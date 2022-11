Les États-Unis et leurs alliés s’engagent à protéger l’infrastructure ukrainienne des attaques russes

Le Groupe des 7 a publié un Déclaration générale vendredi qui a déclaré des positions sur un large éventail de questions – de la guerre de la Russie et de l’Ukraine à la Chine en passant par l’Iran – et a souligné leur accord pour protéger les infrastructures ukrainiennes. La déclaration était le point culminant de deux jours de réunions des ministres des Affaires étrangères dans l’ancien hôtel de ville de Münster, où les négociations qui ont conduit à la paix de Westphalie ont eu lieu, mettant fin à deux guerres européennes du XVIIe siècle au cours desquelles des millions de personnes sont mortes.

Pour l’instant, M. Poutine a adopté une autre tactique : utiliser des attaques de missiles et de drones pour endommager l’infrastructure du réseau énergétique ukrainien. Des responsables américains et européens disent qu’il cherche à briser le moral des Ukrainiens en les privant d’électricité et de chauffage pendant l’hiver.

Les diplomates ont également discuté des menaces voilées du président Vladimir V. Poutine d’utiliser des armes nucléaires, a déclaré le responsable du département d’État. Les responsables américains affirment que les chances que M. Poutine utilise une arme nucléaire tactique sur le champ de bataille sont faibles, mais une évaluation du renseignement américain qui a circulé à la mi-octobre a déclaré que les chefs militaires russes avaient parlé de quand et comment utiliser des armes nucléaires tactiques, The New York Times rapporté cette semaine.

Pour mener de telles attaques, la Russie a obtenu des drones de l’Iran, et les diplomates ont discuté d’imposer de nouvelles sanctions économiques à Téhéran, a déclaré le responsable américain. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat pour donner des détails sur les conversations diplomatiques.

Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères de l’Ukraine, s’est exprimé par vidéo lors de la réunion du groupe jeudi après-midi, bien que son pays ne soit pas membre du G7.

Les diplomates ont également parlé de la manière d’empêcher les prix mondiaux de l’énergie de monter en flèche à cause de la guerre, a déclaré le responsable américain. Un embargo partiel sur le pétrole russe devrait entrer en vigueur début décembre, ce qui pourrait entraîner une forte hausse des prix du pétrole si les pays alliés n’utilisent pas un mécanisme de plafonnement des prix proposé pour amener la Russie à continuer de vendre son pétrole à certains des Groupe de 7 nations, mais à un prix inférieur.

Le communiqué du groupe indique que le plafonnement des prix sera finalisé dans les semaines à venir. Et il a exhorté les pays producteurs de pétrole à augmenter leur production.

Cet appel semblait être un message adressé à l’Arabie saoudite, deuxième producteur mondial de pétrole, qui s’est joint à la Russie pour diriger l’OPEP Plus pour annoncer en octobre une forte réduction de la production, exaspérant le président Biden. Le Times a rapporté que les responsables américains pensaient avoir conclu un accord secret avec l’Arabie saoudite en mai pour que l’OPEP Plus augmente la production tout au long de cette année.

Le Groupe des 7 nations a donné un ton prudent à la Chine dans sa déclaration, contrairement au langage plus combatif de l’administration Biden. La première ligne de la section Chine a déclaré que le groupe viserait une “coopération constructive” avec la Chine dans la mesure du possible, en particulier sur le changement climatique et la santé mondiale. Le groupe a ensuite critiqué les violations des droits de l’homme par la Chine et ses agressions contre Taiwan.

Le groupe a évoqué les inquiétudes concernant les conflits dans les mers de Chine orientale et méridionale et la nécessité d’un “Indo-Pacifique libre et ouvert” – un langage clairement destiné à la Chine, bien que le pays ne soit pas nommé dans ces sections.