Les États-Unis et l’Iran veulent restaurer l’accord nucléaire. Ils ne sont pas du tout d’accord sur ce que cela signifie.

Le président Biden et les dirigeants iraniens disent partager un objectif commun: ils veulent tous deux rentrer dans l’accord nucléaire que le président Donald J.Trump a abandonné il y a trois ans, rétablissant l’accord selon lequel l’Iran maintiendrait en retour des limites strictes sur sa production de combustible nucléaire. pour une levée des sanctions qui ont étouffé son économie. Mais après cinq semaines de shadow boxing dans des chambres d’hôtel à Vienne – où les deux parties passent des notes via des intermédiaires européens – il est devenu clair que l’ancien accord, strictement défini, ne fonctionne plus pour l’un ou l’autre, du moins à long terme. Les Iraniens exigent qu’ils soient autorisés à conserver l’équipement de production de combustible nucléaire avancé qu’ils ont installé après que M. Trump a abandonné le pacte et à s’intégrer au système financier mondial au-delà de ce qu’ils ont réalisé dans le cadre de l’accord de 2015. L’administration Biden, pour sa part, affirme que la restauration de l’ancien accord n’est qu’un tremplin. Il doit être immédiatement suivi d’un accord sur la limitation des missiles et le soutien au terrorisme – et empêcher l’Iran de produire suffisamment de carburant pour une bombe pendant des décennies. Les Iraniens disent non.

Aujourd’hui, alors que les négociateurs s’engagent à nouveau à Vienne, où un nouveau cycle de pourparlers a commencé vendredi, l’administration Biden se trouve à un point de décision crucial. Le rétablissement de l’accord de 2015, avec tous ses défauts, semble faisable, suggèrent des entretiens avec des responsables européens, iraniens et américains. Mais obtenir ce que le secrétaire d’État Antony J. Blinken a appelé un accord «plus long et plus fort» – un accord qui empêche l’Iran d’accumuler des matières nucléaires pendant des générations, arrête ses essais de missiles et met fin au soutien aux groupes terroristes – semble aussi loin que jamais. C’est potentiellement une vulnérabilité politique majeure pour M. Biden, qui sait qu’il ne peut pas simplement reproduire ce que l’administration Obama a négocié il y a six ans, après des sessions marathon à Vienne et ailleurs, tout en offrant de vagues promesses que quelque chose de bien plus grand et meilleur pourrait suivre. L’Iran et les États-Unis «négocient vraiment des accords différents», a déclaré Vali R. Nasr, un ancien responsable américain qui est maintenant à la Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. «C’est pourquoi les discussions sont si lentes.» Les Américains considèrent le rétablissement de l’ancien accord comme un premier pas vers quelque chose de bien plus grand. Et ils sont encouragés par le désir de l’Iran d’assouplir une série de restrictions financières qui vont au-delà de cet accord – impliquant principalement la réalisation de transactions avec des banques occidentales – car cela créerait ce qu’un haut responsable de l’administration a appelé une «circonstance mûre pour une négociation sur un suivi. sur accord. » Les Iraniens refusent même de discuter d’un accord plus large. Et les responsables américains disent qu’il n’est pas encore clair que l’Iran veuille vraiment restaurer l’ancien accord, qui est tourné en dérision par de puissants extrémistes dans son pays.

À six semaines des élections présidentielles iraniennes, l’équipe relativement modérée et boiteuse du président Hassan Rohani et du ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif est en train de dire qu’un accord est imminent. «Presque toutes les principales sanctions ont été levées», a déclaré samedi M. Rouhani aux Iraniens, faisant apparemment référence à l’esquisse américaine de ce qui est possible si Téhéran rétablit les limites strictes de la production nucléaire. «Des négociations sont en cours pour certains détails.» Pas si vite, a répondu M. Blinken. Lui et des diplomates européens soulignent que l’Iran n’a pas encore fait une description tout aussi détaillée des limites nucléaires qui seraient rétablies. Mais même si c’est le cas, comment M. Biden persuade ce qui sera presque sûrement un nouveau gouvernement iranien radical de s’engager à de nouvelles discussions pour prolonger et renforcer l’accord est une question à laquelle les responsables américains ont du mal à répondre. Mais les collaborateurs de M. Biden affirment que leur stratégie repose sur l’idée que la restauration de l’ancien accord crée une plus grande unité internationale, en particulier avec les Européens qui se sont fermement opposés à la décision de M. Trump de résilier un accord qui fonctionnait. Et même l’ancien accord, a déclaré un haut responsable, «a sérieusement mis un frein au programme nucléaire iranien». En dehors des pourparlers se trouvent les Israéliens, qui poursuivent une campagne de sabotage et d’assassinat pour paralyser le programme iranien – et peut-être les négociations elles-mêmes. Il est donc à noter que le directeur du Mossad, qui a dirigé ces opérations, a récemment été introduit à la Maison Blanche pour une réunion avec le président. Après une explosion à la centrale nucléaire de Natanz le mois dernier, M. Biden a déclaré à ses collaborateurs que le moment choisi – au moment même où les États-Unis commençaient à progresser dans la restauration de l’accord – était suspect. La scission avec Israël demeure. Lors des réunions à Washington la semaine dernière – qui comprenaient M. Blinken; le directeur de la CIA, William J. Burns; et le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan – les responsables israéliens ont fait valoir que les États-Unis étaient naïfs de revenir au vieil accord, qui, selon eux, préservait une capacité naissante de percée nucléaire. Les principaux collaborateurs de M. Biden ont fait valoir que trois ans de «pression maximale» sur l’Iran, orchestrée par M. Trump et son secrétaire d’État, Mike Pompeo, n’avaient pas réussi à briser son gouvernement ou à limiter son soutien au terrorisme. En fait, cela avait provoqué une rupture nucléaire.

À Vienne, de l’avis général, le négociateur principal, Robert Malley – dont la relation avec M. Blinken remonte au lycée qu’ils fréquentaient ensemble à Paris – a fait une offre importante sur la levée des sanctions «incompatible» avec l’accord initial.

Mercredi, M. Blinken a déclaré que les États-Unis avaient «démontré notre très sérieux objectif» en revenant à l’accord. «Ce que nous ne savons pas encore, c’est si l’Iran est prêt à prendre la même décision et à aller de l’avant», at-il a dit à la BBC. L’Iran souhaite la levée de plus de sanctions que les juges américains conformément à l’accord, tout en insistant pour conserver plus de son infrastructure nucléaire – en particulier des centrifugeuses avancées – que cet accord ne le permet. Au lieu de cela, l’Iran fait valoir que l’Agence internationale de l’énergie atomique devrait simplement inspecter les nouvelles centrifugeuses, une position qui est inacceptable pour Washington. Alors que les pourparlers se poursuivent, l’Iran maintient la pression en ajoutant à son stock d’uranium hautement enrichi et à l’équipement pour le fabriquer, le tout en violation de l’accord. L’Iran et les États-Unis travaillent tous deux sous des contraintes politiques délicates. Alors même que le chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a soutenu les pourparlers de Vienne, M. Rohani et M. Zarif sont ridiculisés par de puissants conservateurs qui ne font pas confiance à Washington et qui espèrent s’emparer de la présidence. De son côté, M. Biden doit affronter un Congrès très sceptique à l’égard d’un accord et largement sensible aux préoccupations d’Israël.