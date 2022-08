Les États-Unis et Taïwan entameront des négociations commerciales officielles au milieu des retombées de la visite de Pelosi

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

BEIJING – Les États-Unis et Taïwan ont déclaré qu’ils étaient sur le point d’entamer des négociations commerciales officielles, alors que Washington montre son soutien à la démocratie insulaire face à la colère de Pékin pour avoir accueilli des délégations de haut rang au Congrès américain. Le bureau du représentant américain au commerce a déclaré qu’il s’attendait à des pourparlers officiels sur l’Initiative américano-taïwanaise sur le commerce au XXIe siècle doit commencer à l’automne. Washington avait exclu Taïwan du cadre économique indo-pacifique, une initiative commerciale largement considérée comme un effort pour contrer l’influence de la Chine dans la région, malgré le lobbying de certains législateurs américains pour l’inclusion de Taïwan.

Les négociations américano-taïwanaises couvriront onze domaines, dont l’agriculture, les petites et moyennes entreprises, le commerce numérique et l’environnement, selon le Yuan exécutif de Taïwan, la branche exécutive du gouvernement. Les objectifs des pourparlers incluent “le renforcement du lien institutionnalisé entre Taiwan et d’autres pays”, a-t-il déclaré jeudi dans un communiqué.

“Nous prévoyons de poursuivre un calendrier ambitieux pour atteindre des engagements de haut niveau et des résultats significatifs”, a déclaré la représentante adjointe au Commerce des États-Unis, Sarah Bianchi, dans un communiqué.

L’annonce intervient plusieurs semaines après que la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-Californie) s’est rendue à Taïwan face aux vives protestations de Pékin, qui ont conduit les relations américano-chinoises à leur plus bas niveau depuis des années. Pékin considère Taïwan comme faisant partie de son territoire et a tendance à réagir avec fureur à tout geste qui semble donner à l’île autonome le statut de pays distinct. Les législateurs et les membres du cabinet américains se rendent cependant à Taiwan depuis des années.

Peu de temps après la visite de Pelosi, Pékin a puni Taïwan en sanctionnant une partie de son commerce avec la Chine et en intensifiant les exercices militaires dans les eaux entourant l’île. Les médias d’État chinois ont également signalé l’arrestation d’un Taïwanais en Chine, soupçonné de mettre en danger la sécurité nationale et de promouvoir l’indépendance de Taïwan.

Pékin a poursuivi la démonstration de force jeudi, les médias d’État rapportant que le destroyer Nanchang de l’Armée populaire de libération a reçu un avis pour se joindre à un exercice d’atterrissage simulant une frappe de précision sur une côte ennemie. Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré que cinq navires et 21 avions avaient été détectés opérant autour de Taïwan mercredi, avec cinq avions traversant la ligne médiane du détroit de Taïwan.

Taïwan, avec sa population de 23 millions d’habitants, est le huitième partenaire commercial des États-Unis. L’île joue également un rôle clé dans les chaînes d’approvisionnement mondiales en électronique : elle abrite le plus grand et le plus précieux fabricant de puces au monde, TSMC, ainsi que des fournisseurs cruciaux d’autres composants spécialisés.

Si les négociations commerciales sont un succès, elles pourraient atténuer les critiques de certains partisans de Taïwan selon lesquelles la visite de Pelosi pourrait faire plus de mal que de bien, plaçant l’île dans une situation plus périlleuse sans apporter d’avantages concrets.

Mais il est également possible que les pourparlers entraînent de nouvelles représailles de Pékin. “La Chine s’oppose fermement à toute forme de contact officiel entre Taïwan et les pays ayant des relations diplomatiques avec la Chine, y compris la négociation et la signature d’accords ayant des implications de souveraineté et de nature officielle”, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Zhao Lijian lors de l’annonce des plans de négociations en juin.

Seuls 14 gouvernements dans le monde reconnaissent Taiwan comme un pays, dont le Belize, les Îles Marshall et le Vatican. Les autres, y compris les États-Unis, n’ont pas de relations diplomatiques officielles avec Taiwan. Depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949, Pékin et Taipei ont refusé des relations diplomatiques avec tout gouvernement qui reconnaît officiellement l’autre, ce qui a entraîné l’isolement croissant de Taiwan.

Les États-Unis et Taïwan entretiennent depuis longtemps des relations non officielles par le biais de l’Institut américain de Taïwan et du Bureau de représentation économique et culturelle de Taipei aux États-Unis. Les négociations commerciales se dérouleront par l’intermédiaire de ces organes.