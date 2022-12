Washington fournit non seulement des armes à Kiev, mais entraîne également ses troupes, selon le ministre russe des Affaires étrangères

Les États-Unis et l’OTAN participent directement au conflit en cours en Ukraine, a déclaré jeudi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d’une conférence de presse, accusant l’Occident de chercher à détruire complètement la Russie.

Lavrov a souligné que Washington et ses alliés ont essentiellement annoncé au public qu’ils ne cherchaient pas seulement la défaite de la Russie sur le champ de bataille, mais qu’ils la voulaient. “complètement détruit en tant que joueur.” Il y a même des discussions sur la manière dont ils pourraient se partager les territoires russes, a ajouté le diplomate.

« Ne dites pas que les États-Unis et l’OTAN ne participent pas à cette guerre. Vous êtes directement impliqué », Lavrov a déclaré, notant que non seulement l’Occident fournit à Kiev des armes, dont le seul but est de tuer des Russes, mais qu’il entraîne également activement l’armée ukrainienne dans des pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie.

Il a ajouté qu’en plus d’un nombre important de mercenaires, il y a aussi un nombre toujours croissant d’instructeurs occidentaux qui travaillent directement sur le terrain en Ukraine et montrent aux troupes comment tirer le “bibelots” qui sont fournis au pays.

Lire la suite Les États-Unis envisagent de renforcer la formation des troupes ukrainiennes – CNN

Selon un rapport de CNN, l’administration Biden envisage actuellement une expansion spectaculaire de la formation dispensée par l’armée américaine à Kiev. Le plan pourrait inclure l’instruction de jusqu’à 2 500 soldats ukrainiens par mois dans une base en Allemagne, a affirmé la chaîne, citant plusieurs responsables américains.

Washington a déjà engagé près de 20 milliards de dollars d’aide à la sécurité à Kiev depuis le début du conflit fin février.



Le mois dernier, Moscou a convoqué l’ambassadeur britannique en Russie pour des allégations selon lesquelles le Royaume-Uni avait formé les forces ukrainiennes qui ont attaqué la flotte russe de la mer Noire en Crimée fin octobre. Le ministère britannique de la Défense a toutefois démenti ces allégations.