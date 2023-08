Les États-Unis et leurs alliés s’affrontent avec la Corée du Nord, la Chine et la Russie à propos de l’échec du lancement d’un satellite et des tensions

NATIONS UNIES (AP) — Les États-Unis et leurs alliés se sont affrontés vendredi avec la Corée du Nord, la Russie et la Chine au sujet des tentatives infructueuses de Pyongyang de lancer un satellite espion et qui est responsable de l’escalade des tensions dans la péninsule coréenne.

La réunion publique du Conseil de sécurité convoquée par les États-Unis, l’Albanie, l’Équateur, la France, le Japon et Malte pour condamner la tentative de lancement, qui utilisait une technologie de missile balistique interdite, a réuni l’ambassadeur de Corée du Nord aux Nations Unies pour la deuxième fois seulement depuis 2017.

L’ambassadeur Kim Song, qui s’est également adressé au Conseil en juillet, a déclaré aux membres que la République populaire démocratique de Corée – le nom officiel du pays – a « un droit indépendant et légitime » en tant que pays souverain de lancer un satellite pour « se défendre afin de dissuader les les actes militaires hostiles toujours croissants des États-Unis et de leurs partisans.

L’agence spatiale nord-coréenne a annoncé jeudi que son satellite de reconnaissance, Malligyong-1, n’avait pas réussi à se mettre en orbite pour la deuxième fois, en raison d’une erreur lors de son troisième vol. Pyongyang a déclaré qu’il ferait une troisième tentative en octobre pour atteindre un objectif militaire clé de son leader, Kim Jong Un.

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a déclaré que la RPDC avait une fois de plus défié les résolutions du Conseil de sécurité en poursuivant son programme illégal de missiles balistiques. Elle a déclaré que 13 des 15 membres du Conseil de sécurité s’opposent aux actions illégales de la RPDC et ont appelé à la fin de la recherche d’armes nucléaires et de ses essais par le pays – et à l’unité du conseil.

Song a déclaré que la RPDC n’a jamais reconnu les résolutions du Conseil de sécurité, qui, selon lui, portent atteinte « aux droits d’un État souverain et ne sera jamais liée par eux à l’avenir ».

Il a accusé les « gangsters militaires » des États-Unis et de la Corée du Sud de « transformer la péninsule coréenne en une zone potentielle d’une immense guerre nucléaire thermique », tout en réclamant un changement de régime en RPDC et en menant des exercices militaires conjoints à grande échelle qui, selon lui, comportent « les frappes nucléaires préventives contre notre État constituent un fait accompli.

L’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, a qualifié la réunion du Conseil de « tentative cynique et hypocrite de la part des États-Unis et de leurs alliés d’intensifier la pression sur Pyongyang et de détourner l’attention des actions d’escalade imprudentes de Washington et de ses alliés dans la région, qui représentent les véritables sources ». des menaces à la paix et à la sécurité internationales.

Il a qualifié l’expansion des exercices militaires menés par les États-Unis de « manifestement provocatrice », affirmant qu’ils compliquent encore davantage les perspectives d’entamer un dialogue, nécessaire au renforcement de la sécurité régionale.

L’ambassadeur adjoint de Chine à l’ONU, Geng Shuang, a accusé les États-Unis d’avoir « une politique hostile de longue date à l’égard de la RPDC », déclarant au Conseil que la pression continue de Washington, y compris l’envoi d’un sous-marin nucléaire dans la péninsule en juillet, donne au Nord le sentiment « de plus en plus précaire. »

Il a déclaré que le Conseil de sécurité ne devrait pas intensifier les tensions mais prendre des mesures pratiques pour répondre aux préoccupations légitimes de la RPDC et créer les conditions nécessaires à la relance des négociations.

Thomas-Greenfield, l’ambassadeur américain, a rejeté « les affirmations fallacieuses de la Russie et de la Chine selon lesquelles les États-Unis agissent de manière hostile », qualifiant les exercices militaires de routiniers, légaux et défensifs.

« Et contrairement aux lancements de missiles balistiques de la RPDC, ils ne sont pas interdits par les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU », a-t-elle ajouté.

Thomas-Greenfield a également réitéré l’engagement des États-Unis en faveur de la diplomatie, affirmant que l’administration Biden avait exhorté à plusieurs reprises, publiquement et en privé, la RPDC à engager un dialogue sans conditions préalables. « Mais la RPDC n’a toujours pas répondu à nos offres », a-t-elle déclaré.

Le Chinois Geng a rétorqué que les exercices militaires étaient « à un niveau record », soulignant la participation de bombardiers et de marines américains et soulignant le renforcement des sanctions américaines contre la RPDC. « Dans ce contexte, je voudrais demander comment le dialogue peut-il réellement reprendre ? il a dit.

La réunion du conseil a également été le théâtre d’échanges houleux entre le Japon, la RPDC et la Chine au sujet du rejet par Tokyo d’eau radioactive traitée provenant de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, détruite par le tsunami, dans l’océan Pacifique.

Song, de Corée du Nord, a été le premier à soulever la question, affirmant que le Conseil de sécurité devrait dénoncer « le crime odieux du Japon contre l’humanité », qui, selon lui, met en danger la sûreté et la sécurité de tous et l’environnement écologique marin.

L’ambassadeur du Japon à l’ONU, Kimihiro Ishikane, a rejeté les « allégations sans fondement », affirmant que les preuves scientifiques démontraient que les rejets étaient sans danger.

Mais le Chinois Geng, dont le pays a interdit l’importation de fruits de mer au Japon, a réitéré la ferme opposition de Pékin, affirmant que le rejet d’« eaux contaminées par des armes nucléaires » dans l’océan « transfère la menace nucléaire au monde entier ».

Edith M. Lederer, Associated Press