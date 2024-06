Les États-Unis et leurs alliés s’affrontent avec la Chine et la Russie à propos des lancements d’armes nucléaires par la Corée du Nord et de ses menaces d’utilisation d’armes nucléaires.

NATIONS UNIES (AP) — Les États-Unis et leurs alliés, la Corée du Sud et le Japon, se sont affrontés vendredi avec la Chine et la Russie au sujet du dernier satellite de la Corée du Nord et lancements de missiles balistiques et les menaces d’utiliser des armes nucléaires qui ont exacerbé les tensions en Asie du Nord-Est.

La scène était une réunion publique d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU convoquée après l’attaque de la Corée du Nord. échec du lancement d’un satellite de reconnaissance militaire le 27 mai et d’autres lancements utilisant la technologie des missiles balistiques en violation des sanctions de l’ONU.

Depuis le début de l’année 2022, la République populaire démocratique de Corée – le nom officiel du Nord – a lancé plus de 100 missiles utilisant cette technologie interdite, dans le cadre de la progression de son programme d’armes nucléaires. En réponse, les États-Unis et leurs alliés ont mené un nombre croissant d’exercices militaires.

Le secrétaire général adjoint de l’ONU, Khaled Khiari, a déclaré lors de la réunion du Conseil que les États souverains ont le droit de bénéficier d’activités spatiales pacifiques – mais qu’il est expressément interdit à la RPDC de procéder à des lancements utilisant la technologie des missiles balistiques et que ses violations continues compromettent les traités mondiaux de désarmement nucléaire et de non-prolifération. .

« Nous restons profondément préoccupés par les tensions croissantes dans la péninsule coréenne », a déclaré Khiari. « Des mesures pratiques sont nécessaires pour réduire les tensions, inverser la dynamique dangereuse et créer un espace pour explorer les voies diplomatiques. »

L’ambassadeur de la Corée du Nord à l’ONU, Kim Song, a insisté pour que son satellite soit lancé – et il a eu un succès en novembre dernier – sont « le droit légitime et universel d’un État souverain » en vertu du droit international et du Traité sur l’espace extra-atmosphérique. Il a souligné que les satellites de reconnaissance sont nécessaires non seulement pour renforcer ses capacités d’autodéfense, mais aussi pour défendre sa souveraineté.

Kim a déclaré au Conseil de sécurité que le « déploiement massif de moyens stratégiques et les exercices de guerre agressive » par les États-Unis dans la péninsule coréenne et dans la région ont battu tous les records et détruit l’équilibre militaire.

Cela a transformé la péninsule coréenne « en la zone la plus fragile au monde, pleine de risques de déclenchement d’une guerre », a-t-il déclaré, affirmant que les exercices militaires conjoints menés depuis le début de l’année sont « une répétition de guerre nucléaire menée par les États-Unis ». »

L’ambassadeur de la RPDC a déclaré que le Conseil de sécurité ne devrait pas perdre de temps à débattre des droits légitimes d’un État souverain, mais devrait plutôt concentrer son attention sur la mise un terme immédiat à le meurtre de civils à Gaza« qui se poursuit sans relâche sous le patronage américain ».

L’ambassadeur sud-coréen à l’ONU, Joonkook Hwang, a déclaré que ce devrait être son pays – et non la RPDC – qui devrait revendiquer le droit de légitime défense.

Il a déclaré que la politique nucléaire de la RPDC et sa rhétorique « deviennent de plus en plus agressives et hostiles », et que Pyongyang ne considère plus son arsenal nucléaire comme un simple moyen de dissuasion contre les États-Unis, « mais plutôt comme un moyen d’attaquer mon pays ».

Il a cité la sœur du dirigeant de la RPDC Kim Jong Un, Kim Yo-jong, qui a déclaré il y a deux semaines que le seul but de leurs armes nucléaires tactiques « est de donner une leçon à Séoul ».

L’ambassadeur adjoint des États-Unis, Robert Wood, a exhorté le Conseil de sécurité à condamner les tirs de la RPDC et à la tenir responsable de la violation des sanctions de l’ONU.

« Mais deux membres du Conseil, la Chine et la Russie, empêchent continuellement le Conseil de sécurité de s’exprimer d’une seule voix contre le comportement de la RPDC et nous rendent tous moins sûrs », a-t-il déclaré.

Wood a également accusé la RPDC d’avoir transféré illégalement des dizaines de missiles balistiques et plus de 11 000 conteneurs de munitions vers la Russie pour l’aider dans sa guerre contre l’Ukraine, « prolongeant ainsi les souffrances du peuple ukrainien ».

Il a rejeté les affirmations « sans fondement » et fallacieuses de la RPDC et de ses partisans au Conseil selon lesquelles ses lancements de missiles seraient une réponse aux exercices militaires menés par les États-Unis.

L’ambassadrice russe à l’ONU, Anna Evstigneeva, a rétorqué que « l’un des principaux catalyseurs des tensions croissantes dans la région a été et reste l’intensification de l’activité militaire des États-Unis et de leurs alliés ».

Les exercices militaires menés par les États-Unis contre la RPDC et de nombreux autres actes hostiles comportant une composante militaire menaçante « provoquent des contre-mesures de la part de la Corée du Nord, qui est obligée de prendre des mesures pour renforcer sa capacité de défense nationale », a-t-elle déclaré.

Evstigneeva a affirmé que « la situation instable autour de la péninsule coréenne profite à Washington, qui continue de poursuivre avec confiance et délibérément la voie de la confrontation plutôt que du dialogue ».

Elle a également rejeté les allégations selon lesquelles la Russie s’engagerait dans une coopération militaire et technique illégale avec la RPDC, les qualifiant de « absolument infondées ».

L’ambassadeur de Chine à l’ONU, Fu Cong, a qualifié la situation dans la péninsule coréenne de « très tendue, avec une escalade de l’antagonisme et de la confrontation », et a appelé toutes les parties à faire preuve de retenue et à éviter toute action ou rhétorique susceptible d’accroître les tensions.

Il a averti qu’un exercice militaire conjoint à grande échelle prévu sur la péninsule en août, « mettant en pratique un scénario impliquant une guerre nucléaire », ne ferait qu’accroître les tensions.

L’envoyé américain Wood a rétorqué que « les États-Unis ne constituent en aucun cas une menace pour la RPDC », soulignant que l’offre américaine de tendre « la main ouverte » et d’engager des négociations avec la RPDC sans conditions préalables au cours des dernières années « a été satisfaite ». avec le poing fermé. »