Les plans de Taipei pour obtenir son indépendance grâce à l’aide américaine sont voués à l’échec, prévient la Chine

Les dirigeants de Taipei et les États-Unis sont responsables de la création d’un conflit entre les deux rives du détroit de Taiwan, a insisté Ma Xiaoguang, porte-parole du bureau des affaires taïwanaises du Conseil d’État chinois.

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen et le Parti démocrate progressiste (DPP), « s’appuyant sur des soutiens extérieurs, ont volontairement pris le rôle de pions et multiplié les provocations dans la quête de l’indépendance », Ma a déclaré mardi, faisant référence à la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l’île autonome, que Pékin considère comme faisant partie de son territoire.

“Les États-Unis ont intensifié leurs efforts pour essayer de jouer la carte de Taiwan, ont continuellement ajouté de l’huile sur le feu, faisant des plans pour contenir la Chine via Taiwan”, a souligné le porte-parole.

Taipei et Washington ne pourront pas se blanchir, quel que soit le “des trucs” ils pourraient employer pour le faire, parce que « ils sont les créateurs du conflit entre les deux rives du détroit de Taiwan [which separates the island and mainland China]les destructeurs de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taiwan », il a dit.

Selon Ma, les projets des dirigeants taiwanais de “Compter sur les États-Unis pour l’indépendance” sont voués à l’échec. Et l’illusion de “Chercher l’indépendance par la force” ne fera qu’accélérer la chute de Tsai et du Parti démocrate progressiste, tout en plongeant Taïwan dans un abîme de catastrophe, a-t-il ajouté.

Le DPP est un parti nationaliste de centre-gauche qui domine la coalition pan-verte et détient la majorité au parlement taïwanais. Le parti au pouvoir, présidé par Tsai, poursuit des politiques socialement libérales dans son pays, tout en plaidant pour davantage de dépenses de défense afin de pouvoir défendre l’île contre la Chine.

Pelosi, qui est le troisième candidat à la présidence américaine, a atterri mardi à Taipei, devenant ainsi le plus haut responsable américain à le faire depuis 1997. Le voyage s’est déroulé malgré les vives protestations de la Chine, qui a appelé à cette décision. “dangereux et provocateur”.

Pendant son séjour à Taipei, le président de la Chambre a rencontré la présidente Tsai et des députés locaux, les assurant que Washington “n’abandonnerons pas notre engagement envers Taiwan”, et décrivant l’île comme “l’une des sociétés les plus libres du monde”.

Pékin a réagi au voyage en annonçant une série d’exercices militaires et d’exercices de tir réel dans six zones maritimes autour de Taïwan. Le ministère chinois des Affaires étrangères a également mis en garde contre la visite “un impact grave sur les fondements politiques des relations sino-américaines”.

Taiwan, qui s’appelle officiellement la République de Chine (ROC), est autonome depuis 1949, mais n’a jamais officiellement déclaré son indépendance de Pékin.

Bien qu’ils reconnaissent officiellement Pékin comme la seule autorité légitime en Chine depuis 1979, les États-Unis entretiennent de solides liens non officiels avec Taïwan, vendent des armes à l’île de 23,5 millions d’habitants et soutiennent sa volonté de souveraineté.