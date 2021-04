Le secrétaire d’État Antony Blinken veut revitaliser les alliances américaines pour contrer les menaces modernes, notamment la coercition économique, la désinformation et le changement climatique.

Dans un discours prononcé le 24 mars à Bruxelles, Blinken a affirmé l’engagement de l’Amérique envers l’OTAN et ses alliés dans le monde. Il a exhorté les nations à coopérer face à des défis de plus en plus complexes.

«Le monde est très différent de ce qu’il était il y a des décennies, lorsque nous avons forgé nombre de nos alliances», a déclaré Blinken après avoir rencontré des alliés de l’OTAN. «Mais c’est la grande force de nos alliances: elles ont été construites pour s’adapter – pour continuer à évoluer à mesure que de nouveaux défis émergent.»

Ces défis incluent les campagnes de désinformation du gouvernement russe qui cherchent à saper les élections et l’utilisation par la République populaire de Chine de la coercition économique et des cyberattaques pour intimider les pays et voler la propriété intellectuelle, a déclaré Blinken.

Pendant ce temps, le changement climatique provoque une élévation du niveau de la mer et des tempêtes plus intenses qui menacent l’état de préparation militaire, modifient la migration mondiale et mettent en danger la sécurité alimentaire.

Pour faire face à ces défis, Blinken a appelé à des partenariats élargis qui incluent d’autres pays et le secteur privé. «L’histoire nous dit que, lorsque nous (nous soutenons les uns les autres), davantage de pays opteront pour les espaces ouverts et sécurisés que nous construisons ensemble.»

L’administration Biden approfondit ses liens avec des partenaires du monde entier. Le 12 mars, le président Biden a tenu le premier sommet des dirigeants du Quad, le partenariat des États-Unis avec l’Australie, l’Inde et le Japon.

Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin ont rencontré en mars de hauts fonctionnaires au Japon et en République de Corée. Par la suite, Blinken a rencontré ses homologues lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN.

Dans son discours de l’OTAN, Blinken a déclaré que les alliés doivent maintenir une force de dissuasion militaire forte et crédible et contrer les menaces économiques et technologiques, y compris la désinformation.

Pour contrer les risques de surveillance des fournisseurs de télécommunications de cinquième génération de la RPC, Blinken a suggéré de convoquer des entreprises technologiques de Finlande, de Corée du Sud, de Suède et des États-Unis pour créer une alternative sûre et digne de confiance.

La collaboration est déjà en cours, a déclaré Blinken, notant que le partenariat entre les sociétés pharmaceutiques américaines et allemandes Pfizer et BioNTech a permis de fournir un vaccin sûr et efficace contre le COVID-19. Les États-Unis et d’autres pays s’associent également au mécanisme COVID-19 Vaccine Global Access (COVAX) pour distribuer des vaccins aux pays à revenu faible ou intermédiaire. S’appuyant sur une contribution initiale de 2 milliards de dollars à l’alliance mondiale pour les vaccins Gavi à l’appui de COVAX, les États-Unis apporteront 2 milliards de dollars supplémentaires à Gavi jusqu’en 2022, pour un total de 4 milliards de dollars.

«Nous avons passé des décennies à développer des relations avec des pays qui partagent nos valeurs dans toutes les régions du globe», a déclaré Blinken. «C’est pourquoi nous avons tant investi dans ces partenariats – afin que nous puissions nous rassembler de manière innovante pour résoudre de nouveaux défis comme ceux-ci.»