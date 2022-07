Les États-Unis et l’Ukraine accusent la Russie d’avoir frappé Odessa le lendemain de la signature d’un accord autorisant les exportations de céréales

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les autorités américaines et ukrainiennes ont accusé samedi les forces russes d’avoir attaqué la ville portuaire d’Odessa un jour après la signature d’un accord pour permettre le passage en toute sécurité des exportations de céréales.

“L’ennemi a attaqué le port maritime d’Odessa avec des missiles de croisière Calibre. Deux missiles ont été abattus par les forces de défense aérienne. Deux ont touché les infrastructures du port”, a déclaré le chef de l’administration militaire régionale d’Odessa, Serhiy Bratchuk, sur Telegram.

On ne sait pas pour le moment si quelqu’un a été blessé dans les frappes.

LA RUSSIE ET ​​L’UKRAINE SIGNENT UN ACCORD D’EXPORTATION DE CÉRÉALES À ISTANBUL, ÉVITANT UNE MENACE AU CŒUR DE LA CRISE ALIMENTAIRE MONDIALE

L’ambassadrice américaine en Ukraine, Bridget Brink, a condamné l’attaque et l’a qualifiée de “scandaleuse”.

“La Russie frappe la ville portuaire d’Odessa moins de 24 heures après avoir signé un accord autorisant les expéditions d’exportations agricoles”, a-t-elle déclaré sur Twitter. “Le Kremlin continue de militariser la nourriture. La Russie doit rendre des comptes.”

“La Russie assumera l’entière responsabilité de la crise alimentaire mondiale”, a déclaré le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko.

“Il a fallu moins de 24 heures à la Russie pour lancer une attaque au missile sur le port d’Odessa, rompant ses promesses et sapant ses engagements devant l’ONU et la Turquie dans le cadre de l’accord d’Istanbul”, a-t-il déclaré.

LA RUSSIE UTILISE 85% DE LA FORCE COMBATTANTE EN UKRAINE: HAUT OFFICIEL DE LA DÉFENSE AMÉRICAINE

Fonctionnaires de Russie l’Ukraine, la Turquie et les Nations Unies ont conclu vendredi un accord pour permettre aux navires marchands de transporter des vivres d’urgence à travers la mer Noire au milieu de la crise alimentaire mondiale.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a défendu l’accord comme un “accord pour le monde” alors que les pays en développement sont aux prises avec des pénuries alimentaires et la famine à la suite d’un blocus de cinq mois sur les ports de la mer Noire.

António Guterres a été léger sur les détails impliqués dans l’accord, mais a déclaré que trois ports ukrainiens, dont Odessa, Chernomorsk et Yuzhny, seraient ouverts pour permettre des exportations alimentaires “de volumes importants”.

Mais samedi, un porte-parole de l’ONU a déclaré à Fox News Digital : “Le Secrétaire général condamne sans équivoque les frappes signalées aujourd’hui dans le port ukrainien d’Odessa”.

“Toutes les parties ont pris des engagements clairs sur la scène mondiale pour assurer la circulation en toute sécurité des céréales ukrainiennes et des produits connexes vers les marchés mondiaux. Ces produits sont désespérément nécessaires”, a ajouté le porte-parole. « La pleine mise en œuvre par la Fédération de Russie, l’Ukraine et la Turquie est impérative.

Les détails concernant un accord préliminaire suggéraient que le traité exigerait que le président russe Vladimir Poutine s’engage à respecter un cessez-le-feu afin que les navires de la marine ukrainienne escortent les navires marchands.

Les navires ukrainiens guideraient les navires marchands en balayant d’abord les eaux infestées de mines sur leur chemin vers le détroit du Bosphore en Turquie.

Mais alors que les responsables ont applaudi les négociations, plusieurs se sont demandé si la Russie respecterait réellement les termes de l’accord.

Victoria Nuland, sous-secrétaire américaine aux affaires politiques au département d’État, a salué la nouvelle vendredi, mais a déclaré : “Cela s’est produit parce que je pense que la Russie a finalement ressenti le souffle chaud de l’opprobre mondial”.

“Il incombe maintenant à la Russie de mettre en œuvre cet accord”, a-t-elle déclaré depuis le Forum sur la sécurité d’Aspen.

Et s’adressant à Fox News Digital avant la signature du traité vendredi, l’ancienne officier du renseignement en doctrine et stratégie russes pour la Defense Intelligence Agency (DIA), Rebekah Koffler, a déclaré : “Même si l’accord est signé, les Russes ne seront probablement pas à la hauteur à sa bonne mise en œuvre. »

“Il y a une raison pour laquelle Poutine, en plus des missiles, utilise l’énergie, et maintenant la nourriture, comme armes, non seulement pendant le conflit russo-ukrainien, mais aussi dans le cadre de la stratégie géopolitique et de sécurité plus large de la Russie”, a-t-elle ajouté. “La Russie utilisera cet accord comme levier pour tenter d’extorquer des concessions à l’Occident. C’est le manuel standard de Poutine.”

La Turquie n’a pas encore commenté publiquement les frappes.