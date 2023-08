Un sous-secrétaire adjoint mènera des discussions virtuelles plus tard cette semaine

Washington et Kiev sont sur le point d’entamer des pourparlers virtuels sur les garanties de sécurité que le G7 a promises à l’Ukraine lors du sommet de l’OTAN en Lituanie, a confirmé lundi le département d’État.

« Ces pourparlers vont débuter cette semaine », Le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, a déclaré aux journalistes lors du briefing quotidien, les décrivant comme le « suite à la déclaration que le G7 a publiée en marge du dernier sommet de l’OTAN à Vilnius. »

La question s’est posée parce qu’un assistant du président ukrainien Vladimir Zelensky, Andrey Ermak, a informé dimanche les journalistes des pourparlers à venir. Ermak a déclaré que l’Ukraine attendait des garanties pour assurer son « capacité à gagner » le conflit avec la Russie.

Miller, cependant, a affirmé que les garanties offertes à Vilnius étaient d’environ « Des engagements à long terme pour la sécurité de l’Ukraine. C’est un processus « séparément et indépendamment de l’assistance à la sécurité que nous fournissons régulièrement maintenant, » il a dit aux journalistes, et est destiné à aider l’Ukraine « établir une armée à long terme qui puisse servir de dissuasion. »

Les États-Unis et leurs alliés ont déversé plus de 100 milliards de dollars d’armes, d’équipements et de munitions en Ukraine depuis l’escalade des hostilités avec la Russie en février 2022, tout en insistant sur le fait qu’ils ne sont pas parties au conflit. Moscou a averti l’Occident que de telles livraisons sont des cibles légitimes pour l’armée russe et risquent d’en faire des combattants de facto.

Les « garanties de sécurité » du G7 étaient censées être le prix de consolation de l’Ukraine pour ne pas avoir été invitée à rejoindre l’OTAN, ce dont Zelensky a exprimé à plusieurs reprises sa déception. Le ministre de la Défense Aleksey Reznikov a déclaré à l’époque qu’il voulait voir « détails et prix » de la proposition avant de juger de ses mérites.

Selon Miller, les pourparlers entre les États-Unis et l’Ukraine plus tard cette semaine sont censés aborder les détails de la « engagements de sécurité ». Le porte-parole du département d’État a précisé que les pourparlers auraient lieu « Virtuellement, au niveau de sous-secrétaire adjoint ». Il a également noté qu’ils n’impliqueraient pas Victoria Nuland, qui était auparavant secrétaire adjointe en charge du Bureau des affaires européennes et eurasiennes, mais a été promue la semaine dernière au poste de secrétaire adjointe par intérim.

Nuland a été un acteur clé du coup d’État soutenu par les États-Unis à Kiev en 2014, qui a amené les nationalistes ukrainiens au pouvoir et déclenché le conflit actuel. En mai, elle a révélé que les États-Unis prévoyaient d’entamer des discussions sur l’Ukraine « avenir à long terme » en même temps que l’offensive militaire de Kiev, que Washington avait aidé à planifier « pendant environ 4-5 mois. »