Les États-Unis et leurs alliés vont évacuer 4 000 ressortissants afghans qui ont aidé les forces de la coalition

Le 1er lieutenant de l’armée américaine Benjamin Riley (à droite) et un interprète de l’équipe de reconstruction provinciale de Zabul (au centre) rencontrent un villageois lors d’une patrouille vers la rivière Arghandab, en Afghanistan, le 19 juillet 2011.

WASHINGTON – Les États-Unis travaillent avec leurs alliés pour sécuriser plusieurs emplacements à l’étranger pour environ 4 000 ressortissants afghans et leurs familles alors que les troupes américaines et de la coalition se retirent du pays déchiré par la guerre.

L’effort interagences, baptisé Opération Allies Refuge, intervient alors que le Département d’État travaille sur un arriéré de plus de 10 000 visas d’immigrant spéciaux pour les Afghans éligibles qui ont aidé les forces de la coalition. Ceux qui ont terminé la majorité de leur processus de visa seront évacués vers une garnison de l’armée américaine en Virginie.

Un haut responsable du département d’État, qui a requis l’anonymat afin de discuter des détails spécifiques du plan de réinstallation, a déclaré que les ressortissants afghans et leurs familles resteraient à Fort Lee pendant environ sept à dix jours.

Le responsable a ajouté qu’en raison d’une présence militaire américaine limitée en Afghanistan, les personnes éligibles pour un vol d’évacuation doivent faire le voyage par elles-mêmes jusqu’à Kaboul.

« Nous n’avons pas la capacité de leur fournir un moyen de transport. S’ils sont disons dans le nord du pays et qu’ils ne se sentent pas en sécurité en restant en Afghanistan, ils pourraient aller dans un pays voisin et terminer le reste SIV [special immigrant visa] processus de demande là-bas », a déclaré le responsable.

La semaine dernière, la Maison Blanche a annoncé qu’elle commencerait ce mois-ci des vols d’évacuation pour les ressortissants afghans et leurs familles qui ont aidé les forces de la coalition américaine et de l’OTAN pendant la plus longue guerre des États-Unis.

Alors que les talibans progressent rapidement sur le champ de bataille, certains craignent que les Afghans qui ont aidé les forces américaines et de l’OTAN ne fassent l’objet de représailles.

En avril, Biden a ordonné le retrait complet d’environ 3 000 soldats américains d’Afghanistan d’ici le 11 septembre, mettant ainsi fin à la plus longue guerre des États-Unis. La semaine dernière, Biden a donné un calendrier mis à jour et a déclaré que la mission militaire américaine en Afghanistan se terminerait d’ici le 31 août.

« Nous ne sommes pas allés en Afghanistan pour construire une nation », a déclaré Biden dans des remarques à la Maison Blanche. « C’est aux Afghans de prendre les décisions concernant l’avenir de leur pays.

Mercredi, au Pentagone, le plus haut officier militaire du pays a déclaré aux journalistes que les États-Unis avaient achevé plus de 95% de la tâche herculéenne de se retirer d’Afghanistan.

« Le volume de mouvement impliqué dans cette opération a été extraordinaire », a déclaré le président des Joint Chiefs de l’armée américaine, le général Mark Milley, ajoutant que les États-Unis ont effectué plus de 980 transports aériens de fret en moins de trois mois.

« De plus, toutes les bases d’opérations militaires, en dehors de Kaboul, ont été entièrement transférées au ministère afghan de la Défense et aux forces de sécurité afghanes.