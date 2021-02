Les États-Unis et Novavax contribueront à la campagne mondiale de vaccination

Des pays comme l’Inde et la Chine utilisent déjà le vaccin contre le coronavirus comme outil diplomatique; tous deux distribuent des doses à d’autres pays dans le but d’étendre leur influence mondiale. Les experts en sécurité nationale ont déclaré que les États-Unis devraient envisager de faire de même.

Le président Biden fera son annonce vendredi lors d’une réunion virtuelle avec d’autres dirigeants du Groupe des 7, où il devrait également appeler d’autres pays à intensifier leurs contributions. Les 4 milliards de dollars ont été approuvés l’année dernière par une Chambre dirigée par les démocrates et un Sénat dirigé par les républicains lorsque le président Donald J.Trump était en fonction.

WASHINGTON – Un effort international pour accélérer la fabrication et la distribution de vaccins contre les coronavirus dans le monde entier a été levé jeudi sur deux fronts: les responsables de la Maison Blanche ont déclaré que l’administration Biden tiendrait sa promesse américaine de donner 4 milliards de dollars à la campagne sur deux ans , et la société pharmaceutique Novavax s’est engagée à donner à terme 1,1 milliard de doses de son vaccin.

«Nous pourrions utiliser le vaccin au niveau international pour renforcer nos relations avec nos alliés, pour éventuellement établir une coopération positive avec la Chine, pour faire face aux problèmes humanitaires dans les régions les moins développées du globe», Richard J. Danzig, qui était le secrétaire de la Marine à Le président Bill Clinton, a déclaré dans une interview à la fin de l’année dernière, déplorant l’indifférence de l’administration Trump à l’idée. Un tel effort, a-t-il dit, «pourrait nous apporter un avantage de sécurité nationale très substantiel».

La Maison Blanche Biden semble aller dans cette direction. Après son entrée en fonction, M. Biden a demandé aux agences fédérales de proposer «un cadre pour le don de vaccins excédentaires, une fois qu’il y a suffisamment de vaccins aux États-Unis, aux pays dans le besoin», y compris par le biais du programme international.

Mais, a déclaré jeudi un responsable, les États-Unis ne partageront pas les vaccins pour le moment, alors que la campagne de vaccination nationale se développe.

L’administration a obtenu 600 millions de doses des deux vaccins qui ont une autorisation d’urgence, assez pour 300 millions d’Américains. Ces doses devraient être disponibles d’ici la fin de l’été, et M. Biden a déclaré cette semaine que les vaccins seraient disponibles pour chaque Américain d’ici la fin juillet. Si des vaccins supplémentaires sont approuvés, comme il est fort probable, cela ajouterait à l’approvisionnement des États-Unis.

L’effort international de vaccination, connu sous le nom de Covax, a été mené par le partenariat de santé public-privé connu sous le nom de Gavi, l’Alliance du Vaccin, ainsi que la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations et l’Organisation mondiale de la santé. Il vise à distribuer des vaccins jugés sûrs et efficaces par l’OMS, en mettant l’accent sur les pays à revenu faible ou intermédiaire.