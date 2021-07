Les États-Unis et l’OTAN écrivent une LETTRE implorant les talibans de mettre fin au déchaînement terroriste après avoir fui l’Afghanistan alors que les fanatiques s’emparent de plus de territoire

Les États-Unis et l’OTAN ont publié aujourd’hui une lettre ouverte aux talibans, les exhortant à mettre fin à leur règne de terreur alors que les troupes se retirent d’Afghanistan.

Les deux forces au pouvoir, actuellement impliquées dans les négociations de paix à Doha, ont proclamé qu’elles « voulaient mettre fin aux souffrances afghanes ».

Publiées dans une déclaration conjointe sur Twitter, les Nations Unies ont déclaré qu’elles « condamnaient avec véhémence » les actions du groupe qui, ces dernières semaines, ont conduit à la mort innocente de civils.

Parmi les avertissements émis dans la lettre, ils ont déclaré : « Le Bureau de l’OTAN et les États-Unis appellent à la fin urgente de l’offensive militaire en cours des talibans, qui contrecarre les efforts pour parvenir à une solution négociée au conflit et nuit au déplacement des population de civilisation.

« Nous condamnons les assassinats ciblés qui se poursuivent dans tout l’Afghanistan, la destruction des infrastructures virales et les menaces.

« Au nom de nos missions respectives, nous condamnons avec véhémence ces actions et d’autres qui violent les droits humains des citoyens afghans.

Ils ont conclu : « Nous nous joignons à l’assistance des Nations Unies pour appeler les talibans et toutes les parties à mettre immédiatement fin à la violence, à accepter un cessez-le-feu permanent et compressif et à s’engager pleinement dans des négociations de paix pour mettre fin aux souffrances du peuple afghan.

Cela survient alors que l’ambassade des États-Unis à Kaboul elle-même fait face à des problèmes de sécurité accrus alors que les forces occidentales poursuivent leur retrait.

Les troupes américaines et britanniques ont commencé à se retirer de la nation déchirée par la guerre plus tôt ce mois-ci à la suite d’un accord de paix qui a préparé leur sortie.

Mais en conséquence, les talibans ont pris de l’ampleur et se sont emparés de pans de territoire, avec un contrôle estimé à 85 % de l’Afghanistan.

Il a forcé des milliers de soldats à fuir ou à se rendre au milieu de la capture d’un arsenal d’armes lourdes américaines.

Les islamistes ont déjà encerclé dix grandes villes et des escarmouches ont éclaté dans les villes du sud de Ghazni et Lashkah Gar, et Pul-e-Khumri et Taluqan dans le nord.

Des combattants ont également encerclé l’ancienne base d’attache britannique de Kandahar, dans la province d’Helmand, et ont récemment été photographiés en train de se moquer des soldats américains alors qu’ils attaquaient un ancien gymnase de l’armée.

Dans plusieurs quartiers, des militants ont fait irruption dans des prisons, libérant des détenus pour rejoindre leurs rangs tout en occupant des maisons abandonnées.

Le conflit entraîne également une pénurie alimentaire, a déclaré un habitant afghan de la province d’Helmand. Les temps.

« Les civils souffrent. Les obus de mortier sont partout. Nous sommes piégés dans nos maisons et à court de nourriture », a-t-il déclaré.

« Nous ne voulons pas que les talibans occupent à nouveau cette ville, mais la façon dont ils prennent le contrôle de dizaines de quartiers, il semble que les forces gouvernementales se rendent. »

« La présence des talibans se fait sentir partout dans la ville de Kandahar mais ils n’ont pas encore réussi à entrer dans la ville. Nous pouvons entendre des coups de feu sporadiques à l’ouest et au sud-ouest », a déclaré Taimoor Shah, un journaliste vivant dans la ville.

Ailleurs, des familles, y compris des femmes et des enfants, ont également fui des régions du pays alors que les talibans demandaient aux Afghans de marier leurs filles adolescentes comme esclaves sexuelles à des combattants du groupe terroriste, selon des rapports.

Selon certaines informations, les talibans leur ont promis de se marier avec des combattants et de les transporter au Vaziristan, au Pakistan, où ils seront convertis à l’islam et réintégrés.

« Tous les imams et mollahs des zones capturées devraient fournir aux talibans une liste de filles de plus de 15 ans et de veuves de moins de 45 ans à marier à des combattants talibans », lit-on dans la lettre publiée au nom de la commission culturelle des talibans.