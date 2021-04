Des représentants de l’Union européenne et de l’Iran assistent aux pourparlers sur le nucléaire iranien au Grand Hotel le 6 avril à Vienne, en Autriche. | Délégation de l’UE à Vienne via Getty Images

Les États-Unis et l’Iran ont fait un petit pas vers la relance de l’accord nucléaire. Mais des obstacles majeurs subsistent avant qu’il ne soit pleinement vivant.

Les États-Unis et l’Iran ont fait un premier pas prudent vers la relance de l’accord nucléaire de 2015 après la première journée complète de réunions diplomatiques indirectes à enjeux élevés qui se déroulent actuellement à Vienne, en Autriche.

Mais c’était au mieux un petit mouvement. Cela ne garantit pas que les deux parties reviendront au respect des termes du pacte, dont le président de l’époque, Donald Trump, a unilatéralement retiré les États-Unis en 2018.

Les réunions de Vienne ont impliqué tous les signataires de l’accord nucléaire – Iran, Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne – ainsi que l’Union européenne. Mais les États-Unis et l’Iran ne se sont pas parlé directement, car l’Iran a refusé de le faire. Au contraire, ils se sont chacun rencontrés séparément avec les autres parties et ont communiqué entre eux par l’intermédiaire d’intermédiaires européens.

Les tensions sont élevées et aucun des deux côtés ne veut avoir l’air de céder à l’autre. L’optique compte tellement que la délégation américaine, dirigée par l’envoyé spécial pour l’Iran Rob Malley, s’est postée dans un hôtel en face de l’hôtel où les Iraniens ont tenu leurs réunions, obligeant les diplomates européens à faire la navette.

Même avec ces complications, les États-Unis et l’Iran ont conclu un petit marché: ils ont créé deux groupes de travail, ce qui, selon les normes diplomatiques, est considéré comme un progrès.

Le premier groupe de travail examinera comment les États-Unis peuvent revenir au respect de l’accord, à savoir en levant les sanctions que l’administration Trump a imposées à l’Iran après le retrait des États-Unis. Le second examinera comment l’Iran peut revenir au respect, l’obligeant à restreindre une fois de plus son programme nucléaire.

« En tant que grand pas en avant », a déclaré mardi le porte-parole du département d’Etat Ned Price aux journalistes, cet accord modeste « est une étape bienvenue, c’est une étape constructive, c’est une étape potentiellement utile. »

Les analystes à qui j’ai parlé ont reconnu que cette initiative initiale peut ne pas sembler beaucoup, car elle établit simplement un processus pour discuter de la manière de remettre les deux pays en conformité avec l’accord.

Mais « le fait que les pourparlers se soient poursuivis au niveau technique montre que les dirigeants politiques des deux côtés s’accordent sur les contours généraux de la feuille de route nécessaire pour que l’Iran et les États-Unis se mettent Conseil des relations extérieures (ECFR).

Le défi est maintenant pour toutes les parties à Vienne de tracer une voie claire pour aller de l’avant dans les 10 jours environ qui leur restent. Ce n’est pas une mince affaire.

Les États-Unis et l’Iran sont toujours confrontés à des obstacles pour revenir à l’accord

Les experts à qui j’ai parlé ont déclaré qu’il serait plus facile d’amener les États-Unis et l’Iran à se conformer à nouveau aux termes de l’accord nucléaire qu’il ne l’était de les amener à signer le pacte il y a six ans.

Mais cela ne veut pas dire que ce sera facile.

«Les obstacles à une résolution rapide sont importants», a déclaré Dina Esfandiary, conseillère principale pour le Moyen-Orient à l’International Crisis Group.

Voici seulement trois de ces obstacles: veiller à ce que l’Iran poursuive la réduction de son programme nucléaire; s’entendre sur les sanctions économiques que les États-Unis devraient lever et sur qui devrait intervenir en premier; et comprendre tout cela avant le début des prochaines élections iraniennes.

Commençons par le premier. Mercredi, le porte-parole de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique, Behrouz Kamalvandi, a déclaré que son pays avait produit 55 kilogrammes (environ 121 livres) d’uranium enrichi à 20 pour cent, contre environ 17 kilogrammes en janvier.

L’uranium enrichi à 20% est considéré comme «hautement enrichi», mais c’est loin de l’enrichissement de 90% nécessaire pour fabriquer du matériel nucléaire pour une bombe. L’Iran s’est donc légèrement rapproché – mais pas particulièrement près – d’avoir réellement suffisamment de matériel pour fabriquer une arme nucléaire.

Pourtant, l’accord nucléaire de 2015 a plafonné l’enrichissement d’uranium de l’Iran à 3,67% et a interdit au pays de stocker plus de 300 kilogrammes de matières.

Pour que l’accord progresse, les États-Unis voudront que l’Iran prouve qu’il a cessé d’enrichir de l’uranium à des niveaux aussi élevés et qu’il a ramené son stock de matières au niveau fixé dans les termes de l’accord de 2015. Cela exigera des inspecteurs internationaux qu’ils vérifient la conformité de l’Iran par des activités telles que l’accès à des images prises par des caméras à l’intérieur de certaines installations nucléaires ou même des visites physiques de sites en personne, ce qui prend du temps.

Le deuxième obstacle est un problème de séquencement: les États-Unis devraient-ils lever leurs sanctions avant que l’Iran ne revienne en conformité, ou l’Iran devrait-il prouver qu’il suit les règles avant que les sanctions financières ne reviennent? Aucune des deux parties ne veut agir en premier, disent les experts, et c’est un point de friction majeur.

Une question connexe est de savoir quelles sanctions les États-Unis devraient supprimer. Téhéran veut à peu près toutes les sanctions à son encontre levées en échange du respect de son accord sur le nucléaire, alors que l’administration Biden ne veut envisager que des sanctions liées aux efforts nucléaires de l’Iran. Il sera difficile, selon les analystes, de conclure une bonne affaire à ce sujet.

«Les défis techniques de l’allégement des sanctions et le retour en arrière du programme nucléaire iranien sont en un certain sens moins difficiles que le défi politique d’assurer la logique gagnant-gagnant du [nuclear deal] l’emporte sur la logique à somme nulle de la recherche d’effet de levier et de la coercition », a déclaré Batmanghelidj de l’ECFR.

Et le troisième obstacle est une question de calendrier. L’Iran a une élection présidentielle à venir en juin. Le président Hassan Rohani, qui a négocié l’accord initial et a misé une grande partie de sa fortune politique sur son succès, est sur le point d’être limité pour un mandat, et les extrémistes se disputent son prochain poste. Il est possible que la prochaine administration ne soit pas aussi favorable à l’accord nucléaire que celui-ci.

«Le guide suprême peut encore décider qu’il serait plus sage d’attendre qu’une nouvelle administration soit en place en Iran avant de poursuivre les pourparlers avec les États-Unis», m’a dit Esfandiary.

Les États-Unis ne semblent cependant pas trop inquiets à ce sujet. « Nous négocierons avec quiconque est au pouvoir en Iran », a déclaré Malley, le principal envoyé américain pour l’Iran, dans une interview accordée à NPR mardi. «Et si nous pouvions parvenir à un accord avant les élections, très bien. Et si nous ne pouvons pas, nous continuerons après cela avec quiconque est en fonction à Téhéran.

« Nous ne pouvons donc pas ignorer la réalité d’une élection, mais nous ne pouvons pas non plus la laisser dicter notre rythme », a ajouté Malley.

Il y a d’autres problèmes en jeu, à savoir le désir de l’administration Biden de mettre le programme de missiles de l’Iran et son soutien au terrorisme en négociation et la résistance continue de Téhéran à le faire. Ces préoccupations, entre autres, peuvent survenir lors d’une autre réunion complète entre les fonctionnaires vendredi.

Mais les développements de cette semaine montrent que les deux parties au moins parlent toujours au lieu de s’éloigner de la table. C’est un progrès, ne serait-ce qu’à peine.