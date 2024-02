Les États-Unis et l’Iran sont-ils déjà en guerre ?

Plus de 160 attaques contre les troupes américaines en Irak, en Syrie et en Jordanie, 37 affrontements en mer Rouge avec les Houthis – et maintenant cinq militaires américains morts. La bataille par procuration croissante de l’Amérique contre l’Iran au cours des trois derniers mois suscite des questions quant à savoir si les pays sont en guerre.

Cela soulève également la question de savoir si les États-Unis peuvent continuer à riposter contre les milices soutenues par l’Iran sans demander l’autorisation du Congrès.

L’administration Biden affirme qu’elle a réussi à contenir la guerre israélienne contre le groupe militant palestinien Hamas à Gaza et qu’il n’y a pas de conflit plus large. Mais le grand nombre d’attaques contre les forces américaines indique que les tensions deviennent incontrôlables.

« Il s’agit déjà d’un conflit plus vaste. C’est une question de diplômes », a déclaré Robert Murrett, vice-amiral à la retraite de la Marine. Mais il a ajouté que les combats « ne sont pas encore hors de contrôle ».

“Qualifier cela de guerre est probablement une exagération”, a déclaré Murrett, aujourd’hui professeur à l’Université de Syracuse. «Mais les tensions, les hostilités qui existent entre l’Iran et [the U.S.] sont au plus haut niveau qu’ils ont atteint depuis un certain temps.

Les combats du tac au tac ont atteint un point d’ébullition après une attaque dimanche en Jordanie, qui, selon les États-Unis, provenait probablement d’une milice irakienne soutenue par l’Iran, Kata’ib Hezbollah. Un drone suicide a explosé dans une unité d’habitation de la base Tower 22, près de l’Irak et de la Syrie, tuant trois soldats de l’armée.

Les États-Unis ont également perdu deux marins lors d’une mission secrète au large des côtes somaliennes visant à intercepter des missiles iraniens destinés aux Houthis soutenus par l’Iran au Yémen. Bien que la mission ait été un succès, deux marins sont morts après être tombés dans les eaux agitées.

Ces décès ont suscité le deuil aux États-Unis et ont appelé à davantage d’actions, en particulier parmi les républicains, dont certains ont exhorté Biden à riposter en Iran.

Washington déploie déjà des ressources importantes pour défendre les navires dans la mer Rouge contre les Houthis et pour mener des frappes aériennes au Yémen et en Irak, dont aucune n’a dissuadé les milices d’arrêter leurs attaques.

La dernière attaque des Houthis a eu lieu mardi soir, lorsqu’un missile de croisière lancé depuis le Yémen vers la mer Rouge s’est approché à moins d’un mile d’un destroyer américain avant d’être abattu – une attaque de ce type n’a jamais été aussi proche d’un navire américain, a rapporté CNN.

Et les forces américaines ont détruit mercredi matin un missile sol-air Houthi que le groupe s’apprêtait à lancer dans la voie navigable, a indiqué le commandement central américain dans un communiqué.

Même l’administration Biden admet que la situation se rapproche dangereusement d’un moment de poudrière. Le secrétaire d’État Antony Blinken a averti lundi que l’environnement « incroyablement instable » au Moyen-Orient était aussi dangereux qu’il l’était dans la région « depuis au moins 1973, et sans doute même avant cela ».

Le président Biden s’est engagé à répondre aux attaques en Jordanie, mais le commandant en chef a également souligné qu’il essayait d’empêcher une escalade du conflit.

“Je ne pense pas que nous ayons besoin d’une guerre plus large au Moyen-Orient”, a déclaré Biden aux journalistes mardi. “Ce n’est pas ce que je recherche.”

Lorsqu’on lui a demandé si la guerre plus large était déjà là, la secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré qu’elle « n’ignorait en aucun cas que les tensions sont élevées dans la région ».

« Ces groupes soutenus par l’Iran ciblent nos militaires avec l’intention de tenter de les tuer », a-t-elle déclaré lors d’un point de presse lundi. “Mais nous ne cherchons pas la guerre.”

L’Iran semble également tenter de se retirer d’un conflit croissant. Les responsables iraniens ont rapidement nié toute responsabilité dans l’attaque en Jordanie, affirmant que Téhéran ne donnait pas d’ordres directs aux milices qu’il soutient.

Direction dangereuse

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, au centre, s’exprime lors de la réunion hebdomadaire du cabinet au ministère de la Défense à Tel Aviv, Israël, le dimanche 7 janvier 2024. (Ronen Zvulun/Pool via AP)

Outre l’attaque en Jordanie, les combats se sont largement limités à des réponses proportionnelles et à des attaques du tac au tac, disent les analystes – mais ils craignent également que le conflit atteigne bientôt un point de basculement.

Sina Azodi, professeur d’affaires internationales à l’Université George Washington, l’a comparé à la Première Guerre mondiale, lorsque les pays européens ne recherchaient pas une guerre majeure mais que les événements devenaient incontrôlables.

« L’espace de manœuvre diplomatique se réduit et l’Iran et les États-Unis se dirigent dangereusement vers un conflit », a-t-il déclaré. « Ni les Iraniens ni les Américains ne sont intéressés par un conflit direct. Combattre les États-Unis constitue une menace existentielle pour l’Iran. Combattre directement l’Iran coûte également très cher aux États-Unis.»

“Aucune des deux parties n’est intéressée, mais ce qui m’inquiète, c’est qu’elles sont poussées dans cette direction sans réellement vouloir un conflit”, a ajouté Azodi.

Bien qu’il n’y ait pas eu de combats directs entre les troupes américaines et les combattants iraniens, les États-Unis affirment que l’Iran est largement complice du soutien à ses mandataires. Et l’Iran est également entraîné plus directement dans le conflit.

Israël a assassiné un haut responsable iranien en décembre en Syrie. Et une frappe israélienne en janvier a tué cinq officiers iraniens, également en Syrie.

L’Iran n’est pas resté les bras croisés pendant les combats. Téhéran a mené début janvier des frappes directes sur ce qu’il a présenté comme une base d’espionnage israélienne en Irak.

Les groupes soutenus par l’Iran ont lié leur mission contre les forces américaines au soutien américain à Israël dans sa guerre dévastatrice contre le Hamas. Le bilan des morts à Gaza dépasse désormais les 26 000 Palestiniens, dont des milliers de combattants du Hamas, selon Israël.

De nombreux experts estiment qu’un cessez-le-feu est le seul moyen d’arrêter définitivement les combats au Moyen-Orient, mais les négociations diplomatiques en cours semblent dans une impasse.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré cette semaine qu’il n’autoriserait pas un cessez-le-feu permanent dans la guerre visant à anéantir le Hamas. Et les responsables du Hamas ont publié des déclarations affirmant qu’ils ne rendraient les quelque 130 otages à Gaza qu’en échange d’un cessez-le-feu durable.

D’autres ne sont pas convaincus qu’un cessez-le-feu réprimerait les attaques des Houthis.

« D’après mon analyse et celle de mon équipe… même si la situation entre Israël et Gaza se terminait aujourd’hui par une résolution complète mutuellement acceptable par toutes les parties impliquées, les Houthis continueraient d’attaquer le transport maritime », a déclaré Ian Ralby, PDG d’IR Consilium. , société spécialisée dans le droit maritime, la sécurité et la stratégie.

S’exprimant devant la commission des transports et des infrastructures de la Chambre des représentants mardi, Ralby a déclaré que 100 % des capacités de missiles balistiques des Houthis pourraient être détruites et que le groupe continuerait d’attaquer les voies de navigation.

L’attaque américaine imminente en représailles aux morts en Jordanie entraînera probablement une nouvelle série d’hostilités. L’Iran s’est engagé à répondre de manière décisive à toute action américaine.

Mais la réponse de l’Iran dépendra largement de la manière dont Biden réagira. Paul Eaton, un général de division américain à la retraite, a déclaré que Biden pourrait effectivement mettre fin à la plupart des combats avec une frappe violente en dehors de l’Iran, soulignant la frappe américaine de 2020 contre le général iranien Qassem Soleimani en Irak, qui, selon lui, a envoyé un « grand message ». »

« Nous pouvons faire comprendre aux Iraniens qu’il n’y a aucun avenir à persister et que nous ne partons pas », a-t-il déclaré. « Et nous pouvons transformer cette région en un endroit très solitaire pour l’Iran et ses mandataires. »

Autorisation lutte

Le président Joe Biden s’adresse aux médias avant de monter à bord de Marine One sur la pelouse sud de la Maison Blanche à Washington, le mardi 30 janvier 2024, pour un court voyage à la base aérienne d’Andrews, dans le Maryland, puis en Floride. pour les réceptions de campagne. (Photo AP/Andrew Harnik)

À un moment donné, Biden devra s’adresser au Congrès pour demander l’autorisation de poursuivre les combats contre les milices.

Le président a le pouvoir constitutionnel de mener des frappes et de prendre des mesures militaires en cas de légitime défense contre les attaques contre les troupes et les biens américains.

La loi de 1973 sur les pouvoirs de guerre restreint cette autorité, obligeant le président à demander l’approbation du Congrès, qui seul a le pouvoir de déclarer la guerre, dans les 60 jours suivant le début de l’action militaire.

Les groupes soutenus par l’Iran ont lancé leurs attaques pour la première fois fin octobre, mais les représailles américaines plus décisives n’ont commencé qu’au cours des deux derniers mois.

Néanmoins, la limite de 60 jours est plus une règle vague qu’une règle fixe, ce qui signifie que les législateurs ne peuvent pas faire pression sur Biden à moins que le conflit ne se prolonge pendant plusieurs mois ou plus, a déclaré Frank Galgano, un soldat à la retraite de l’armée américaine et professeur à l’Université Villanova.

« À un moment donné, en théorie, l’autorité du commandement national dépasse son autorité pour mener une guerre non déclarée contre les Houthis », a-t-il déclaré. « Si cela continue pendant six mois ou un an, [Biden] va devoir expliquer à quelqu’un ce qu’il fait.

Au Capitole, les frappes contre les Houthis au Yémen suscitent déjà des inquiétudes parmi les législateurs, dont certains ont demandé à la Maison Blanche de clarifier la justification des frappes contre le groupe rebelle.

À la Chambre, 27 législateurs – d’extrême gauche et d’extrême droite du spectre politique – ont uni leurs forces pour remettre en question le ciblage des Houthis par l’administration Biden et l’accuser de violer le pouvoir du Congrès de déclarer la guerre.

“Nous exhortons votre administration à demander l’autorisation du Congrès avant d’impliquer les États-Unis dans un autre conflit au Moyen-Orient”, ont déclaré les législateurs. écrit la semaine dernière.

