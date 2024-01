Les États-Unis et l’Iran déclarent qu’ils ne veulent pas de guerre, mais les risques augmentent alors que Biden se prépare à riposter

Les États-Unis et l’Iran déclarent qu’ils ne veulent pas d’une guerre totale. Mais après des mois d’attaques et de tensions croissantes au Moyen-Orient – ​​culminant avec la mort de trois soldats américains dans une frappe de drone par des militants soutenus par Téhéran – d’anciens responsables et analystes occidentaux préviennent que les deux pays pourraient sombrer dans un conflit.

L’attaque de dimanche en Jordanie était la première fois que du personnel américain était tué dans des frappes menées par des mandataires iraniens en réponse à la guerre israélienne à Gaza. Le président Joe Biden a promis des représailles – mais on ne sait pas encore clairement qui ciblent les États-Unis. Des voix plus bellicistes craignent qu’une réponse trop faible ne parvienne à stopper la menace croissante qui pèse sur les intérêts américains ; d’autres observateurs régionaux craignent que des représailles plus fortes ne soient l’étincelle qui déclencherait une guerre plus large.

« Les États-Unis risquent de s’engager lentement dans une guerre avec l’Iran », a déclaré Thomas Shannon, ancien sous-secrétaire d’État américain aux Affaires politiques, troisième poste le plus élevé au sein du Département d’État.

Même si l’Iran lui-même ne souhaite pas une guerre, les experts affirment qu’il a été capable d’utiliser ses milices pour défier les intérêts américains et occidentaux dans la région sans s’impliquer directement.

Tout en gardant souvent un langage vague, l’Iran affirme qu’il n’a aucune influence sur la prise de décision de ces groupes, et les experts occidentaux s’accordent à dire qu’il n’est pas clair dans quelle mesure Téhéran a un contrôle direct sur ces forces. En partie à cause de cette ambiguïté, le risque d’erreur de calcul et d’escalade est énorme, a déclaré Shannon, qui a occupé divers postes de direction sous les présidents George W. Bush, Barack Obama et Donald Trump.

« Nous nous engageons auprès de personnes qui ont toutes les raisons de nous rejoindre parce que nos attaques contre elles les élèvent dans leur monde », a-t-il déclaré. Ces mandataires iraniens peuvent se présenter comme « l’avant-garde de la résistance à la présence américaine dans la région, à Israël et à la tête des efforts au nom des Palestiniens », a-t-il ajouté.

Les mandataires de l’Iran sont actifs depuis longtemps au Moyen-Orient – ​​ce que Téhéran appelle « l’Axe de la Résistance » contre l’influence américaine et occidentale. Mais après les attaques du Hamas du 7 octobre et la campagne militaire israélienne à Gaza, ces milices soutenues par Téhéran ont déclenché une nouvelle vague de violence, qui, selon elles, est une protestation contre la guerre israélienne et un signe de soutien à la cause palestinienne.

Au Liban, le groupe militant Hezbollah a tiré quotidiennement des missiles sur Israël, provoquant une réponse israélienne et des craintes d’une répétition de la guerre israélo-libanaise de 2006. Les Houthis du Yémen ont lancé des roquettes et des drones vers le sud d’Israël et pris pour cible les transports maritimes internationaux dans la mer Rouge. , un goulot d’étranglement majeur pour le commerce maritime mondial. Pendant ce temps, des militants en Irak et en Syrie ont lancé des frappes contre des bases américaines dans ces deux pays – et plus récemment en Jordanie.

Les militants Houthis soutenus par l’Iran au Yémen ciblent le transport maritime international dans la mer Rouge. Oussama Abdulrahman / AP

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré lundi que c’était « une période incroyablement volatile au Moyen-Orient ». Le monde, a-t-il suggéré lors d’une conférence de presse, n’avait «pas connu de situation aussi dangereuse que celle à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui dans la région depuis au moins 1973, et sans doute même avant cela» – en faisant référence à la guerre israélo-arabe de cette année-là. également connue sous le nom de guerre du Yom Kippour.

L’Iran nie avoir orchestré quoi que ce soit de tout cela, bien que les gouvernements occidentaux et les experts indépendants affirment que Téhéran arme, entraîne ou finance tous ces groupes à un certain niveau.

Les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont riposté en frappant des cibles qui, selon eux, étaient utilisées par des milices liées à l’Iran en Syrie et en Irak. Ils ont également frappé les Houthis du Yémen avec des frappes aériennes et dirigent une force opérationnelle multinationale dans le but de protéger les routes de navigation marchande dans la mer Rouge.

Cependant, l’attaque de drone en Jordanie fait monter les enjeux, Biden étant confronté à des pressions pour accroître la sévérité de la réponse américaine. Cela a amené certains observateurs régionaux à se demander si les militants avaient réellement l’intention de lancer une attaque meurtrière, sachant que cela provoquerait des appels à une telle escalade.

Il s’agit de la troisième attaque de ce type contre la base en six mois, selon deux responsables du Pentagone, les deux premières en 2023 ayant échoué. Il existe deux théories sur la façon dont le drone a échappé aux défenses de la base, la Tour 22 : soit il est arrivé alors qu’un drone américain arrivait également et les systèmes de défense ne l’ont donc pas reconnu comme une menace ; soit il est arrivé à très basse altitude, ont indiqué les responsables.

Une image satellite de la base militaire connue sous le nom de Tower 22, dans le nord-est de la Jordanie. Planète Labs PBC/AP

« Il n’est pas sûr à 100 % qu’il s’agisse d’une escalade intentionnelle de la part de l’Iran ou même de la part des milices », a déclaré Frank Lowenstein, ancien envoyé spécial d’Obama pour les négociations israélo-palestiniennes. “Ils ont lancé des dizaines de frappes de ce type, et ils n’ont jamais tué de soldats américains auparavant.”

Même si c’était intentionnel, on ne sait pas exactement dans quelle mesure l’Iran exerce un « commandement et un contrôle » sur ces milices, a-t-il déclaré. « Est-ce que Téhéran dit : nous voulons augmenter la pression ici ? Ou est-ce que ces milices, dont certaines sont assez obscures, répondent directement à l’Iran ?

Dans de brèves remarques mardi, Biden a déclaré qu’il avait décidé d’une réponse aux attaques, sans donner de détails. Le président a déclaré qu’il tenait l’Iran pour responsable de la frappe parce qu’il avait fourni des armes aux militants, mais il a réitéré qu’il ne cherchait pas une guerre plus large.

Blinken a déclaré lundi que les États-Unis « réagiraient avec force » et « réagiraient au moment et à l’endroit de notre choix ». Il a déclaré qu’il ne donnerait pas de détails afin de ne pas avertir les objectifs, mais a déclaré que la réponse pourrait être “à plusieurs niveaux, se dérouler par étapes et être soutenue dans le temps”.

Les membres du Congrès républicain ont été les fers de lance des critiques à l’encontre du président, suggérant que ses frappes limitées contre les milices iraniennes – plutôt que contre l’Iran lui-même – ont permis aux intérêts américains d’être menacés et à une guerre plus large de devenir plus probable.

« L’administration Biden peut éliminer tous les mandataires iraniens qu’elle veut, mais cela ne dissuadera pas l’agression iranienne », a déclaré le sénateur Lindsey Graham, RS.C., dans un communiqué. « J’appelle l’administration Biden à frapper des cibles importantes en Iran, non seulement en représailles à la mort de nos forces, mais aussi à titre de dissuasion contre une future agression. »

L’Iran considère également les attaques de drones et de roquettes contre les troupes américaines comme un moyen de forcer le retrait des forces américaines d’Irak, un objectif recherché depuis longtemps par Téhéran. Le gouvernement irakien, à majorité chiite, qui entretient des relations amicales avec son voisin plus puissant de l’Est, a publiquement critiqué les États-Unis à propos des récentes frappes aériennes contre les milices soutenues par l’Iran en Irak.

Au Liban, le Hezbollah a tiré quotidiennement des missiles sur Israël, provoquant une réponse israélienne et la crainte d’une répétition de la guerre israélo-libanaise de 2006. Amir Lévy / Getty Images

Alors que l’administration Biden évalue ses options, la Maison Blanche pourrait conclure qu’une frappe contre une cible en Irak entraîne autant de retombées politiques qu’un bombardement à l’intérieur de l’Iran, a déclaré Michael Knights, chercheur au Washington Institute for Near East Policy qui étudie étroitement la politique du Proche-Orient. suit le réseau mandataire de l’Iran au Moyen-Orient.

« Une frappe en Irak est presque plus sensible qu’en Iran », a-t-il déclaré.

Les options de Biden pourraient inclure le bombardement de cibles en Irak, en Syrie ou au Yémen, ou lui et ses conseillers pourraient choisir de s’en prendre aux navires de guerre iraniens dans le golfe Persique soupçonnés d’aider les Houthis dans les attaques de missiles et de drones en mer, ont déclaré des experts. Mais l’Iran et les États-Unis se trompent peut-être, affirment d’anciens responsables et experts occidentaux.

Téhéran a peut-être supposé à tort que l’administration Biden ne serait pas disposée à frapper directement l’Iran, et Washington a peut-être calculé à tort que l’Iran se retirerait d’une confrontation directe après une succession de frappes aériennes américaines limitées contre les milices soutenues par l’Iran et les forces houthistes en 2017. Yémen.

« Ils essaient de nous dissuader et ne réalisent pas qu’en fin de compte, nous ne serons pas dissuadés. Et puis, nous faisons la même chose avec eux », a ajouté Knights. « Fondamentalement, aucun calcul de dissuasion ne fonctionne. »