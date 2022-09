BRUXELLES (AP) – Les forces armées ukrainiennes ont réalisé des gains significatifs au début de leur contre-offensive contre les forces russes dans le sud et l’est de l’Ukraine, mais les combats semblent devoir s’éterniser pendant des mois, ont déclaré vendredi le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le chef de l’OTAN. .

Blinken, qui était au siège de l’OTAN pour informer les 29 alliés américains après un voyage à Kyiv jeudi, a déclaré que la guerre de six mois en Ukraine entrait dans une période critique et il a exhorté les bailleurs de fonds occidentaux du pays déchiré par le conflit à maintenir leur soutien dans mois à venir et tout l’hiver.

“Les premiers signes sont positifs, et nous voyons l’Ukraine faire des progrès réels et démontrables de manière délibérée”, a déclaré Blinken, faisant référence à la récente poussée dans le sud de l’Ukraine et la région orientale du Donbass par les forces locales.

“Mais cela va probablement durer pendant une période de temps significative”, a-t-il déclaré. “Il y a un grand nombre de forces russes qui sont en Ukraine, et malheureusement, tragiquement, horriblement, le président (Vladimir) Poutine a démontré qu’il enverrait beaucoup de gens là-dedans à un coût énorme pour la Russie.”

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que l’invasion lancée par Poutine en février “entre dans une phase critique”.

“Les forces ukrainiennes ont réussi à bloquer l’offensive de Moscou dans le Donbass, à riposter derrière les lignes russes et à reprendre du territoire”, a-t-il déclaré.

Mais Stoltenberg a averti que l’unité alliée sera mise à l’épreuve dans les mois à venir, “avec la pression sur les approvisionnements énergétiques et la flambée du coût de la vie causée par la guerre de la Russie”. Il a renouvelé les appels aux alliés pour qu’ils fournissent des uniformes spéciaux, des générateurs, des tentes et du matériel pour aider l’armée ukrainienne à affronter l’hiver à venir.

The Associated Press