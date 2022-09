Les États-Unis et l’OTAN notent que l’armée ukrainienne gagne mais voient la guerre s’éterniser

BRUXELLES – Les forces armées ukrainiennes ont réalisé des gains significatifs dans leur contre-offensive contre les forces russes dans le sud et l’est de l’Ukraine, mais les combats semblent devoir s’éterniser pendant des mois, ont déclaré vendredi le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le chef de l’OTAN.

Blinken, qui était au siège de l’OTAN pour informer les 29 alliés américains après un voyage à Kyiv jeudi, a déclaré que la guerre de six mois en Ukraine entrait dans une période critique et il a exhorté les bailleurs de fonds occidentaux du pays déchiré par le conflit à maintenir leur soutien dans mois à venir et tout l’hiver.