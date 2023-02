Les États-Unis et l’Inde renforcent leur coopération en matière de défense et de technologie alors que la menace chinoise augmente

CNN

Les Etats-Unis et l’Inde prennent des mesures pour renforcer leur partenariat de défense, ont annoncé mardi des responsables, dernier signe de coopération entre les deux pays face à une Chine de plus en plus affirmée.

Les plans ont émergé après deux jours de réunions à Washington entre des représentants du gouvernement et des entreprises des deux pays et incluent une plus grande collaboration sur les industries liées à l’armée et la coordination opérationnelle dans l’Indo-Pacifique.

Selon une fiche d’information de la Maison Blanche, l’une des principales d’entre elles est la coopération sur le développement des moteurs à réaction et de la technologie des munitions militaires. Plus précisément, il a déclaré que le gouvernement américain chercherait à accélérer l’examen d’une demande du fabricant américain General Electric de construire des moteurs à réaction en Inde pour une utilisation sur des avions indiens indigènes.

Sur le plan opérationnel, les armées américaine et indienne chercheraient à renforcer la sécurité maritime et les capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, indique la fiche d’information.

La sous-secrétaire américaine à la Défense, Kathleen Hicks, a déclaré au conseiller indien à la sécurité nationale, Ajit Doval, que “la construction d’alliances et de partenariats est une priorité absolue” pour le Pentagone, dans ce qu’elle a dit être “l’environnement stratégique de plus en plus contesté de la région”, selon un communiqué du ministère de la Défense.

Hicks a déclaré que la construction de partenariats était un objectif majeur de la stratégie de défense nationale 2022 des États-Unis, qui qualifie la Chine de “menace multi-domaine croissante”.

Alors que les États-Unis ont vu la Chine renforcer ses forces militaires dans des zones proches de Taïwan et du principal allié des États-Unis, le Japon, les forces indiennes se sont affrontées aux troupes chinoises le long de la ligne de contrôle réel, la frontière mal définie entre les deux nations dans l’Himalaya.

Les États-Unis et l’Inde, ainsi que le Japon et l’Australie, sont membres du Quadrilateral Security Dialogue – connu sous le nom de Quad – un groupe informel axé sur la sécurité qui remonte au début des années 2000. Il est devenu plus actif ces dernières années dans le cadre des efforts visant à contrer la portée et les revendications territoriales de la Chine dans l’Indo-Pacifique.

En marge d’un sommet Quad à Tokyo en mai dernier, le président américain Joe Biden et le Premier ministre indien Narendra Modi ont annoncé l’initiative américano-indienne sur les technologies critiques et émergentes (iCET).

Les réunions de cette semaine étaient les premières dans le cadre du programme et ont réuni des dizaines de responsables gouvernementaux, de PDG de l’industrie et d’universitaires de haut niveau des deux pays.

En plus des technologies de défense, Washington et New Delhi travailleraient pour “élargir la collaboration internationale dans une gamme de domaines – y compris l’intelligence artificielle, les technologies quantiques et le sans fil avancé”, indique la fiche d’information de la Maison Blanche.

Une partie industrielle majeure des réunions était un accord pour développer l’industrie des semi-conducteurs en Inde, qui dispose de la main-d’œuvre éduquée et qualifiée nécessaire pour devenir un acteur majeur dans la construction de ces composants clés.

En outre, les deux pays se sont engagés à aider à développer les télécommunications de nouvelle génération en Inde, y compris les technologies avancées de téléphonie mobile 5G et 6G.

Washington et New Delhi ont également convenu de renforcer la coopération dans l’espace, notamment en aidant l’Inde à développer des astronautes, son secteur spatial commercial et son rôle dans la défense planétaire.