Les États-Unis et leurs alliés s’affrontent avec la Russie et la Chine à propos de l’échec du lancement d’un satellite d’espionnage militaire par la Corée du Nord

NATIONS UNIES – Les États-Unis et leurs alliés se sont affrontés vendredi avec la Russie et la Chine à propos de l’échec du lancement par la Corée du Nord d’un satellite d’espionnage militaire cette semaine en violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, que Moscou et Pékin ont refusé de condamner.

La confrontation était la dernière en date concernant l’escalade des programmes nucléaires, de missiles balistiques et militaires du Nord, qui, selon l’ambassadeur adjoint des États-Unis, Robert Wood, menacent la paix et la sécurité internationales. Le lancement raté « a non seulement perturbé le trafic maritime et aérien dans la région, mais il a également alarmé ses voisins au Japon et en République de Corée », a-t-il déclaré.

Pyongyang menace un autre lancement bientôt.

Le Conseil de sécurité a imposé des sanctions après la première explosion nucléaire de la Corée du Nord en 2006 et les a renforcées au fil des ans dans un total de 10 résolutions visant – jusqu’à présent sans succès – à freiner ses programmes nucléaires et de missiles balistiques et à couper le financement. Dans la dernière résolution sur les sanctions adoptée par le Conseil en décembre 2017, les membres se sont engagés à restreindre davantage les exportations de pétrole vers la Corée du Nord si elle effectuait un lancement de missile balistique capable d’atteindre des portées intercontinentales.

La Chine et la Russie ont opposé leur veto à une résolution parrainée par les États-Unis en mai 2022 qui aurait imposé de nouvelles sanctions, y compris sur les exportations de pétrole, sur une série de lancements de missiles balistiques intercontinentaux. Depuis lors, ils ont bloqué toute action du conseil, y compris les communiqués de presse.

La chef politique de l’ONU, Rosemary DiCarlo, a déclaré au Conseil que la dernière fois que la Corée du Nord avait procédé à un lancement de satellite similaire à la tentative ratée de mercredi était le 7 février 2016 et qu’elle avait été condamnée par le Conseil de sécurité.

« Le manque d’unité et d’action au sein du Conseil de sécurité ne fait pas grand-chose pour ralentir la trajectoire négative sur la péninsule coréenne », a-t-elle déclaré, et la Corée du Nord « n’est pas contrainte, et les autres parties sont obligées de se concentrer sur la dissuasion militaire ».

Mais le voisin et allié de la Corée du Nord, la Chine et la Russie, qui s’est rapprochée de Pyongyang depuis la guerre en Ukraine, a blâmé l’Occident et surtout les États-Unis pour les tensions actuelles.

L’ambassadeur adjoint de la Chine à l’ONU, Geng Shuang, a déclaré que la situation dans la péninsule coréenne était un vestige de la guerre froide. Il a accusé les États-Unis de ne pas avoir répondu aux tentatives de dialogue de la Corée du Nord au fil des ans et d’avoir plutôt recours à des sanctions et à des pressions sur Pyongyang, ratant une occasion de résoudre le problème nucléaire.

« En incorporant la péninsule (coréenne) dans sa stratégie indo-pacifique, les États-Unis ont poursuivi leurs activités militaires et augmenté considérablement leur présence militaire à la fois sur la péninsule et dans ses environs, portant gravement atteinte aux intérêts stratégiques de sécurité de la péninsule et de ses voisins. pays », a déclaré Geng

Il a également souligné la récente déclaration de Washington entre les États-Unis et la Corée du Sud, y compris les projets d’envoi de sous-marins nucléaires stratégiques dans la péninsule.

Geng a affirmé que les politiques américaines sont « motivées par des intérêts géopolitiques » et a déclaré au conseil que blâmer une partie « ne fera qu’exacerber les conflits, les provocations et injecter de nouvelles incertitudes dans la situation déjà tendue de la péninsule ».

Il a exhorté le conseil à adopter une résolution diffusée par la Chine et la Russie en novembre 2021 qui mettrait fin à une série de sanctions contre le Nord, affirmant que ce serait un point de départ « pour promouvoir la désescalade, la confiance mutuelle et l’unité » parmi les 15 membres. .

L’ambassadrice adjointe de Russie, Anna Evstigneeva, a accusé la pression accrue exercée sur la Corée du Nord par les États-Unis et ses alliés pour « la spirale de tension à laquelle nous assistons actuellement ». Et elle a critiqué l’activité militaire croissante des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud, en particulier les récents exercices militaires à grande échelle entre les États-Unis et la Corée du Sud, affirmant qu’ils déstabilisent non seulement l’Asie du Nord-Est, mais aussi la région Asie-Pacifique dans son ensemble.

La Russie est contre « l’impasse et la politique inhumaine d’augmentation de la pression des sanctions », a déclaré Evstigneeva, soulignant que les résolutions de l’ONU qui ont imposé des sanctions soutiennent également les efforts visant à résoudre la situation dans la péninsule coréenne par des moyens politiques et diplomatiques.

La Russie appelle les États-Unis à prendre des mesures pour apaiser les tensions et reprendre le dialogue, au lieu d’essayer de rejeter la responsabilité « sur d’autres pays », a-t-elle déclaré, soutenant également l’action du Conseil sur la résolution Chine-Russie.

Wood, l’envoyé américain, a rétorqué que la déclaration de Washington était une réponse aux activités nucléaires et balistiques déstabilisatrices de la Corée du Nord.

« Il est difficile d’imaginer que nous allégerions les sanctions » comme le demande le projet de résolution sino-russe et récompenser Pyongyang alors qu’il continue de violer les résolutions du Conseil de sécurité, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne la diplomatie, Wood a déclaré que les États-Unis ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils étaient prêts à avoir un dialogue inconditionnel, mais que la Corée du Nord « a rejeté nos interventions à de nombreuses reprises ».

Il a souligné que les exercices militaires américano-sud-coréens sont des efforts légitimes pour se défendre contre l’escalade des activités de Pyongyang qui permettent au pays de faire progresser ses programmes illégaux d’armes de destruction massive et de missiles balistiques – et de « continuer à choisir les munitions plutôt que la nutrition » pour son peuple.