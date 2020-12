American Airlines et United Airlines suspendent leurs projets d’opérer des vols sans escale à destination de Shanghai, en Chine, à partir des États-Unis, à la suite d’informations faisant état de longues attentes auxquelles les équipages des compagnies aériennes doivent faire face à leur arrivée, des hébergements locaux limités et des restrictions sur leurs déplacements dans le pays, selon des personnes proches du dossier.

Ils achemineront plutôt les vols avec un arrêt en Corée du Sud, ont déclaré les gens, demandant à ne pas être nommés car ils ne sont pas autorisés à en parler.

Les compagnies aériennes n’ont pas repris la majeure partie de leur service en Chine après l’avoir suspendu en février alors que le coronavirus se propageait.

American Airlines prévoyait de commencer des vols sans escale transportant uniquement du fret de Los Angeles à Shanghai ce mois-ci, mais continuera à exploiter le vol avec une escale à Séoul, en Corée du Sud, en route vers l’Asie, ont déclaré les gens. Il volera sans escale de Shanghai à Los Angeles, cependant. American continue également d’inclure une escale à Séoul sur ses vols cargo uniquement au départ de Dallas / Fort Worth et de Los Angeles à Beijing en raison de préoccupations similaires, a déclaré l’une des personnes.

Les longues attentes pour se rendre aux hôtels sont un problème pour les compagnies aériennes, car elles peuvent ronger les exigences fédérales en matière de repos de l’équipage.

Le mois dernier, American a repris le service de la Chine avec l’aéroport international de Dallas / Fort Worth à destination de Shanghai avec un arrêt à Séoul.

« Nous sommes ravis de cette décision et attendons avec impatience la poursuite du dialogue pour nous assurer que lorsque nous reprendrons le vol, ce sera dans le meilleur intérêt d’American et de ses pilotes », a déclaré Dennis Tajer, capitaine d’American Airlines 737 et porte-parole de l’Allied Pilots Association, qui représente les pilotes du transporteur.

United, pour sa part, a déclaré avoir ajouté une escale à Séoul sur son service San Francisco-Shanghai.

« En raison des changements dans les conditions d’exploitation, nous avons ajusté le service entre San Francisco et Shanghai pour inclure désormais un arrêt à Séoul, en Corée du Sud, pour un changement d’équipage comme nous l’avons fait plus tôt cette année », a déclaré United dans un communiqué. Les passagers réservés à Shanghai restent dans l’avion pendant l’escale.

En plus des longues attentes à l’aéroport, les syndicats des compagnies aériennes ont exprimé des inquiétudes au sujet de l’hôtel d’aéroport mandaté par le gouvernement chinois dans lequel les équipages de conduite resteraient et ont signalé des restrictions sur les équipages quittant les chambres d’hôtel.

L’ambassade de Chine à Washington et le département américain des transports n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.