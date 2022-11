Les États-Unis et l’OTAN se bousculent pour armer l’Ukraine et remplir leurs propres arsenaux

Compte tenu de l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et de la guerre dans la région du Donbass, les nouveaux objectifs de dépenses militaires de l’OTAN – 2 % du produit intérieur brut d’ici 2024, dont 20 % pour l’équipement au lieu des salaires et des pensions – semblent modestes. Mais même ceux-ci ont été largement ignorés par les principaux pays membres.

En février, lorsque la guerre en Ukraine a commencé, les stocks de nombreux pays n’étaient qu’environ la moitié de ce qu’ils étaient censés être, a déclaré le responsable de l’OTAN, et il y avait eu peu de progrès dans la création d’armes pouvant être utilisées de manière interchangeable par les pays de l’OTAN.

Même au sein de l’Union européenne, seulement 18 % des dépenses de défense des nations sont coopératives.

Pour les pays de l’OTAN qui ont fourni de grandes quantités d’armes à l’Ukraine, en particulier les États de première ligne comme la Pologne et les pays baltes, le fardeau de leur remplacement s’est avéré lourd.

Les Français, par exemple, ont fourni des armes de pointe et créé un fonds de 200 millions d’euros (208 millions de dollars) pour que l’Ukraine achète des armes fabriquées en France. Mais la France a déjà donné au moins 18 obusiers César modernes à l’Ukraine – environ 20 % de toute son artillerie existante – et hésite à en fournir davantage.

L’Union européenne a approuvé 3,1 milliards d’euros (3,2 milliards de dollars) pour rembourser les États membres pour ce qu’ils fournissent à l’Ukraine, mais ce fonds, la Facilité européenne pour la paix, est épuisé à près de 90 %.

Au total, les pays de l’OTAN ont jusqu’à présent fourni quelque 40 milliards de dollars d’armements à l’Ukraine, soit à peu près la taille du budget annuel de la défense de la France.

Les petits pays ont épuisé leur potentiel, a déclaré un autre responsable de l’OTAN, avec 20 de ses 30 membres “assez exploités”. Mais les 10 autres peuvent encore fournir plus, a-t-il suggéré, en particulier des alliés plus importants. Cela comprendrait la France, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas.