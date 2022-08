Les États-Unis et Taïwan conviennent d’entamer des pourparlers sur un pacte de commerce et d’investissement

Hong Kong

Les États-Unis et Taiwan ont officiellement accepté de lancer des négociations sur un nouveau pacte commercial et d’investissement, selon les déclarations publiées par Washington et Taipei.

Les deux ont dévoilé l’initiative américano-taïwanaise du commerce du 21e siècle en juin, peu après que Taïwan ait été exclue par le président américain Joe Biden du cadre économique indo-pacifique (IPEF).

Les négociations couvriraient 11 sujets, dont “la facilitation des échanges, les bonnes pratiques réglementaires, la lutte contre la corruption, les PME, l’agriculture, les normes, le commerce numérique, le travail, l’environnement, les entreprises publiques et les politiques et pratiques non marchandes”, selon un déclaration du Bureau des négociations commerciales de Taïwan jeudi.

Les deux parties discuteront également des moyens de faire face à la “coercition économique” de la Chine, a déclaré jeudi le représentant commercial de Taiwan, John Deng, lors d’une conférence de presse.

Il a ajouté que “tout le monde peut voir que la Chine exerce une coercition économique” envers “non seulement Taïwan, les États-Unis mais aussi de nombreux autres pays”, ce qui est “nuisible à l’ordre économique mondial”.

Les autorités de Pékin revendiquent la pleine souveraineté de Taïwan, même si Taïwan n’a jamais été contrôlée par le Parti communiste au pouvoir en Chine. Les deux parties ont été gouvernées séparément pendant plus de sept décennies.

La Chine a déclaré jeudi que “le principe d’une seule Chine” était une condition préalable à la participation de Taiwan à la coopération économique internationale et a exhorté les États-Unis à le respecter.

Pékin s’est “toujours opposé à la négociation de tout accord économique et commercial avec Taïwan ayant une connotation souveraine et de nature officielle”, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin lors d’un point de presse.

Les tensions entre Pékin et Washington se sont considérablement intensifiées depuis la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan au début du mois, la première d’une présidente assise en 25 ans.

La Chine a lancé des exercices impliquant la marine, l’armée de l’air et d’autres forces militaires dans les mers et l’espace aérien entourant Taïwan. Ils ont été une démonstration de force directe en réponse à la visite de Pelosi sur l’île autonome, contre laquelle Pékin a mis en garde à plusieurs reprises.

La Chine, le plus grand partenaire commercial de Taïwan, a également suspendu certains échanges avec Taïwan en représailles apparentes pour la visite. Les freins comprennent la suspension de certaines importations de fruits et de poisson en provenance de Taïwan et les exportations de sable naturel vers l’île, un élément clé de la production de puces semi-conductrices.

Lors d’une conférence de presse téléphonique mercredi, un haut diplomate des États-Unis a déclaré que la Chine utiliserait la récente visite de Pelosi à Taipei comme “prétexte pour lancer une campagne de pression intensifiée contre Taiwan et pour essayer de changer le statu quo”.

La Chine “a réagi de manière excessive, et ses actions continuent d’être provocatrices, déstabilisantes et sans précédent”, a déclaré le secrétaire d’État adjoint aux Affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique, Daniel Kritenbrink, lors de l’appel, ajoutant que ses actions pourraient “mettre en péril la paix et la stabilité à travers le détroit et dans le région plus large.

Les analystes ont averti qu’une escalade des actions militaires de la Chine autour de Taïwan pourrait perturber le commerce mondial. L’île démocratique autonome de 24 millions d’habitants est un leader mondial dans la fourniture de puces à semi-conducteurs, qui sont un composant vital pour pratiquement tous les appareils électroniques modernes.

“Taïwan compte beaucoup plus pour l’économie mondiale que sa part de 1% du PIB mondial ne l’indiquerait”, a déclaré Gareth Leather, économiste principal chez Capital Economics, dans une note au début du mois.

“Une nouvelle escalade des tensions inter-détroit qui couperait les exportations de Taiwan du reste du monde conduirait à de nouvelles pénuries dans les secteurs de l’automobile et de l’électronique et exercerait une pression à la hausse supplémentaire sur l’inflation”, a-t-il ajouté.

Le représentant commercial de Taïwan, Deng, a déclaré que les négociations « approfondiraient les relations commerciales avec les États-Unis, renforceraient la compétitivité économique de Taïwan, renforceraient les investissements étrangers, amélioreraient l’image des entreprises taïwanaises ».

Il a ajouté que les pourparlers pourraient “augmenter les chances de Taiwan de rejoindre les organisations commerciales internationales, telles que l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP)”.

Selon une déclaration distincte du Bureau du représentant américain au commerce (USTR), Taipei et Washington DC “chercheront à adopter des dispositions qui favorisent la collaboration sur les moyens de lutter contre ces politiques et pratiques non marchandes néfastes”.

Deng a déclaré que Taipei suggérerait de commencer les négociations en septembre, bien que cela dépende de la disponibilité des responsables américains. L’USTR a déclaré que le premier cycle de négociations devrait avoir lieu cet automne.

— Jonny Hallam a contribué à ce rapport.