Les États-Unis et leurs alliés s’affrontent avec la Chine et la Russie à propos des missiles NKorea

NATIONS UNIES – Les États-Unis et leurs alliés se sont affrontés vendredi avec la Chine et la Russie à propos de l’escalade des lancements de missiles balistiques par la Corée du Nord et des exercices militaires dirigés par les États-Unis en Corée du Sud, empêchant à nouveau toute action du Conseil de sécurité de l’ONU profondément divisé. L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a déclaré que les “59 lancements de missiles balistiques stupéfiants de la Corée du Nord cette année”, dont 13 depuis le 27 octobre et un qui a eu un “impact sans précédent” à environ 50 kilomètres (30 miles) de la côte sud-coréenne, représentent environ plus de faire progresser les capacités militaires de Pyongyang et chercher à accroître les tensions et à attiser la peur chez ses voisins.

Elle a déclaré que 13 des 15 membres du Conseil de sécurité ont condamné les actions de la Corée du Nord depuis le début de l’année, mais que Pyongyang a été protégé par la Russie et la Chine qui se sont “pliées en quatre” pour justifier les violations répétées des sanctions de l’ONU par la République populaire démocratique de Corée, ou RPDC, le nom officiel du pays.

“Et, à leur tour, ils ont permis à la RPDC et se sont moqués de ce conseil”, a-t-elle déclaré.

L’ambassadeur chinois à l’ONU Zhang Jun a rétorqué que les lancements de missiles de la RPDC étaient directement liés à la relance d’exercices militaires américano-sud-coréens à grande échelle après une pause de cinq ans, avec des centaines d’avions de combat impliqués. Il a également souligné l’examen de la posture nucléaire de 2022 du département américain de la Défense qui, selon lui, envisage l’utilisation d’armes nucléaires par la RPDC et affirme que mettre fin au régime de la RPDC est l’un des principaux objectifs de la stratégie.

L’ambassadrice adjointe de la Russie à l’ONU, Anna Evstigneeva, a imputé la détérioration significative de la situation dans la péninsule coréenne à “la volonté de Washington de forcer Pyongyang à désarmer unilatéralement en utilisant des sanctions et en exerçant la pression et la force”.

Elle a qualifié les exercices américano-sud-coréens qui ont commencé le 31 octobre d’une ampleur sans précédent, avec environ 240 avions militaires, et a affirmé qu’ils étaient “essentiellement une répétition pour mener des frappes massives sur le territoire de la RPDC”.

L’Américain Thomas-Greenfield a répondu aux affirmations de la Chine et de la Russie selon lesquelles les exercices militaires alimentaient les tensions dans la péninsule coréenne en disant : “Ce n’est rien d’autre qu’une régurgitation de la propagande de la RPDC”. Elle a déclaré que les exercices militaires défensifs de longue date « ne représentent une menace pour personne, et encore moins pour la RPDC ».

“En revanche, le mois dernier, la RPDC a déclaré que sa vague de lancements récents était l’utilisation simulée d’armes nucléaires tactiques sur le champ de bataille pour” frapper et anéantir “des cibles potentielles des États-Unis et de la République de Corée”, a-t-elle déclaré. “La RPDC utilise simplement cela comme une excuse pour continuer à faire avancer ses programmes illégaux.”

Le Conseil de sécurité a imposé des sanctions après la première explosion nucléaire de la Corée du Nord en 2006 et les a resserrées au fil des ans, cherchant à freiner ses programmes de missiles nucléaires et balistiques et à couper le financement. En mai, cependant, la Chine et la Russie ont bloqué une résolution du Conseil de sécurité qui aurait durci les sanctions sur les lancements de missiles, lors de la première rupture sérieuse au sein du conseil sur les sanctions contre la Corée du Nord.

Ce fossé demeure et semble s’être creusé, mais la Russie, la Chine et les États-Unis se sont mis d’accord sur une chose : la nécessité de reprendre les pourparlers et de trouver une solution diplomatique à la crise croissante dans la péninsule coréenne.

Zun, de Chine, a appelé les États-Unis “à cesser d’exacerber unilatéralement les tensions et la confrontation” et à répondre “aux préoccupations légitimes et raisonnables de la RPDC pour créer les conditions d’une reprise d’un dialogue significatif”. Et il a déclaré que le Conseil de sécurité, plutôt que de rechercher des pressions supplémentaires sur la RPDC, devrait contribuer « au redémarrage du dialogue et des négociations et à la résolution des difficultés humanitaires et de moyens de subsistance auxquelles la RPDC est confrontée ».

La russe Evstigneeva a déclaré que de nouvelles sanctions menaceraient les citoyens nord-coréens “de bouleversements sociaux, économiques et humanitaires inacceptables”, et a réitéré la nécessité “d’une diplomatie préventive et l’importance de trouver une solution politique diplomatique et de véritables mesures de Washington, plus que de simples promesses d’établir dialogue de fond ».

Thomas-Greenfield a déclaré que même face à l’escalade des lancements de missiles de la RPDC, “les États-Unis restent attachés à une solution diplomatique” et a transmis sa demande à la RPDC pour des pourparlers à tous les niveaux du gouvernement américain.