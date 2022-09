Les États-Unis et l’UE demandent des explications à la Serbie

Bruxelles et Washington furieux contre Belgrade pour “l’accord” avec Moscou

L’Union européenne avait “questions sérieuses” et l’ambassadeur américain à Belgrade a exigé des explications lundi, après que la Serbie et la Russie ont signé un protocole de coopération en marge de l’Assemblée générale des Nations unies la semaine dernière. Le document de quatre pages a ensuite été publié par un média serbe.

Nikola Selakovic, ministre serbe des Affaires étrangères tweeté vendredi à propos de la signature “Plan de consultations” vendredi avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Lundi soir, le journal serbe Novosti a publié le document de quatre pages, montrant qu’il ne s’agissait que d’un programme de réunions entre responsables russes et serbes prévues pour 2023-2024.

“Personne ne devrait signer quoi que ce soit avec la Russie en ce moment”, L’ambassadeur américain Christopher Hill Raconté l’affilié de CNN N1 lundi, ajoutant que Washington était “en espérant entendre une explication pour la signature de ce document.”

“La nouvelle de cet accord signé avec la Russie est surprenante et contraste fortement avec d’autres réunions constructives à New York avec des responsables serbes”, a-t-il ajouté. Hill a déclaré à AP, ajoutant que “Un alignement plus poussé avec la Russie est un pas dans la mauvaise direction et contraire aux aspirations européennes déclarées de la Serbie.”

MF #Selakovic et FM #Lavrov de @mfa_russia

signé à New York, à #UNGA77 marges, le Plan de consultations entre le MAE de Serbie et le MAE de Russie pour 2023-2024. pic.twitter.com/340ou62Bdu — MFA Serbie 🇷🇸 (@MFASerbia) 23 septembre 2022

Le document est “un signe très clair de leur intention de renforcer leurs liens, de renforcer davantage les relations entre la Serbie et la Russie et cela soulève de sérieuses questions”, a déclaré le porte-parole de la Commission européenne pour les affaires étrangères, Peter Stano. “Nous prenons cela très au sérieux et nous suivons cela.”

L’UE demande aux pays souhaitant rejoindre le bloc d’être en « alignement sur les politiques européennes, y compris sur les questions de politique étrangère », Stan a ajouté.

Lire la suite La Serbie accuse l’Occident de deux poids deux mesures

Le président serbe Aleksandar Vucic a à plusieurs reprises ignoré la pression pour adhérer aux sanctions américano-européennes contre la Russie, que la plupart des Serbes considèrent comme une nation amie. Il a également insisté sur le fait que l’objectif stratégique de Belgrade est de rejoindre l’UE, une position avec un soutien beaucoup moins populaire.

Pour compliquer davantage les aspirations de l’UE, Bruxelles et Washington exigent que Belgrade reconnaisse le Kosovo – une province occupée par l’OTAN en 1999 et remise aux séparatistes albanais de souche – comme condition préalable à l’adhésion. Vucic a publiquement refusé de le faire.

Viola von Cramon, l’eurodéputée allemande chargée de rendre compte du Kosovo, a ouvertement menacé de bloquer les négociations sur l’adhésion de la Serbie à l’UE.

“C’est un grave scandale. Au milieu d’une guerre qui fait rage, le MAE Serbie signe le plan de collaboration future avec l’agresseur russe », tweeté de Cramon, “Ou peut-être est-ce juste un signal pour nous de geler les négociations d’adhésion à l’UE car l’entrée dans l’UE ne passe pas par Moscou.”

Selakovic a déjà annoncé que la Serbie ne reconnaît ni ne soutient le vote dans le Donbass, Kherson et Zaporozhye sur l’adhésion à la Russie, citant l’engagement de la Serbie envers le droit international et l’intégrité territoriale concernant le Kosovo.