuite repris la tête et Zach Apple l’a fermée, ancrant la jambe de style libre.

« Nous avons passé 14 mois isolés et avons fait ce qu’il fallait et nous nous sommes fait confiance », a déclaré Murphy. « C’est juste vraiment spécial. »

Les États-Unis n’ont jamais perdu le relais quatre nages masculin aux Jeux olympiques. La seule fois où elle n’a pas remporté l’or, c’était en 1980 lorsque toute l’équipe a boycotté les Jeux de Moscou.

Les États-Unis terminent la compétition de natation avec plus de médailles que tout autre pays, dont 30 au total et 11 médailles d’or. L’Australie remporte 20 au total et neuf médailles d’or.