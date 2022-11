Les États-Unis et leurs alliés s’affrontent avec la Russie et la Chine à propos des tests en Corée du Nord

NATIONS UNIES (AP) – Les États-Unis et leurs alliés ont fermement condamné lundi le dernier essai de missile balistique intercontinental de la Corée du Nord et ont appelé à des mesures pour limiter ses programmes nucléaires et de missiles, mais la Russie et la Chine se sont opposées à toute nouvelle pression et sanction sur Pyongyang.

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a déclaré lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU que l’administration Biden diffuserait un projet de déclaration présidentielle, qui condamnerait la Corée du Nord “pour tous ses lancements illégaux de missiles balistiques et autres activités dangereuses et déstabilisatrices”. pour demander à Pyongyang de respecter les sanctions de l’ONU interdisant tous les essais de missiles balistiques et nucléaires.

Les déclarations présidentielles – un pas en dessous d’une résolution juridiquement contraignante du Conseil – nécessitent l’accord des 15 membres du Conseil pour être adoptées, et les commentaires de la Russie et de la Chine lundi ont indiqué une résistance à toute condamnation de l’action de la Corée du Nord.

L’ambassadrice adjointe de la Russie à l’ONU, Anna Evstigneeva, a déclaré que la raison de la situation “de plus en plus provocatrice et de plus en plus dangereuse” aujourd’hui est claire : “le désir de Washington de forcer Pyongyang au désarmement unilatéral en mettant en œuvre des sanctions et en exerçant la force”.

Elle a souligné une augmentation spectaculaire des exercices militaires par les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon, y compris un exercice de la marine américano-sud-coréenne pour les systèmes de défense antimissile impliquant des destroyers à la veille du lancement de l’ICBM par la Corée du Nord le 17 novembre, des exercices récents utilisant des bombardiers stratégiques et une frappe d’entraînement sur les installations de missiles balistiques du Nord.

Evstigneeva a déclaré que de telles mesures militaires et d’éventuelles nouvelles sanctions menacent de créer de nouvelles tensions sur la péninsule coréenne, “qui peuvent avoir des conséquences imprévisibles et dangereuses pour toute la région de l’Asie du Nord-Est”.

Ce que le Conseil de sécurité devrait faire, a-t-elle dit, c’est “soutenir le dialogue intercoréen et les négociations multilatérales plutôt que de devenir un obstacle pour eux”.

L’ambassadeur chinois à l’ONU, Zhang Jun, a appelé à des efforts “pour calmer la situation”, relancer le dialogue “et essayer de se rencontrer à mi-chemin pour éviter que la situation ne s’aggrave à plusieurs reprises ou même ne devienne incontrôlable”.

Il a exhorté les États-Unis à prendre l’initiative, à « faire preuve de sincérité », à présenter des propositions réalistes, à répondre positivement aux préoccupations légitimes de la Corée du Nord, à arrêter les exercices militaires et à assouplir les sanctions.

Zhang a déclaré que le Conseil de sécurité « devrait jouer un rôle constructif sur cette question et ne devrait pas toujours condamner ou exercer des pressions » sur la République populaire démocratique de Corée ou RPDC, le nom officiel du pays.

Le conseil devrait “promouvoir la désescalade de la situation au plus tôt afin de laisser de la place aux efforts diplomatiques plutôt que de créer des obstacles à cela”, a déclaré l’envoyé chinois.

Au cours de la réunion, de nombreux appels ont été lancés pour condamner le lancement du 17 novembre, qui serait le premier test réussi du nouveau missile nord-américain Hwasong-17, capable d’atteindre l’Amérique du Nord. Et la chef politique de l’ONU, Rosemary DiCarlo, a réitéré la ferme condamnation par le secrétaire général Antonio Guterres du lancement comme une “violation flagrante” des sanctions de l’ONU.

Après la réunion, l’ambassadeur américain Thomas-Greenfield a lu une déclaration au nom de huit membres du conseil – l’Albanie, la France, l’Irlande, l’Inde, la Norvège, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et les États-Unis – ainsi que la Corée du Sud, le Japon et quatre pays rejoignant le conseil en janvier. Il a soutenu la condamnation du lancement de l’ICBM et l’action visant à limiter la progression des armes de destruction massive et des missiles balistiques de la Corée du Nord.

“Nous invitons tous les États membres à se joindre à nous pour condamner les lancements illégaux de missiles balistiques de la RPDC et appelons à la pleine mise en œuvre des résolutions existantes du Conseil de sécurité”, indique le communiqué.

“Nous restons attachés à la diplomatie”, a-t-il déclaré, “et à cette fin, encourageons la RPDC à mettre fin à son comportement menaçant en violation des multiples résolutions du Conseil de sécurité, et à s’engager dans un dialogue significatif vers la dénucléarisation”.

Le Conseil de sécurité a imposé des sanctions après la première explosion nucléaire de la Corée du Nord en 2006 et les a resserrées au fil des ans, cherchant à freiner ses programmes nucléaires et de missiles balistiques et à couper le financement. En mai, cependant, la Chine et la Russie ont bloqué une résolution du Conseil de sécurité qui aurait durci les sanctions sur ses lancements de missiles, lors de la première rupture sérieuse au sein du conseil sur les sanctions contre la Corée du Nord.

Thomas-Greenfield, dans son discours devant le conseil, a déclaré que le lancement du 17 novembre était le huitième test ICBM de la RPDC cette année, “une partie d’un nombre sans précédent de 63 missiles balistiques” tirés jusqu’à présent cette année, soit plus de 2 1/2 fois. son record précédent de 25. Pourtant, a-t-elle dit, il s’agissait de la 10e réunion du Conseil de sécurité où aucune mesure n’a été prise, et elle a blâmé la Russie et la Chine qui exercent leur droit de veto.

“Nous sommes prêts à nous rencontrer sans conditions préalables, et j’appelle la RPDC à s’engager dans une diplomatie sérieuse et soutenue”, a déclaré Thomas-Greenfield. « Mais la RPDC continue de ne pas répondre et choisit plutôt de poursuivre ce comportement imprudent. Le conseil doit plutôt répondre.

L’ambassadeur sud-coréen à l’ONU, Joonkook Hwang, a déclaré que la déclaration présidentielle était “l’action minimale attendue par la communauté internationale” de la part du Conseil de sécurité en réponse aux actions de la RPDC, notamment en disant que le nouvel ICBM pourrait servir à une “frappe nucléaire préventive”.

Répondant à la Russie, Hwang a réitéré que les exercices militaires conjoints de longue date de la Corée du Sud avec les États-Unis sont défensifs, « et ne peuvent jamais être une excuse pour le développement nucléaire et de missiles illicites de la RPDC ».

L’ambassadeur du Japon à l’ONU, Ishikane Kimihiro, a déclaré au conseil qu’au cours des deux derniers mois, un missile de la RPDC a survolé le Japon pour la première fois en cinq ans et que le lancement du 17 novembre “a touché la zone économique exclusive japonaise, à seulement 200 kilomètres d’Hokkaido”.

Ishikane a qualifié cela d’escalade “inacceptable et illégale”, affirmant que les calculs indiquent que le nouveau missile, avec une tête nucléaire, pourrait toucher toute l’Asie, l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Afrique et une partie de l’Amérique du Sud.

“Il est scandaleux de permettre à la Corée du Nord de prendre en otage toute la communauté internationale”, a-t-il déclaré.

Edith M.. Lederer, The Associated Press